Colombia
Agregar Infobae enGoogle

Pico y Placa en Cartagena: restricciones vehiculares para evitar multas este miércoles 29 de julio

Esto le interesa si va a conducir en la ciudad hoy miércoles

El Pico y Placa no aplica los domingos y en días festivos (Infobae)
El Pico y Placa no aplica los domingos y en días festivos (Infobae)
Guardar

Que el Pico y Placa de este miércoles 29 de julio no lo tome por sorpresa; averigüe si puede conducir su carro en Cartagena y evite sanciones.

La restricción vehicular cambia según el día de la semana, la hora, el tipo de automóvil y la terminación de su placa, de acuerdo con la Alcaldía de Cartagena.

Es importante mencionar que esta prohibición vehicular se modifica diariamente por lo que es de suma importancia mantenerse informado según su actualización y así evitar desagradables sorpresas al circular a lo largo de las calles de la ciudad colombiana.

Las autoridades definen el Pico y Placa de acuerdo al día de la semana, el tipo de automóvil y el último dígito de la placa. También es importante recordar que este programa funciona diferente por ciudad.

PUBLICIDAD

El fin de limitar el tránsito de vehículos por las calles de la ciudad es para disminuir el parque vehicular y con ello el tránsito, los siniestros automovilísticos y mejorar la calidad del aire.

Aquí está el calendario de restricciones del Pico y Placa para mañana.

Pico y placa hoy

Particulares: 1, 2,.

Motos: 1, 2,.

Taxis: no aplica,, .

No solo la restricción vehícular, sino también el horario del Pico y Placa en Cartagena cambia por tipo de vehículo y aplica de la siguiente manera:

Motos: de 5:00 horas a 23:00 horas.

Particulares: de 7:00 a 9:00 y de 18:00 a 20:00 horas.

Taxis: de 6:00 a 6:00 horas del día siguiente, es decir por 24 horas.

La aplicación del programa Pico y Placa es diferente todos los días. (Alcaldía de Cartagena)
La aplicación del programa Pico y Placa es diferente todos los días. (Alcaldía de Cartagena)

Pico y Placa en Cartagena para 2026

El gobierno de Cartagena informó cómo será la rotación del Pico y Placa durante el primer semestre de este 2026.

La restricción vehicular se determinará de acuerdo al último número del engomado del vehículo, así como el día de la semana.

El Pico y Placa para vehículos particulares regirá desde el 16 de enero y hasta el 27 de marzo del 2026 de la siguiente manera:

PUBLICIDAD

Lunes: 5 y 6.

Martes: 7 y 8.

Miércoles: 9 y 0.

Jueves: 1 y 2.

Viernes: 3 y 4

Para el 30 de marzo del 2026 y hasta 27 de junio del 2026 rotará de la siguiente manera:

Lunes: 7 y 8.

Martes: 9 y 0.

Miércoles: 1 y 2.

Jueves: 3 y 4.

Viernes: 5 y 6

Para la tercera rotación del 30 de junio del 2026 y hasta 2 de octubre del 2026 rotará de la siguiente manera:

Lunes: 9 y 0.

Martes: 1 y 2.

Miércoles: 3 y 4.

Jueves: 5 y 6.

Viernes: 7 y 8

Finalmente, la cuarta rotación del 5 de octubre del 2026 y hasta 22 de enero del 2027 rotará así:

Lunes: 1 y 2.

Martes: 3 y 4.

Miércoles: 5 y 6.

Jueves: 7 y 8.

Viernes: 9 y 0

El Pico y Placa para vehículos particulares operará de lunes a viernes, con excepción de los días festivos, en los siguientes horarios: de 7:00 a 9:00 horas y de 18:00 a 20:00 horas.

En el caso de los taxis, la rotación durante la primera mitad del año serán las siguientes.

Rotación del 1 de junio de 2026 al 26 de junio de 2026:

Lunes: 5 y 6.

Martes: 7 y 8

Miércoles: 9 y 0.

Jueves: 1 y 2.

Viernes: 3 y 4.

Para los taxis, el horario del Pico y Placa regirá de lunes a viernes, con excepción de los días festivos, en el horario comprendido entre las 6:00 horas y las 6:00 horas del día siguiente.

¿Qué autos no aplican al Pico y Placa?

No todos los automóviles son obligados a seguiresta restricción vehicular, algunos tienen el beneficio de estar exentos de esta prohibición. Son los siguientes:

Con el Permiso Especial de Acceso a Zona de Restricción Vehicular.

Eléctricos o cero emisiones.

Oficiales de todos los niveles.

Fúnebres.

De emergencia.

De atención médica.

De distribución de medicamentos.

De rescate o traslado de órganos y tejidos.

De control de tráfico y grúas.

