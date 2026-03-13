París-Niza, etapa 6 EN VIVO: siga el minuto a minuto de Daniel Martínez y los ciclistas colombianos

¡Un saludo cordial, amantes del ciclismo! Bienvenidos al minuto a minuto de la etapa 6 de la París-Niza 2026.
Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel
Kilómetro 103: Los corredores se encuentran camino a Côte de Bonnieux, puerto de montaña de tercera categoría, que cuenta con 2,5 kilómetros de recorrido, y una inclinación al 4,1%.
Kilómetro 85: La situación de carrera sigue igual, y los ciclistas ya se encuentran camino al puerto de montaña en Côte de Bonnieux (clasificado como de tercera categoría), que cuenta con un total de 2,5 kilómetros de recorrido, y una inclinación al 4,1%.
Kilómetro 60: ¡Situación de carrera! el británico Joshua Tarling del Ineos Grenadiers, el español Igor Arrieta del UAE Team Emirates XRG, el belga Steff Cras del Soudal Quick Step y el luxemburgués Arthur Kluckers del Tudor Pro Cycling Team están conformando la fuga del día, a 40 segundos del pelotón general. Los colombianos Daniel Felipe Martínez se encuentran a casi dos minutos de los líderes parciales en estos momentos.
La etapa ya comenzó, aunque se podrá ver el 13 de marzo de 2026 a través de las pantallas de Espn 3 y de la aplicación de Disney Plus Premium, a partir de las 9:00 a. m. (hora de Colombia).
En la etapa 5, disputada el 12 de marzo de 2026, entre Cormoranche-sur-Saône y Colombier-le-Vieux, contando con un total de 206,3 kilómetros, contando con cinco premios de montaña, siendo la subida más exigente en Côte de Saint-Jean-de-Muzols, con un total de 2,2 kilómetros al 10.5% de inclinación
En la jornada, Jonas Vingegaard se consolidó como líder absoluto de la París-Niza tras imponerse en los 206 kilómetros de la quinta etapa, disputada el 12 de marzo de 2026 entre Cormoranche sur Saone y Colombier Le Vieux.
Tras el retiro de Juan Ayuso, Vingegaard amplió su ventaja sobre Daniel Felipe Martínez, quien se mantiene en el segundo lugar a más de 3 minutos del primer puesto y ahora se ubica a 41 segundos del nuevo líder.
Harold Tejada, del XDS Astana Team, logró la tercera posición en la etapa, escalando al puesto 11 de la clasificación general.
La jornada estuvo marcada por una fuga inicial de ocho ciclistas que se disolvió en el ascenso al Côte de Saint Jean de Muzols, donde Vingegaard lanzó el ataque decisivo y se distanció en solitario. En el grupo perseguidor, alternaban el comando los colombianos Martínez y Tejada durante la pare final del trayecto, mientras que Daniel Felipe Martínez llegó en el sexto lugar.