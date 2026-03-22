Deportes

Duvan Vergara habló con Dios y le dijo a dónde atajar el penalti en contra de Racing en el último partido de la liga de Argentina: esta es la historia

El atacante colombiano sufrió una lesión en el entrenamiento previo al duelo contra Belgrano en la ciudad de Córdoba, pero aun así viajó con el plantel para el partido que dejó a la Academia en el tercer puesto de la tabla

Guardar

En la noche del lunes, la charla entre Duván Vergara, su fe y el penal atajado de Cambeses marcaron el triunfo de Racing Club sobre Belgrano en Córdoba. Facundo Cambeses, arquero del equipo de Avellaneda, contó que antes del partido su compañero Duván Vergara, lesionado por lo que no fue convocado, le comunicó que “hablé con Dios y me dijo que si hay un penal, me tire a la derecha”, según sus declaraciones entregadas al final del partido.

Duván Vergara, futbolista colombiano de Racing, se acercó a Facundo Cambeses antes del partido frente a Belgrano para compartirle un mensaje que, según dijo, recibió de Dios: le recomendó que si el árbitro señalaba un penal, eligiera tirarse hacia la derecha. Así, cuando se sancionó un penal en el estadio Gigante de Alberdi, Cambeses siguió el consejo de Vergara y atajó el disparo de Nicolás Fernández, una acción que aseguró la victoria de la Academia.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La jugada decisiva llegó tras una mano sancionada a Santiago Solari, señalada por el árbitro Andrés Merlos tras intervención del VAR. En ese momento, el recuerdo del mensaje espiritual de Vergara estaba presente en la mente de Cambeses.

Facundo Cambeses ha jugado 48
Facundo Cambeses ha jugado 48 partidos con Racing en tres años - crédito Rodrigo Valle/REUTERS

El penal ejecutado por Fernández fue detenido por Cambeses, que utilizó el pie para rechazar el remate y se consagró como figura de la fecha 12. Además del resultado, el portero, que celebró su atajada como Vergara cuando marca un gol, destacó la relevancia de sus creencias religiosas como inspiración para esa jugada.

Con esta victoria, Racing alcanzó 18 puntos y se ubicó provisionalmente en el tercer puesto de la Zona B, dos unidades por debajo de Independiente Rivadavia. Adrián Fernández marcó el primer gol, Lucas Zelarayán igualó para Belgrano y Marcos Di Césare definió el 2-1 a favor de la Academia.

Así va Racing Club en la tabla de posiciones del grupo B de la Liga de Argentina

Racing Club escaló a la
Racing Club escaló a la tercera casilla del grupo B en el campeonato argentino - crédito Racing
  1. Independiente Rivadavia: 20 puntos / 10 partidos jugados / +4 diferencia de gol.
  2. Belgrano: 19 puntos / 11 partidos jugados / +3 diferencia de gol.
  3. Racing: 18 puntos / 11 partidos jugados / +5 diferencia de gol.
  4. Rosario Central: 18 puntos / 10 partidos jugados / +5 diferencia de gol.
  5. Tigre: 17 puntos / 11 partidos jugados / +6 diferencia de gol.
  6. River Plate: 17 puntos / 10 partidos jugados / +3 diferencia de gol.
  7. Barracas Central: 15 puntos / 10 partidos jugados / +2 diferencia de gol.
  8. Gimnasia y Esgrima La Plata: 14 puntos / 11 partidos jugados / -2 diferencia de gol.
  9. Huracán: 13 puntos / 11 partidos jugados / -1 diferencia de gol.

El día que Duván Vergara le cumplió una promesa a Racing Club

Gustavo Costas le ha dado
Gustavo Costas le ha dado la confianza a Duván Vergara desde el primer momento de su llegada - crédito Racing

Racing Club logró una victoria significativa como visitante ante Atlético Tucumán al imponerse 3-0 en la octava fecha de la Primera División de Argentina. El delantero colombiano Duván Vergara anotó un doblete determinante en un contexto atravesado por el luto personal del entrenador Gustavo Costas, que afrontó la reciente pérdida de un familiar directo.

La particularidad de los goles de Vergara radica en su trasfondo. En conferencia de prensa, el técnico Gustavo Costas relató la promesa que había pactado con su suegro antes de su fallecimiento: “Antes de irse, mi suegro quería una camiseta. Le prometí la de ‘Maravilla’ y él me había pedido la de Vergara. Cuando le dije a Duván, él me dijo: ‘te la voy a dar, pero con dos goles’... Y cumplió”, relató Costas ante los medios.

