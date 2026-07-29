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Los cortes de agua en Bogotá este miércoles

Que la suspensión del servicio de agua en Bogotá no te tomen por sorpresa, toma tus precauciones y alista las reservas

Toma tus precauciones con los cortes de agua de hoy (Infobae)
Toma tus precauciones con los cortes de agua de hoy (Infobae)
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La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá realizará una serie de trabajos en el sistema de aguas que afectará el servicio en diferentes zonas de la ciudad.

Estos son los cortes de agua programados para este miércoles 29 de julio.

Los cortes de agua de hoy

Localidad: Usaquén.Barrios: Los Cedros, Las Margaritas.Lugar: De la Carrera 15 a la Carrera 45, entre la Calle 142 a la Calle 153.Inicio del corte: 8:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Empates redes acueducto

Localidad: Puente Aranda.Barrios: Los Ejidos.Lugar: De la Carrera 39 a la Avenida Carrera 50, entre la Avenida Calle 13 a la Avenida Calle 20 (Avenida Américas).Inicio del corte: 7:00 a.m.Duración del corte: 27 horas.Trabajos: Empates redes acueducto

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Localidad: Kennedy.Barrios: Andalucía Kennedy 2, El Tintal (II, III, IV), Las Palmas, Nueva Castilla, Osorio II, Sabana Grande, Santa Paz, Vereda El Tintal, Vereda El Tintal rural, Vereda El Tintal urbano.Lugar: De la Calle 6D (Costado Norte) a la Calle 16C, entre la Avenida Ciudad de Cali a la Carrera 98.Inicio del corte: 10:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Mantenimiento Preventivo

Localidad: Suba.Barrios: Tuna Baja, Villa Hermosa, Las Mercedez I.Lugar: De la Carrera 99 a la Carrera 118, entre la Calle 153 a la Calle 168.Inicio del corte: 8:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Cambio de medidor

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Localidad: Chapinero, Santafé, Los Mártires, Antonio Nariño y Rafael Uribe Uribe.Barrios: Baja presión: San Diego NorteGranada, María Cristina, La Salle, Chapinero Central, Marly, Cataluna, Sucre, Parque Nacional, Sagrado Corazón, La Merced, Samper, La Perseverancia, San Martín, San Diego Y La Macarena.  Sin servicio: En La Zona De Servicio Tanques Paraiso Y Pardo Rubio:Parque Nacional, El Paraíso, Ingemar, Siberia Si Urbano II, Siberia Central, Siberia Urbano III, Siberia Rural, Siberia II, Ingemar Oriental I, Siberia Urbano Y Siberia.  Chapinero Central, Chapinero Occidental, Marly, Quesada, Palermo, Sucre, Santa Teresita, La Magdalena, Sagrado Corazón, Teusaquillo, Armenia, Estrella, La Soledad, Las Américas, Florida, Santa Fe, Samper Mendoza, Usatama, Colseguros, El Liston, Paloquemao, Voto Nacional, La Sabana, Ricaurte, La Pepita, La Estanzuela, Eduardo Santos, El Vergel, El Progreso, San Antonio, Restrepo, Restrepo Occidental, Olaya, San José Sur, Gustavo Restrepo, Granjas San Pablo Y San José Sur. Usaquén, Santa Ana, Escuela De Caballería I, Paramo Urbano IV, Escuela De Caballería II, Seminario, Chicó Norte II Sector, Chicó Norte, El Chicó, La Cabrera, El Retiro, El Nogal, Espartillal, Porciuncula, Quinta Camacho, Chapinero Norte y Chapinero Central.Lugar: De la Calle 68 a la Avenida Calle 26, entre la Avenida Carrera 14 (Av. Caracas) a la Carrera 3 De la Calle 60 Bis a la Calle 33, entre la Avenida Carrera 3 a la Carrera 8 Este De la Avenida Calle 63 a la Diagonal 45 Sur, entre la Avenida Carrera 30 a la Carrera 13.Inicio del corte: 10:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Mantenimiento preventivo

¿Qué hacer en caso de cortes de agua?

Ante la suspensión temporal del servicio de suministro de agua, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá realiza una serie de recomendaciones a los usuarios para evitar mayores afectaciones:

Antes del corte de agua, prepare una reserva.

Si almacena agua en recipientes, consúmala antes de las 24 horas.

Utilice el agua de forma racional, privilegiando el lavado de manos y la preparación de alimentos.

Si se requiere suministro especial con carrotanques, se puede solicitar el servicio en la Acualínea 116.

Es importante mencionar que el servicio de carrotanques tendrá prioridad a clínicas, hospitales y centros de alta concentración de público.

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