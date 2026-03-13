París-Niza, etapa 6 EN VIVO: siga el minuto a minuto de Daniel Martínez y los ciclistas colombianos

Daniel Felipe Martínez está como segundo en la clasificación general de la París Niza 2026-crédito @Noticiclismo1/X

¡Un saludo cordial, amantes del ciclismo! Bienvenidos al minuto a minuto de la etapa 6 de la París-Niza 2026.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel