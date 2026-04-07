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Sporting Lisboa vs. Arsenal FC - EN VIVO: siga aquí a Luis Suárez en el partido de ida de los cuartos de final de la Uefa Champions League

El estadio Jose Alvalade en Lisboa, Portugal será la sede de los primeros 90 minutos del partido que definirá a uno de los cuatro mejores equipos de Europa en la temporada

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La sanción a Suárez se debe a gestos polémicos realizados ante el Porto en la semifinal de la Taça de Portugal - crédito Sporting CP
El último partido de Luis Suárez fue ante Francia con la selección Colombia, pues tuvo que pagar una sanción en el último partido del Sporting CP - crédito Sporting CP

Bienvenidos al minuto a minuto del partido de ida de los cuartos de final entre el Sporting CP de Portugal, con el colombiano Luis Suárez como gran figura, contra el Arsenal FC de Inglaterra, uno de los favoritos al título.

El partido está programado para jugarse desde las 2:00 p. m. en el estadio Jose Alvalade y acá podrá seguir todas las incidencias relacionadas al partido.

12:04 hsHoy

Ficha del partido

  • Sporting CP vs. Arsenal FC - partido de ida de los cuartos final de la Uefa Champions League 2025-2026.
  • Lugar: estadio Jose Alvalade - Lisboa, Portugal.
  • Fecha y hora: martes 7 de abril de 2026 - 2:00 p. m. hora colombiana.
  • Transmisión: ESPN y Disney +.

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