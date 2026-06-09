Copa Mundial de la FIFA 2026: si piensa asistir a los partidos, este es el manual de comportamiento para que no arruine su viaje

No seguir instrucciones del personal de la FIFA o grabar y tomar fotos del personal de seguridad lo podría estar metiendo en problemas - crédito archivo Reuters / Luisa Gonzalez

La Copa Mundial de la FIFA 2026 comenzará el jueves 11 de junio de 2026 en sedes repartidas por Estados Unidos, México y Canadá, y se espera la llegada de miles de aficionados de todo el mundo.

La organización ha publicado un Código de Conducta de Estadio que será obligatorio para todos los partidos del torneo, incluidos los ciudadanos colombianos que piensan asistir a los juegos de la Tricolor y las demás selecciones que buscarán quedarse con la Copa Mundo.

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Conocer y cumplir estas normas es esencial para disfrutar del campeonato y evitar sanciones o inconvenientes, y con ello no amargarse el paseo que, en algunos casos, se lleva planeando por años.

Acceso y controles de seguridad

Entrada solo con boleto válido o acreditación oficial: el acceso a los estadios se permite únicamente con la presentación de un boleto válido, acreditación o dispositivo de acceso autorizado por la FIFA. Los boletos indicarán la entrada y la zona correspondiente.

No hay reingreso: si un portador de boleto sale del estadio durante el partido, no podrá volver a entrar, salvo en casos excepcionales (como emergencias médicas).

Controles de seguridad obligatorios: todos los asistentes serán sometidos a inspección al ingresar. El personal de seguridad y los organizadores del evento tienen plena autoridad para decidir quién puede ingresar o permanecer en el estadio, así que mantenga un buen comportamiento mientras realiza la fila.

Muestre siempre su boleto o acreditación: deben estar disponibles para revisión y, en el caso de acreditaciones, deben llevarse siempre visibles.

Sin entrada no podrá ingresar a los estadios - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Artículos prohibidos

Está prohibido ingresar con:

Armas de cualquier tipo, municiones, objetos punzantes, cortantes o que puedan usarse como arma.

Explosivos, fuegos artificiales, bengalas, sustancias tóxicas o inflamables.

Herramientas de trabajo, cascos, uniformes militares, disfraces que oculten la identidad (salvo motivos religiosos o médicos).

Alimentos y bebidas del exterior, salvo líquidos para bebés o por razones médicas con certificado, y botellas plásticas reutilizables vacías de hasta un litro.

Sustancias ilegales, drogas o narcóticos.

Banderas, pancartas o materiales de contenido político, ofensivo o discriminatorio; objetos promocionales o comerciales.

Instrumentos musicales o dispositivos de ruido (vuvuzelas, bocinas de aire, tambores, etc.) salvo autorización expresa.

Equipos de grabación profesional, drones, binoculares grandes, palos ‘selfie’, trípodes.

Objetos grandes que excedan 75 cm en suma de dimensiones, o bolsas/mochilas grandes y opacas.

Los creadores de contenido o ciudadanos que quieran documentar su experiencia dentro de los estadios no podrán llevar equipos de cámara y video profesionales - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Recuerde que el personal de seguridad podrá negar el acceso o retirar del estadio a quienes no respeten estas disposiciones.

Comportamiento dentro del estadio: no termine siendo el protagonista

Dentro del manual se precisa que los espectadores deben seguir todas las instrucciones.

Deberá estar atento a las indicaciones del personal de la FIFA, seguridad, policía o servicios de emergencia, y son de cumplimiento obligatorio.

Respeta las zonas asignadas: solo está permitido el acceso a las áreas señaladas en el boleto o acreditación.

Prohibido ingresar al campo: está prohibido entrar al terreno de juego o a las áreas restringidas.

No se permite lanzar objetos: Cualquier lanzamiento de objetos, líquidos o sustancias será motivo de expulsión inmediata.

No bloquees pasillos, salidas o zonas de circulación.

Prohibido el comportamiento violento, intimidante, discriminatorio o ofensivo: No se toleran cánticos, gestos, banderas o mensajes de contenido político, ofensivo o discriminatorio. Los infractores serán expulsados y pueden enfrentar sanciones legales.

No se permite el consumo visible de alcohol o drogas: el consumo de bebidas alcohólicas solo está autorizado dentro de las áreas designadas y bajo las leyes locales. No se debe ingresar bajo los efectos de alcohol o narcóticos.

Prohibido fumar salvo en zonas habilitadas.

La presencia de los aficionados de la selección Colombia se volverá sentir en los estadios con su regreso a la Copa del Mundo, luego de su última participación en Rusia 2018 - crédito REUTERS/Ricardo Moraes

No está permitido tomar fotos de personal de seguridad ni de procedimientos de seguridad, así que si piensa hacer un videoblog tenga en cuenta estos aspectos para que no termine en problemas con las autoridad local.

No se admiten actividades comerciales, reventa de boletos, apuestas ni transmisiones en vivo no autorizadas.

Respetar la limpieza: deposita la basura en los contenedores dispuestos y sigue las reglas de separación de residuos.

Sanciones y recomendaciones

El incumplimiento de cualquiera de estas normas puede implicar la expulsión inmediata, la cancelación de los boletos o acreditaciones y posibles sanciones civiles o penales.

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La FIFA y los organizadores pueden modificar el reglamento en cualquier momento, por lo que se recomienda consultar la versión más reciente en FIFA.com/tickets antes de cada partido.

Como último consejo se agregó viajar ligero, llevar solo lo imprescindible, utilice bolsas pequeñas y evite objetos prohibidos para agilizar el ingreso.