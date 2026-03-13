Deportes

París-Niza, etapa 6 EN VIVO: siga el minuto a minuto de Daniel Martínez y los ciclistas colombianos

El corredor del Red-Bull Bora-Hansgrohe continúa camino a llegar el 15 de marzo de 2026 a Niza, soñando con un posible título ante el favorito a llevarse la carrera: el danés Jonas Vingegaard del Visma Lease a Bike

Daniel Felipe Martínez está como
Daniel Felipe Martínez está como segundo en la clasificación general de la París Niza 2026-crédito @Noticiclismo1/X

¡Un saludo cordial, amantes del ciclismo! Bienvenidos al minuto a minuto de la etapa 6 de la París-Niza 2026.

14:21 hsHoy

Abandonos de la carrera hasta el momento

Foto de archivo del británico
Foto de archivo del británico Óscar Onley durante el Tour de Francia 2025 con el equipo Picnic PostNL-crédito Sarah Meyssonnier/REUTERS
  • Oscar Onley - Ineos Grenadiers
  • Iván Romeo - Movistar Team
  • Julien Bernard - Lidl-Trek
  • Thibau Nys - Lidl - Trek
  • Simon Dehairs - Alpecin - Premier Tech
14:17 hsHoy

Estos son los líderes de las clasificaciones de la carrera tras cinco etapas de la París-Niza

  • Clasificación general: Jonas Vingegaard (Dinamarca - Visma Lease a Bike)
  • Clasificación por puntos: Luke Lamperti (Estados Unidos - EF Education - Easy Post)
  • Clasificación de jóvenes: Georg Steinhauser (Alemania - EF Education Easy Post)
  • Clasificación de la montaña: Jonas Vingegaard (Dinamarca - Visma Lease a Bike)
  • Mejor equipo: Ineos Grenadiers
14:01 hsHoy

Kilómetro 103: Los corredores se encuentran camino a Côte de Bonnieux, puerto de montaña de tercera categoría, que cuenta con 2,5 kilómetros de recorrido, y una inclinación al 4,1%.

13:34 hsHoy

Kilómetro 85: La situación de carrera sigue igual, y los ciclistas ya se encuentran camino al puerto de montaña en Côte de Bonnieux (clasificado como de tercera categoría), que cuenta con un total de 2,5 kilómetros de recorrido, y una inclinación al 4,1%.

13:05 hsHoy

Kilómetro 60: ¡Situación de carrera! el británico Joshua Tarling del Ineos Grenadiers, el español Igor Arrieta del UAE Team Emirates XRG, el belga Steff Cras del Soudal Quick Step y el luxemburgués Arthur Kluckers del Tudor Pro Cycling Team están conformando la fuga del día, a 40 segundos del pelotón general. Los colombianos Daniel Felipe Martínez se encuentran a casi dos minutos de los líderes parciales en estos momentos.

12:50 hsHoy

Así quedaron los ciclistas colombianos en la etapa 5 de la París-Niza

  • 1. Jonas Vingegaard (Dinamarca- Visma Lease a Bike): 4 horas, 29 minutos y 1 segundo.
  • 2. Valentin Pairet-Peintre (Francia - Soudal Quick-Step): a 2 minutos y 2 segundos.
  • 3. Harold Tejada (Colombia - XDS Astana Team): a 2 minutos y 20 segundos.
  • 4. Lenny Martínez (Francia - Bahrain - Victorious): m. t.
  • 5. Ion Izaguirre (España - Cofidis): m. t.
  • 6. Daniel Felipe Martínez (Colombia - Red Bull Bora Hansgrohe): m. t.
  • 124. Juan Guillermo Martínez (Colombia - Team Picnic PostNL): a 27 minutos y 43 segundos.
12:12 hsHoy

Daniel Felipe Martínez sueña con pelear el titulo de la Carrera del Sol

Jonas Vingegaard es el líder
Jonas Vingegaard es el líder de la París-Niza a tres etapas de finalizar la carrera-crédito Daniel Cole/AP Archivo

La etapa ya comenzó, aunque se podrá ver el 13 de marzo de 2026 a través de las pantallas de Espn 3 y de la aplicación de Disney Plus Premium, a partir de las 9:00 a. m. (hora de Colombia).

En la etapa 5, disputada el 12 de marzo de 2026, entre Cormoranche-sur-Saône y Colombier-le-Vieux, contando con un total de 206,3 kilómetros, contando con cinco premios de montaña, siendo la subida más exigente en Côte de Saint-Jean-de-Muzols, con un total de 2,2 kilómetros al 10.5% de inclinación

En la jornada, Jonas Vingegaard se consolidó como líder absoluto de la París-Niza tras imponerse en los 206 kilómetros de la quinta etapa, disputada el 12 de marzo de 2026 entre Cormoranche sur Saone y Colombier Le Vieux.

Tras el retiro de Juan Ayuso, Vingegaard amplió su ventaja sobre Daniel Felipe Martínez, quien se mantiene en el segundo lugar a más de 3 minutos del primer puesto y ahora se ubica a 41 segundos del nuevo líder.

Harold Tejada, del XDS Astana Team, logró la tercera posición en la etapa, escalando al puesto 11 de la clasificación general.

La jornada estuvo marcada por una fuga inicial de ocho ciclistas que se disolvió en el ascenso al Côte de Saint Jean de Muzols, donde Vingegaard lanzó el ataque decisivo y se distanció en solitario. En el grupo perseguidor, alternaban el comando los colombianos Martínez y Tejada durante la pare final del trayecto, mientras que Daniel Felipe Martínez llegó en el sexto lugar.

