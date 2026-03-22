Duvan Vergara habló con Dios y le dijo a dónde atajar el penalti en contra de Racing en el último partido de la liga de Argentina: esta es la historia

En la noche del lunes, la charla entre Duván Vergara, su fe y el penal atajado de Cambeses marcaron el triunfo de Racing Club sobre Belgrano en Córdoba. Facundo Cambeses, arquero del equipo de Avellaneda, contó que antes del partido su compañero Duván Vergara, lesionado por lo que no fue convocado, le comunicó que “hablé con Dios y me dijo que si hay un penal, me tire a la derecha”, según sus declaraciones entregadas al final del partido.

Duván Vergara, futbolista colombiano de Racing, se acercó a Facundo Cambeses antes del partido frente a Belgrano para compartirle un mensaje que, según dijo, recibió de Dios: le recomendó que si el árbitro señalaba un penal, eligiera tirarse hacia la derecha. Así, cuando se sancionó un penal en el estadio Gigante de Alberdi, Cambeses siguió el consejo de Vergara y atajó el disparo de Nicolás Fernández, una acción que aseguró la victoria de la Academia.

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La jugada decisiva llegó tras una mano sancionada a Santiago Solari, señalada por el árbitro Andrés Merlos tras intervención del VAR. En ese momento, el recuerdo del mensaje espiritual de Vergara estaba presente en la mente de Cambeses.

Facundo Cambeses ha jugado 48 partidos con Racing en tres años - crédito Rodrigo Valle/REUTERS

El penal ejecutado por Fernández fue detenido por Cambeses, que utilizó el pie para rechazar el remate y se consagró como figura de la fecha 12. Además del resultado, el portero, que celebró su atajada como Vergara cuando marca un gol, destacó la relevancia de sus creencias religiosas como inspiración para esa jugada.

Con esta victoria, Racing alcanzó 18 puntos y se ubicó provisionalmente en el tercer puesto de la Zona B, dos unidades por debajo de Independiente Rivadavia. Adrián Fernández marcó el primer gol, Lucas Zelarayán igualó para Belgrano y Marcos Di Césare definió el 2-1 a favor de la Academia.

Así va Racing Club en la tabla de posiciones del grupo B de la Liga de Argentina

Racing Club escaló a la tercera casilla del grupo B en el campeonato argentino - crédito Racing

Independiente Rivadavia: 20 puntos / 10 partidos jugados / +4 diferencia de gol. Belgrano: 19 puntos / 11 partidos jugados / +3 diferencia de gol. Racing: 18 puntos / 11 partidos jugados / +5 diferencia de gol. Rosario Central: 18 puntos / 10 partidos jugados / +5 diferencia de gol. Tigre: 17 puntos / 11 partidos jugados / +6 diferencia de gol. River Plate: 17 puntos / 10 partidos jugados / +3 diferencia de gol. Barracas Central: 15 puntos / 10 partidos jugados / +2 diferencia de gol. Gimnasia y Esgrima La Plata: 14 puntos / 11 partidos jugados / -2 diferencia de gol. Huracán: 13 puntos / 11 partidos jugados / -1 diferencia de gol.

El día que Duván Vergara le cumplió una promesa a Racing Club

Gustavo Costas le ha dado la confianza a Duván Vergara desde el primer momento de su llegada - crédito Racing

Racing Club logró una victoria significativa como visitante ante Atlético Tucumán al imponerse 3-0 en la octava fecha de la Primera División de Argentina. El delantero colombiano Duván Vergara anotó un doblete determinante en un contexto atravesado por el luto personal del entrenador Gustavo Costas, que afrontó la reciente pérdida de un familiar directo.

La particularidad de los goles de Vergara radica en su trasfondo. En conferencia de prensa, el técnico Gustavo Costas relató la promesa que había pactado con su suegro antes de su fallecimiento: “Antes de irse, mi suegro quería una camiseta. Le prometí la de ‘Maravilla’ y él me había pedido la de Vergara. Cuando le dije a Duván, él me dijo: ‘te la voy a dar, pero con dos goles’... Y cumplió”, relató Costas ante los medios.

La actuación de Vergara, quien llegó a Racing en junio de 2025 y tiene contrato hasta diciembre de 2028, resalta por tratarse de un jugador que habitualmente ocupa el rol de suplente. En esta ocasión, las bajas por lesión abrieron una oportunidad que supo capitalizar para alcanzar su tercer gol en la temporada argentina y su primer doblete con la camiseta de la Academia.