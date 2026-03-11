Deportes

París-Niza 2026, etapa 4 hoy EN VIVO: siga el minuto a minuto de Daniel Felipe Martínez y los ciclistas colombianos

La carrera contará con un total de 195 kilómetros entre Bourges y Uchon, contando con un final exigente en los últimos tramos llegando a la meta

El ciclista cundinamarqués se destacó
El ciclista cundinamarqués se destacó durante la etapa 3, y quiere seguir escalando posiciones

¡Un saludo cordial, amantes del ciclismo! Bienvenidos al minuto a minuto de la etapa 4 de la París-Niza.

12:59 hsHoy

Kilómetro 82: ¡Situación de carrera! El danés Jonas Vingegaard y el italiano Edoardo Affini (del Visma Lease a Bike) lideran el pelotón generla camino al primer puerto de montaña de tercera categoría: Côte de la Croix des Cerisiers que cuenta con un tramo de 6,2 kilómetros y una inclinación al 4,1%.

En el pelotón general que lo acompañan casi 40 ciclistas, se encuentra el colombiano Daniel Felipe Martínez (del Red Bull - Bora Hansgrohe) junto a sus compañeros: el alemán Nico Denz, el británico Callum Thornley, y los neerlandeses Tim Van Dijke y Mick Van Dijke. En el Ineos Grenadiers, ganadores de la contrarreloj grupal, están los británicos Oscar Onley, Joshua Tarling y Samuel Watson (campeón nacional de ruta) junto al polaco Michal Kwiatowski.

12:54 hsHoy

Así fue la victoria del Ineos Grenadiers, el 10 de marzo de 2026

El momento cuando el británico Oscar Onley cruza la meta y deja a su equipo con el triunfo de la contrarreloj grupal
12:43 hsHoy

Lista de ciclistas en la París-Niza 2026

  • Team Visma - Lease a Bike: 1 Vingegaard, Jonas 2 Affini, Edoardo 3 Armirail, Bruno 4 Campenaerts, Victor 5 Kelderman, Wilco 6 Piganzoli, Davide 7 Zingle, Axel
  • Red Bull - BORA - hansgrohe: 11 Martínez, Daniel12 Denz, Nico 13 Pithie, Laurence 14 Thornley, Callum 15 Dijke, Tim van 16 Dijke, Mick van17 Vlasov, Aleksandr
  • INEOS Grenadiers: 21 Onley, Oscar 22 Godon, Dorian 23 Kwiatkowski, Michal 24 Rodríguez, Carlos 25 Tarling, Josh 26 Vauquelin, Kévin 27 Watson, Sam
  • UAE Team Emirates XRG: 31 McNulty, Brandon 32 Oliveira, Ivo33 Arrieta, Igor 34 Herregodts, Rune 35 Politt, Nils 36 Sivakov, Pavel37 Soler, Marc
  • Lidl - Trek: 41 Ayuso, Juan 42 Bernard, Julien 43 Kämna, Lennard 44 Andersen, Søren Kragh45 Skujiņš, Toms 46 Söderqvist, Jakob 47 Vacek, Mathias
  • Bahrain Victorious: 51 Martinez, Lenny 52 Arndt, Nikias 53 Bauhaus, Phil 54 Caruso, Damiano 55 Gradek, Kamil 56 Paasschens, Mathijs 57 Stannard, Robert
  • Groupama - FDJ United: 61 Gaudu, David 62 Cavagna, Rémi 63 Costiou, Ewen 64 Jacobs, Johan 65 Molard, Rudy 66 Pacher, Quentin 67 Russo, Clément
  • Movistar Team: 71 Romeo, Iván 72 Aular, Orluis 73 Castrillo, Pablo 74 Cepeda, Jefferson Alveiro 75 García, Raúl 76 Hessmann, Michel 77 Milesi, Lorenzo
  • Soudal - Quick-Step: 81 Paret-Peintre, Valentin 82 Cras, Steff 83 Eenkhoorn, Pascal 84 Pedersen, Casper
12:10 hsHoy

Daniel Felipe Martínez escaló al top 10 de la París Niza, luego de la contrarreloj por equipos de la Etapa 3

Daniel Felipe Martínez, Juan Guillermo Martínez y Harold Tejada son los tres ciclistas colombianos presentes en la carrera que se realiza desde el 8 hasta el 15 de marzo

Daniel Felipe Martínez soltó una
Daniel Felipe Martínez soltó una dura reflexión sobre el panorama del cicilsmo colombiano

Daniel Felipe Martínez ascendió al top-10 de la clasificación general tras la tercera etapa de la París-Niza 2026, beneficiado por la contrarreloj por equipos disputada el 10 de marzo entre Cosne-Cours-sur-Loire y Pouilly-sur-Loire.

