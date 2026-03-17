Luis Javier Suárez y Sporting Lisboa van por otra hazaña en Champions: este será su rival en cuartos

Sporting de Lisboa, con Luis Javier Suárez, se metió en cuartos al eliminar al Bodo/Glimt por marcador global de 5-3 - crédito Pedro Nunes/REUTERS

Sporting Lisboa dio una de las sorpresas en la Champions League, al eliminar al Bodo/Glimt por marcador global de 5-3, luego de revertir la goleada sufrida en la ida por 3-0, aprovechar su condición de local y con Luis Javier Suárez demostrando que es una de sus figuras.

El cuadro portugués ahora busca otro milagro contra su próximo rival, que es uno de los conjuntos favoritos a quedarse con el título, líder en su respectiva liga y viene de eliminar a otro conjunto fuerte, así que será una llave complicada para los leones en abril.

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Más allá de lo difícil que será la llave en cuartos, el Sporting realiza una gran campaña en la Champions porque igualó su mejor presentación, ahora le apunta a las semifinales y seguir con la pelea por la Primeira Liga, que es el otro objetivo de la plantilla en la temporada.

Rival de peso para el Sporting

Los cuartos de final en la Champions prometen muchas emociones, tal como se ha dado en los octavos y con los primeros clasificados, pues de los cuatro equipos que definieron su tiquete, tres son considerados candidatos a la “Orejona” y el otro es una de las sorpresas de la temporada.

Sporting Lisboa ahora se medirá con nada menos que el Arsenal, el líder de la Premier League y que quiere pelear por su primera Champions, pues lo más lejos fue la final de París 2006, perdida frente a Barcelona, y en la pasada edición alcanzó las semifinales y cayó contra el PSG.

Arsenal eliminó al Bayer Leverkusen por marcador global de 3-1 en la Champions - crédito Andrew Boyers/Action Images vía Reuters

Los Gunners vienen de eliminar al Bayer Leverkusen, equipo que los complicó en el encuentro de ida en Alemania con el empate 1-1, pero los londinenses aprovecharon la localía en el Emirates Stadium con el triunfo 2-0, con goles de Eberechi Eze y Declan Rice.

Arsenal y Sporting Lisboa se verán entre el 7 y 8 de abril, en el estadio Jose Alvalade de la capital portuguesa, mientras que la vuelta se dará el 14 o 15 del mismo mes en Londres, donde el equipo de Luis Javier Suárez quiere dar el batacazo contra los dirigidos por Mikel Arteta.

Sporting Lisboa quiere volver a ser fuerte como local, donde goleó al Bodo/Glimt por 5-0 en octavos de Champions - crédito Pedro Nunes/REUTERS

De otro lado, Real Madrid y PSG esperan por su rival en los cuartos de final, que se conocerá el miércoles 18 de marzo, con los españoles esperando por el ganador de Bayern Múnich vs. Atalanta, mientras los franceses enfrentarán al vencedor de Galatasaray ante Liverpool.

Luis Suárez, la figura en Champions

Una actuación decisiva de Luis Javier Suárez impulsó al Sporting a los cuartos de final de la UEFA Champions League, tras golear 4-0 este martes en Lisboa al Bodo/Glimt, remontando una desventaja global de tres goles. El atacante colombiano, máximo goleador del equipo en la temporada, contribuyó con un gol y una asistencia bajo la lluvia en el Estadio Jose Alvalade.

El desarrollo del partido mostró un inicio dominado por el Sporting, que generó oportunidades desde los primeros minutos, aunque la apertura del marcador se demoró hasta el minuto 34, cuando Gonçalo Inácio marcó de cabeza el 1-0. En el segundo tiempo, Pedro Gonçalves aumentó la ventaja tras la asistencia de Suárez. Luego, al minuto 77, un penal sancionado por el árbitro tras revisión del VAR permitió a Luis Suárez igualar la eliminatoria con el tercer tanto.

Luis Javier Suárez hizo gol y asistencia con el Sporting ante el Bodo/Glimt, por la Champions League - crédito Pedro Nunes/REUTERS

La clasificación del conjunto dirigido por Rui Borges se consolidó durante la prórroga, cuando los portugueses ampliaron la diferencia frente a un Bodo/Glimt que apenas logró resistir dos minutos en el tiempo extra. Maxi Araújo anotó el cuarto tanto en el minuto 92 tras recibir la asistencia de Trincão, desatando la celebración local.

En la etapa final, el ingreso de Nel por Suárez a los 115 minutos fue clave, ya que el recién incorporado selló el 5-0 definitivo al minuto 120. El conjunto noruego se quedó sin respuesta y fue eliminado del torneo. El Sporting espera ahora en la siguiente ronda al vencedor de la serie entre Arsenal y Bayer Leverkusen.