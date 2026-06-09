Así quedó la reclasificación de la Liga BetPlay tras el primer semestre de 2026: inicia la pelea por la Copa Libertadores

Junior de Barranquilla salió campeón ante Atlético Nacional y fue el primer clasificado a la Copa Libertadores 2027 - crédito Colprensa

La Liga BetPlay terminó su torneo del primer semestre, en el que Junior de Barranquilla se coronó campeón sobre Atlético Nacional por marcador global de 3-1, defendió la corona de 2025 y se ratificó como el mejor equipo del país, pese a sus malos resultados internacionales.

Sumado a eso, también se definieron las posiciones en la tabla de reclasificación para el segundo semestre, cuando los otros 19 clubes del campeonato lucharán para llegar a la Copa Libertadores o Copa Sudamericana, que dependerá de lo que sumen a lo largo del certamen.

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La Copa Colombia también tomará mucha fuerza para los equipos porque, dependiendo de quién la gane en octubre, también moverá esa clasificación y será determinante al final de la temporada 2026, pues algunas escuadras se verían beneficiadas o afectadas por el conjunto que se corone en dicho torneo.

¿Cómo va la reclasificación?

Lo primero a tener en cuenta es que la tabla acumulada de la temporada 2026 cuenta todos los puntos sumados por los clubes sin importar la instancia, ya sea en la fase de Todos contra Todos, playoffs o cuadrangulares, y la final de los dos semestres, pues cada punto cuenta para los torneos internacionales.

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Junior de Barranquilla se convirtió en el primer clasificado a la Copa Libertadores, al ganar la Liga BetPlay y obtener pase a la fase de grupos de la edición 2027, así que no entra en esa pelea en la reclasificación, aunque se verá en la tabla por la sumatoria de unidades.

Junior llegó a 12 estrellas con el bicampeonato conseguido en el segundo semestre del 2025 y el primer bimestre del 2026 - crédito Junior FC

Los otros tres tiquetes a la Libertadores se definen con los dos líderes en ese listado más el ganador del segundo semestre, lo que abre una esperanza para aquellas escuadras que no tuvieron suerte en estos playoffs y le apuntan a ganar uno de esos premios.

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Actualmente, Atlético Nacional sería el segundo clasificado por reclasificación, al liderar con 55 puntos, además de que le saca una ventaja de 18 puntos sobre su principal perseguidor, que es el Deportes Tolima y, por ahora, el tercer conjunto que accedería a ese torneo de la Conmebol.

Así va la tabla de la reclasificación de la temporada, terminada la Liga BetPlay 2026-I - crédito Dimayor

Con respecto a la Copa Sudamericana, que da tres cupos en la tabla acumulada, en este momento tendría como clasificados a Santa Fe, Once Caldas y América de Cali, mientras que el cuarto lugar al certamen internacional se le dará al campeón de la Copa Colombia 2026.

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Normas para los campeones

De los ocho conjuntos colombianos que acceden a los certámenes de la Conmebol, tres van por la vía de los títulos de la Liga BetPlay, a la Copa Libertadores, y la Copa BetPlay, para la Sudamericana, aunque existen algunas normas si se dan determinadas combinaciones.

Si un equipo gana los dos trofeos de la Liga BetPlay, abre un tercer cupo a la Copa Libertadores por reclasificación, con destino a la fase de grupos, y será para el líder de la tabla, mientras que el segundo y tercero pasarán a la segunda fase previa, según el actual formato del certamen.

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La Copa Colombia coronará campeón en octubre, mientras que la Liga BetPlay lo hará en diciembre de 2026 - crédito Dimayor / Colprensa

De otro lado, el club que logre tanto la Liga como la Copa Colombia, dará un cuarto cupo en la tabla acumulada a la Copa Sudamericana, que será para el sexto posicionado que no consiguiera título a lo largo de la temporada, lo que premia a aquellos conjuntos con campañas destacadas.

Finalmente, en caso de que una escuadra se quede con las dos ligas y la copa, como pasó con Atlético Nacional en 2013, se abre un cupo a la Libertadores y otro a la Sudamericana en la tabla de reclasificación, además de que si el líder de dicha tabla es campeón de la estrella, se le dará prioridad para ir a la fase de grupos de Libertadores y el que le sigue avanzará a la segunda ronda clasificatoria.

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