La actuación de Vergara, quien llegó a Racing en junio de 2025 y tiene contrato hasta diciembre de 2028, resalta por tratarse de un jugador que habitualmente ocupa el rol de suplente. En esta ocasión, las bajas por lesión abrieron una oportunidad que supo capitalizar para alcanzar su tercer gol en la temporada argentina y su primer doblete con la camiseta de la Academia.

Temas Relacionados

Duvan VergaraRacing ClubRacing vs. BelgranoESPN-ColombiaColombia-Deportes

Más Noticias

Minnesota United vs. Seattle Sounders - EN VIVO: siga aquí el partido de James Rodríguez, el primero como local, en la MLS de Estados Unidos

El capitán de la selección Colombia podría ser titular en los Loons en el último partido antes del parón internacional por la fecha FIFA en donde la Tricolor enfrentará a Croacia y Francia en Estados Unidos

Minnesota United vs. Seattle Sounders

Natalia Linares ganó la medalla de bronce en el Mundial de Atletismo Indoor en Polonia

La colombiana registró su mejor marca de la temporada en la prueba de salto largo durante el campeonato que se realizó en Torun, Polonia, y al que clasificaron otras dos atletas colombianas

Natalia Linares ganó la medalla

América de Cali anuncia los precios para la Copa Sudamericana: hinchas alistan el bolsillo

El cuadro rojo se encuentra en el grupo A junto a Tigre de Argentina, Macará de Ecuador y Alianza Atlético de Perú, iniciando su participación a principios de abril

América de Cali anuncia los

Richard Ríos llegará a la selección Colombia con gran momento: doble asistencia con Benfica

El volante alcanza una nueva marca individual destacando como pieza clave en la ofensiva del club lisboeta y potencia su convocatoria a los amistosos de marzo

Richard Ríos llegará a la

Millonarios aplastó al Once Caldas en el estadio Palogrande de Manizales: goleada 4-1 por la Liga BetPlay

Los locales sufrieron ante el juego táctico de los azules, que golpearon con contundencia a los blancos y entraron al grupo de los ocho primeros clubes del campeonato

Millonarios aplastó al Once Caldas
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ministro de Defensa rechazó paro

Ministro de Defensa rechazó paro armado del ELN en Chocó y envió mensaje a su cabecilla, alias Genaro: “Con toda la fuerza legítima”

Ataque armado contra un vehículo militar dejó dos soldados muertos y varios heridos en Arauquita, Arauca

Triple homicidio en Belén de Umbría: autoridades publicaron el retrato hablado del presunto responsable

Autoridades desactivaron 18 artefactos explosivos en zona rural de Huila: disidencias de ‘Iván Mordisco’ los habrían instalado

Indepaz calificó como “preocupante” que disidencias de ‘Iván Mordisco’ restrinjan el ingreso de misiones de ONU, OEA y Defensoría del Pueblo en zonas donde operan

ENTRETENIMIENTO

Sara Uribe reveló por quiénes

Sara Uribe reveló por quiénes podría votar en las elecciones presidenciales y por qué: “Me encanta la fórmula que hizo”

Melissa Martínez contó cómo descubrió la infidelidad de Matías Mier y por qué firmó el divorcio en solo 4 días

Carlitos Vargas fue víctima de la delincuencia mediante la estrategia del 'cambiazo': así fue el robo cometido por un taxista

Juancho de la Espriella tranquiliza a sus fans tras su hospitalización de emergencia en Bogotá

Aida Victoria Merlano narró cómo la muerte de Yeison Jiménez le dejó una herida que aún no cierra: “No dejen conversaciones pendientes”

Deportes

Minnesota United vs. Seattle Sounders

Minnesota United vs. Seattle Sounders - EN VIVO: siga aquí el partido de James Rodríguez, el primero como local, en la MLS de Estados Unidos

Natalia Linares ganó la medalla de bronce en el Mundial de Atletismo Indoor en Polonia

América de Cali anuncia los precios para la Copa Sudamericana: hinchas alistan el bolsillo

Richard Ríos llegará a la selección Colombia con gran momento: doble asistencia con Benfica

Millonarios aplastó al Once Caldas en el estadio Palogrande de Manizales: goleada 4-1 por la Liga BetPlay