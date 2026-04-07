Sporting Lisboa vs. Arsenal FC - EN VIVO: siga aquí a Luis Suárez en el partido de ida de los cuartos de final de la Uefa Champions League

El último partido de Luis Suárez fue ante Francia con la selección Colombia, pues tuvo que pagar una sanción en el último partido del Sporting CP - crédito Sporting CP

Bienvenidos al minuto a minuto del partido de ida de los cuartos de final entre el Sporting CP de Portugal, con el colombiano Luis Suárez como gran figura, contra el Arsenal FC de Inglaterra, uno de los favoritos al título.

El partido está programado para jugarse desde las 2:00 p. m. en el estadio Jose Alvalade y acá podrá seguir todas las incidencias relacionadas al partido.