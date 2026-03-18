Mario Alberto Yepes contundente sobre un posible llamado de Falcao a la selección Colombia: “Una falta de respeto”

Mario Alberto Yepes explicó que no ve a Falcao en el Mundial de 2026 con la selección Colombia desde un rol de la dirección técnica - crédito Colprensa

La polémica por el posible llamado de Radamel Falcao García al Mundial de 2026 con la selección Colombia aún sigue dejando reacciones.

Luego de que el periodista argentino Sebastián Srur difundiera la noticia y tras las respuestas de Néstor Lorenzo sobre los rumores, se conoció que el histórico goleador de la selección Colombia estaría en los planes de la Tricolor, aunque en un rol vinculado al cuerpo técnico de Néstor Lorenzo.

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Mario Alberto Yepes consideró que Falcao no debe ser llamado a la selección Colombia si no es desde su aporte en el campo de juego- crédito Diego Pineda / Colprensa

Pero en medio de este encuentro de rumores, el 17 de marzo de 2026, Mario Alberto Yepes habló con Blog Deportivo, de Blu Radio, sobre la actualidad de la selección Colombia y cómo se encuentra de cara al Mundial de 2026.

En medio de la charla, uno de los temas los cuales se le consultó al excapitán del combinado cafetero fue su punto de vista por el llamado de Falcao a hacer parte de la nómina de futbolistas de la Tricolor.

Allí Yepes dejó su postura clara sobre la importancia de llevar a los jugadores que se encuentren en el mejor nivel futbolístico, más allá de la importancia que tengan los nombres desde la jerarquía e historia que pudieron dar a la Tricolor, por lo que se mostró en contra de que lo llamen sin que sea tenido en cuenta desde el rol futbolístico.

“A mi me parece que es una falta de respeto total con el Tigre. Si uno va como jugador uno se siente jugador y quiere aportar dentro de la cancha”, explicó Yepes.

Luego añadió que no ve a Falcao desde un rol de apoyo técnico en la selección Colombia.

“¿Ustedes se imaginan que Falcao le diga a un delantero cómo pararse o cómo moverse? Eso es invaluable", aseveró.

Así se dio la historia sobre el llamado de Falcao García a la selección Colombia: las reacciones

El regreso de Falcao García a Millonarios hizo que resurgiera la pregunta de si el 'Tigre' buscará hacerse un lugar en la convocatoria al Mundial de 2026 - crédito Colprensa

El 19 de febrero de 2026 en el programa Picado TV, donde el periodista argentino Sebastián Srur sostuvo que Lorenzo y Falcao habrían conversado y alcanzado un acuerdo informal, condicionado a que el delantero dispute al menos dos partidos al mes hasta el inicio del Mundial.

“Colombia necesita un líder con experiencia, que sepa manejar un grupo, porque tiene un plantel muy joven, y le dijo: ‘si estás bien, vas al Mundial’. La bomba a esta hora, que si Falcao está bien, va al Mundial con 40 años.”, informó el periodista argentino.

Durante la inauguración oficial del Hotel de la Federación Colombiana de Fútbol en Bogotá el 24 de febrero de 2026, Néstor Lorenzo fue cuestionado sobre la posibilidad de un regreso de Falcao. El seleccionador argentino negó haber dado garantías a ningún futbolista para la cita orbital y subrayó que la convocatoria dependerá exclusivamente del rendimiento en competencia.

“No le puedo prometer. A Falcao lo amo, lo adoro, ojalá esté compitiendo y compita con los que están en su posición por un puesto. Trato de ser justo en todo sentido, nunca le hago una promesa a nadie”, dijo el técnico de la selección Colombia.

El último partido oficial de Falcao con la selección Colombia fue el 28 de marzo de 2023, en la victoria por 2 a 1 sobre Japón, y su gol más reciente data del 20 de noviembre de 2022 ante Paraguay en un amistoso internacional. No obstante, el futbolista no ha vuelto a integrar las listas del equipo nacional desde entonces.

En adición a este debate, uno de los históricos entrenadores colombianos la del exdirector técnico de Ecuador y Costa Rica, Luis Fernando Suárez, rechazó la idea de sumar a Falcao sólo por reconocimiento simbólico y no por motivos deportivos.

“Si es para reconocer a Radamel Falcao, pues lógicamente eso se podría hacer, pero no me parece que sea bueno desde su punto de vista de jugar un partido, de jugar un mundial”, dijo Suárez.