De residuos hospitalarios.

De medios de comunicación.

Que ofrecen servicios turísticos.

Escolares.

De valores

Destinados a la enseñanza automovilística.

Para que el vehículo con dichas características pueda exentar el Pico y Placa debe de presentar la solicitud correspondiente con copia de la documentación en regla del auto y del conductor, así como el paz y salvo por todo concepto.

Pico y Placa: ¿Qué sanciones hay?

De acuerdo con el gobierno de Cartagena, la sanción por violar la aplicación del Pico y Placa es la siguiente:

Una multa equivalente a los 15 días de salario mínimo vigente. Actualmente el salario mínimo diario se paga en 47 mil 450 pesos, por lo que asciende a 711 mil 750 pesos.

Además de la multa, el automóvil del infractor será inmovilizado.

Temas Relacionados

Pico y Placa en CartagenaPico y Placa en Cartagena hoyPico y Placa en ColombiaÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Los cortes de agua en Bogotá este miércoles

Que la suspensión del servicio de agua en Bogotá no te tomen por sorpresa, toma tus precauciones y alista las reservas

Los cortes de agua en Bogotá este miércoles

Pico y Placa en Villavicencio: qué vehículos descansan este miércoles 29 de julio

La restricción vehicular en la ciudad cambia diariamente y depende del tipo de auto que se tiene, así como último número de la placa

Pico y Placa en Villavicencio: qué vehículos descansan este miércoles 29 de julio

Presuntos integrantes del Clan del Golfo atacaron a la Policía en Salgar, Antioquia: hubo intercambio de disparos

Las autoridades desplegaron un operativo de búsqueda tras la huida de los hombres armados hacia una zona rural y anunciaron refuerzos de la Policía y el Ejército en el municipio

Presuntos integrantes del Clan del Golfo atacaron a la Policía en Salgar, Antioquia: hubo intercambio de disparos

Pico y Placa en Cali: qué carros descansan este miércoles 29 de julio

Cuáles son los autos que no transitan este miércoles, chécalo y evita una multa

Pico y Placa en Cali: qué carros descansan este miércoles 29 de julio

Pasaportes en Santander: alertan por falsas páginas y llamadas que cobran el trámite

La Gobernación advirtió que el pago del pasaporte solo se hace presencialmente y pidió desconfiar de enlaces o llamadas que ofrecen agilizar el proceso

Pasaportes en Santander: alertan por falsas páginas y llamadas que cobran el trámite
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Atacan con explosivos y ráfagas de fusil al comandante de Policía de Puerto Santander, en zona rural de Cúcuta

Atacan con explosivos y ráfagas de fusil al comandante de Policía de Puerto Santander, en zona rural de Cúcuta

Exgeneral afirmó que todos en las Fuerzas Militares sabían sobre los ‘falsos positivos’: “Estábamos asesinando a gente inocente”

La Defensoría del Pueblo alertó por el aumento del control territorial de las disidencias de ‘Iván Mordisco’ en Huila

Con ayuda de exmilitares vinculados a diferentes delitos, la JEP encontró más de 50 cuerpos de víctimas de desaparición forzada

Cayó alias Marlon Díaz, señalado cabecilla financiero de las disidencias de las Farc, que lidera ‘Calarcá’, en Caquetá

ENTRETENIMIENTO

Yaya Muñoz señaló que no le gustaría volver a participar en un reality como ‘La casa de los famosos Colombia’

Yaya Muñoz señaló que no le gustaría volver a participar en un reality como ‘La casa de los famosos Colombia’

‘Yo me llamo’, el capítulo del 28 de julio de 2026 dejó una fuerte pelea entre los jurados: “Por qué no se va a otro programa”

Greeicy se defendió de señalamientos por sus bailes con otros hombres: “Veo la danza de una manera muy distinta”

Mavé, la reconocida tarotista colombiana, confesó el significado de las cartas lejos del tabú: “He sido adicta al psicoanálisis”

Plinio Apuleyo Mendoza: así reaccionaron las redes sociales tras el fallecimiento del escritor

Deportes

Atlético Nacional no cierra el libro de fichajes: estos serían sus próximos refuerzos

Atlético Nacional no cierra el libro de fichajes: estos serían sus próximos refuerzos

El llanto de Luis Sinisterra, salida en camilla y un diagnóstico temido: Cruzeiro pierde a su figura clave

Juan Carlos Osorio hubiera llevado a Jhon Durán al Mundial 2026 con la selección Colombia: “No me lo impide nadie”

Atlético Nacional, Independiente Medellín y Millonarios hacen cuentas para clasificar a los cuadrangulares semifinales

Benfica no se quiso conformar con Jhon Jáder Durán: habría buscado a otro colombiano, pero el dinero frenó todo