11:55 hsHoy

Así va la clasificación general de la París-Niza 2026 tras la etapa 3

La París-Niza es una de
La París-Niza es una de las grandes carreras

1) Juan Ayuso (Lidl-Trek): 8 horas, 37 minutos y 2 segundos.

2) Kévin Vauquelin (Ineos Grenadiers): a 2 segundos.

3) Óscar Onley (Ineos Grenadiers): a 3 segundos.

4) Daan Hoole (Decathlon CMA CGM Team): a 13 segundos.

5) Bruno Amirail (Team Visma | Lease a Bike): a 17 segundos.

6) Davide Piganzoli (Team Visma | Lease a Bike): m. t.

7) Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike): m. t.

8) Aleksandr Vlasov (Red Bull - BORA - hansgrohe): a 22 segundos.

9) Daniel Felipe Martínez (Red Bull - BORA - hansgrohe): m. t.

10) Laurence Pithie (Red Bull - BORA - hansgrohe): a 24 segundos.

42) Harold Tejada (XDS Astana Team): a 1 minuto y 17 segundos.

107) Juan Guillermo Martínez (Team Picnic PostNL): a 5 minutos y 56 segundos.

11:53 hsHoy

Así es la etapa 4 de la París-Niza 2026

Este será el recorrido de
Este será el recorrido de la jornada del 11 de marzo de 2026

En lo que se refiere al recorrido que partirá

11:46 hsHoy

Continúa la ronda francesa

El español Juan Ayuso es
El español Juan Ayuso es el líder de la carrera, mientras que Daniel Martínez se ubicó en el top-10

La transmisión de la carrera comienza a través de ESPN y de la aplicación de Disney Plus Premium a partir de las 9:00 a. m. (hora de Colombia), aunque ya los corredores se encuentran camino a comenzar la etapa en el punto neutralizado, liderados por el danés Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike), el británico Oscar Onley (del Ineos Grenadiers) y el español Juan Ayuso (corredor del Lidl-Trek).

En lo que se refiere a la jornada del 10 de marzo de 2026, se llevó a cabo la contrarreloj por equipos, entre Cosne-Cours-sur-Loire › Pouilly-sur-Loire contando con un total de 23 kilómetros, siendo el gran ganador el equipo británico del Ineos Grenadiers.

Por los lados del Red Bull - Bora - hansgrohe, equipo alemán en dónde se encuentra Daniel Felipe Martínez, quedó en el quinto lugar en la clasificación grupal, y el colombiano llegó con un tiempo de 27 minutos junto a sus compañeros.

Así quedaron los resultados de los equipos

  1. Ineos Grenadiers: 26 minutos y 40 segundos.
  2. Lidl-Trek: a 2 segundos.
  3. Decathlon CMA CGM Team: a 11 segundos.
  4. Team Visma | Lease a Bike: a 15 segundos.
  5. Red Bull - BORA - hansgrohe: a 20 segundos.
  6. EF Education - EasyPost: a 23 segundos.
  7. Movistar Team: a 28 segundos.
  8. UAE Team Emirates - XRG: a 37 segundos.
  9. Groupama - FDJ United: a 41 segundos.
  10. Cofidis: a 42 segundos.
  11. Team Jayco AlUla: a 57 segundos.
  12. Tudor Pro Cycling Team: a 1 minuto y 3 segundos.
  13. Soudal Quick-Step: a 1 minuto y 3 segundos.
  14. Bahrain - Victorious: a 1 minuto y 4 segundos.
  15. Uno-X Mobility: a 1 minuto y 9 segundos.
  16. Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team: a 1 minuto y 11 segundos.
  17. XDS Astana Team: a 1 minuto y 15 segundos.
  18. NSN Cycling Team: a 1 minuto y 24 segundos.
  19. Lotto Intermarché: a 1 minuto y 30 segundos.
  20. Alpecin-Premier Tech: a 1 minuto y 31 segundos.
  21. TotalEnergies: a 1 minuto y 37 segundos.
  22. Team Picnic PostNL: a 1 minuto y 38 segundos.

Por los lados de la clasificación general, el español Juan Ayuso fue el gran ganador de la contrarreloj con el Lidl-Trek, y ello le permitió colocarse como el líder parcial, mientras que la actuación destacada de Daniel Felipe Martínez lo colocó en el top-10 de la clasificación.

