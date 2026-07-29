José Jaime Uscátegui fue elegido presidente de la Comisión Primera de la Cámara: liderará el debate de las reformas constitucionales

José Jaime Uscátegui fue elegido presidente de la Comisión Primera de la Cámara para el periodo legislativo 2026-2027. - crédito @jjUscategui/X

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El representante a la Cámara José Jaime Uscátegui, del Centro Democrático, fue elegido como presidente de la Comisión Primera Constitucional Permanente de la Cámara de Representantes para el primer año del periodo legislativo 2026-2027, una designación que lo ubicará al frente de una de las instancias más influyentes del Congreso de la República.

La Comisión Primera es considerada la comisión con mayor peso político y jurídico dentro de la Cámara, debido a que allí se estudian y debaten en primer debate todos los proyectos de reforma a la Constitución, además de iniciativas relacionadas con la administración de justicia, los derechos fundamentales, la organización territorial, el régimen político y electoral, entre otros asuntos de especial trascendencia para el país.

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La elección de las mesas directivas se produjo en medio de la reorganización de las comisiones constitucionales permanentes del Congreso. Durante la jornada, los compromisarios de las diferentes colectividades adelantaron reuniones para distribuir los cargos de manera proporcional, conforme a la representación de cada partido en la Cámara de Representantes.

Este miércoles continuará la instalación de las demás comisiones permanentes, en un proceso que marcará el inicio de la agenda legislativa del nuevo periodo.

Uscátegui anunció que liderará los principales debates del Congreso

Tras conocerse su elección, José Jaime Uscátegui publicó varios mensajes en sus redes sociales en los que agradeció el respaldo recibido y aseguró que ejercerá la presidencia con independencia y apertura hacia todas las bancadas.

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“Hoy asumo con honor y profundo sentido de responsabilidad la Presidencia de la Comisión Primera Constitucional Permanente de la Cámara de Representantes para este primer año legislativo”.

El congresista también expresó su agradecimiento a su partido, su familia y a los integrantes de la comisión.

“Gracias a Dios, a mi familia y al Centro Democrático por la confianza y el respaldo. Agradezco también a mis compañeros de la Comisión por permitirme asumir esta dignidad. Trabajaré con independencia, respeto por todas las bancadas y un firme compromiso con Colombia. ¡Manos a la obra!”.

En otra publicación reiteró que asume el nuevo reto “con humildad, compromiso y la convicción de trabajar por un Congreso que esté a la altura de los desafíos del país”.

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José Jaime Uscátegui agradeció el respaldo recibido y aseguró que ejercerá la presidencia con independencia y compromiso. - crédito @jjUscategui/X

Reforma a la justicia, orden público y presupuesto, entre los temas que tendrá la Comisión Primera

En un video difundido desde el recinto de la Comisión Primera, el nuevo presidente anticipó algunos de los asuntos que ocuparán la agenda legislativa durante los próximos meses.

Según explicó, la comisión tendrá que estudiar proyectos relacionados con el Plan Nacional de Desarrollo, la reforma a la Ley de Orden Público, el presupuesto, la denominada ley de paz total y otras iniciativas de carácter constitucional.

“Recibimos la presidencia de la Comisión Primera el día de hoy. Se viene un debate en torno al Plan de Desarrollo, la ley de paz total, orden público, presupuesto, cadena perpetua, entre otros temas de primer orden. Gracias a quienes han confiado en nuestro liderazgo y el Centro Democrático aquí está presente y trabajando por el país”.

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Junto al video, Uscátegui aseguró que uno de sus compromisos será liderar los grandes debates legislativos, entre ellos la discusión de la reforma a la justicia, la conformación de las subcomisiones encargadas del Presupuesto General de la Nación para 2027 y del Plan Nacional de Desarrollo, además del trámite de iniciativas relacionadas con el orden público.

El Centro Democrático celebró que presidirá la comisión más importante de la Cámara

La elección fue celebrada por dirigentes del Centro Democrático, quienes destacaron que la colectividad asumirá la conducción de la comisión encargada de tramitar las reformas constitucionales.

Desde las redes sociales del partido señalaron: “Felicitamos a nuestro congresista José Jaime Uscátegui, quien fue elegido presidente de la Comisión Primera Constitucional de la Cámara de Representantes para el periodo legislativo 2026-2027. La comisión más influyente del Congreso, encargada de los asuntos constitucionales, la presidirá el Centro Democrático”.

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El director nacional del partido, Gabriel Vallejo Chujfi, aseguró que la designación contó con respaldo unánime dentro de la comisión.

“En nombre del Partido Centro Democrático, agradezco a la Comisión Primera de la Cámara de Representantes por el nombramiento y la designación unánime —con el respaldo de todos los partidos— del representante por Bogotá José Jaime Uscátegui como presidente de dicha comisión. El Centro Democrático es y seguirá siendo una prenda de garantía democrática para todas las colectividades”.

Dirigentes políticos, congresistas y el Centro Democrático felicitaron a José Jaime Uscátegui por su elección al frente de la Comisión Primera. - crédito X

Congresistas y dirigentes políticos enviaron mensajes de felicitación

La elección también generó reacciones de diferentes dirigentes políticos.

El senador Enrique Cabrales Baquero manifestó: “Felicitamos al representante José Jaime Uscátegui por su elección como presidente de la Comisión Primera Constitucional de la Cámara de Representantes. Le deseamos muchos éxitos en esta importante responsabilidad, al servicio de Colombia y en defensa de la Constitución y la democracia”.

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Por su parte, el abogado Víctor Mosquera Marín afirmó que el nombramiento representa un reconocimiento a la trayectoria política del congresista.

“Felicitaciones infinitas a José Jaime Uscátegui por asumir la Presidencia de la Comisión Primera Constitucional Permanente de la Cámara de Representantes. Es un reconocimiento a su trayectoria, a su liderazgo y a su compromiso con la defensa de los miembros de la Fuerza Pública, el Estado de Derecho y el fortalecimiento de nuestras instituciones”.

También la abogada María Alejandra Vallejos destacó la designación y expresó que confía en que su gestión será positiva al frente de la comisión.

El representante del Centro Democrático, José Jaime Uscátegui asumirá la presidencia de una de las comisiones más importantes del Congreso. - crédito @jjUscategui/X

¿Quién es José Jaime Uscátegui?

José Jaime Uscátegui Pastrana nació en Bogotá el 8 de julio de 1981. Es profesional en Gobierno y Relaciones Internacionales y magíster en Política Social de la Pontificia Universidad Javeriana.

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Antes de llegar al Congreso ocupó cargos en la Procuraduría General de la Nación, la Personería de Bogotá y la Secretaría Distrital de Integración Social, donde adquirió experiencia en asuntos relacionados con políticas públicas, descentralización, derechos humanos y administración pública.

Fue elegido representante a la Cámara por Bogotá en 2018 con 34.284 votos y posteriormente fue reelegido para el siguiente periodo legislativo. Durante su paso por el Congreso ha integrado la Comisión Primera Constitucional Permanente y la Comisión Legal de Derechos Humanos y Audiencias, además de participar en varias comisiones accidentales relacionadas con paz, seguridad, infancia, participación democrática y seguimiento a obras estratégicas para Bogotá.

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En el ámbito político, Uscátegui es identificado como una de las principales voces del Centro Democrático en temas de seguridad, defensa de la Fuerza Pública, justicia y orden público. Entre las iniciativas que ha respaldado figuran proyectos sobre la Ley de Veteranos, el fortalecimiento institucional de las Fuerzas Militares y de Policía, la seguridad ciudadana y propuestas de reforma al sistema judicial.