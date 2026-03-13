Juan Carlos Osorio volvería a dirigir un seleccionado nacional: sería candidato de un sorpresivo equipo

Juan Carlos Osorio es uno de los técnicos colombianos con mayor trayectoria en la actualidad - crédito Club do Remo

Juan Carlos Osorio se ha destacado como uno de los técnicos de mayor trayectoria reciente en Colombia, además de lograr títulos en clubes como Once Caldas y Atlético Nacional, en este último inició una de las épocas más ganadoras de la institución entre 2012 y 2015.

El entrenador ahora tendría la opción de dirigir un seleccionado nacional, recordando que antes pasó por Paraguay en 2018, saliendo de manera polémica por su deseo de estar con Colombia, y en México entre 2015 y 2018, llegando a octavos del mundial de Rusia 2018, superando a Alemania como logro a destacar.

Sin embargo, algo que juega en contra del risaraldense es que lleva varios años sin destacar en el banquillo, desde aquella experiencia en la Tri, no volvió a tener el mismo efecto que lo hizo tan famoso con los verdolagas y lo tenía a un paso de dirigir al combinado cafetero.

El posible destino de Osorio

El entrenador colombiano Juan Carlos Osorio concluyó su ciclo en Club Remo —recién ascendido a la Serie A de Brasil— y, tras acumular diez experiencias internacionales entre equipos y selecciones en veinte años de trayectoria, vuelve a ser considerado por relevantes instituciones futbolísticas.

Dentro del proceso de selección dirigido a definir al próximo entrenador de la Federación Ecuatoguineana de Fútbol (FEGUIFUT), fuentes locales detallaron que la candidatura de Osorio se suma a la de figuras como Hubert Velud, Aliou Cissé, Goran Stevanović, Badou Zaki, Jean-Michel Cavalli y David Dóniga. La federación africana evalúa perfiles de proporción internacional para liderar un proyecto cuyo objetivo es la clasificación al Mundial de 2030, según publica Impactus.

Juan Carlos Osorio volvería al fútbol africano, donde dirigió al Zamalek de Egipto - crédito @ClubeDoRemo/X

Como si no fuera poco, la salida de Hernán Crespo del São Paulo, unida al interés brasileño por André Jardine, ha activado movimientos en la dirección del Club América de México. Según informa Soy Referee, las directivas de las ‘Águilas’ han consultado la disponibilidad de Osorio ante una posible sustitución de Jardine, cuya cláusula de rescisión alcanza cifras millonarias.

A lo largo de su carrera, el risaraldense dirigió equipos como el Chicago Fire y el New York Red Bulls en Estados Unidos, así como el Atlas, Xolos de Tijuana y el Puebla en México, y fue seleccionador de México en el Mundial 2018, así que tiene una amplia experiencia en esa región.

Juan Carlos Osorio fue un técnico recordado con México en el mundial de Rusia 2018 por ganarle a Alemania por 1-0 - crédito Reuters

Posible regreso a la Liga BetPlay

La repentina salida de Juan Carlos Osorio del Remo de Brasil ha generado expectativas inmediatas en el fútbol colombiano, especialmente ante la posibilidad de que se convierta en el próximo director técnico del Independiente Medellín (DIM), según información proporcionada por el periodista Luis Arturo Henao.

En medio de la incertidumbre que atraviesa el proyecto deportivo liderado por Alejandro Restrepo en el DIM, marcada por recientes caídas en finales y el riesgo de quedar fuera de la Copa Libertadores, el club evalúa cambios en el cuerpo técnico, de acuerdo con Henao, por los números en el campeonato colombiano en 2026.

Juan Carlos Osorio suena para llegar al Medellín, en caso de que Alejandro Restrepo salga por malos resultados en 2026 - crédito @ElColeccioniste/X

El perfil de Osorio, ganador de seis títulos con Atlético Nacional en su primer ciclo, lo posiciona como una de las alternativas para asumir el comando de uno de los principales rivales de su antiguo club, lo que subraya el posible impacto que tendría su regreso a la Liga BetPlay.

El paso de Osorio por grandes equipos como Millonarios, América de Cali y el propio Nacional refuerza su condición como candidato a liderar el nuevo ciclo del Poderoso, aunque la decisión final dependerá de los próximos resultados deportivos y si la afición lo acepta, dado su pasado en el verde, rival acérrimo de los rojos.