París-Niza 2026, etapa 4 hoy EN VIVO: siga el minuto a minuto de Daniel Felipe Martínez y los ciclistas colombianos

Kilómetro 82: ¡Situación de carrera! El danés Jonas Vingegaard y el italiano Edoardo Affini (del Visma Lease a Bike) lideran el pelotón generla camino al primer puerto de montaña de tercera categoría: Côte de la Croix des Cerisiers que cuenta con un tramo de 6,2 kilómetros y una inclinación al 4,1%.
En el pelotón general que lo acompañan casi 40 ciclistas, se encuentra el colombiano Daniel Felipe Martínez (del Red Bull - Bora Hansgrohe) junto a sus compañeros: el alemán Nico Denz, el británico Callum Thornley, y los neerlandeses Tim Van Dijke y Mick Van Dijke. En el Ineos Grenadiers, ganadores de la contrarreloj grupal, están los británicos Oscar Onley, Joshua Tarling y Samuel Watson (campeón nacional de ruta) junto al polaco Michal Kwiatowski.
12:54 hsHoy
Así fue la victoria del Ineos Grenadiers, el 10 de marzo de 2026
El momento cuando el británico Oscar Onley cruza la meta y deja a su equipo con el triunfo de la contrarreloj grupal-crédito @ESPNCiclismo/X
12:43 hsHoy
Lista de ciclistas en la París-Niza 2026
Team Visma - Lease a Bike: 1 Vingegaard, Jonas 2 Affini, Edoardo 3 Armirail, Bruno 4 Campenaerts, Victor 5 Kelderman, Wilco 6 Piganzoli, Davide 7 Zingle, Axel
Red Bull - BORA - hansgrohe: 11 Martínez, Daniel12 Denz, Nico 13 Pithie, Laurence 14 Thornley, Callum 15 Dijke, Tim van 16 Dijke, Mick van17 Vlasov, Aleksandr
INEOS Grenadiers: 21 Onley, Oscar 22 Godon, Dorian 23 Kwiatkowski, Michal 24 Rodríguez, Carlos 25 Tarling, Josh 26 Vauquelin, Kévin 27 Watson, Sam
UAE Team Emirates XRG: 31 McNulty, Brandon 32 Oliveira, Ivo33 Arrieta, Igor 34 Herregodts, Rune 35 Politt, Nils 36 Sivakov, Pavel37 Soler, Marc
Daniel Felipe Martínez soltó una dura reflexión sobre el panorama del cicilsmo colombiano - crédito @danielfelipemartinezp/Instagram
Daniel Felipe Martínez ascendió al top-10 de la clasificación general tras la tercera etapa de la París-Niza 2026, beneficiado por la contrarreloj por equipos disputada el 10 de marzo entre Cosne-Cours-sur-Loire y Pouilly-sur-Loire.
Así va la clasificación general de la París-Niza 2026 tras la etapa 3
La París-Niza es una de las grandes carreras - crédito X/@ParisNice
1) Juan Ayuso (Lidl-Trek): 8 horas, 37 minutos y 2 segundos.
2) Kévin Vauquelin (Ineos Grenadiers): a 2 segundos.
3) Óscar Onley (Ineos Grenadiers): a 3 segundos.
4) Daan Hoole (Decathlon CMA CGM Team): a 13 segundos.
5) Bruno Amirail (Team Visma | Lease a Bike): a 17 segundos.
6) Davide Piganzoli (Team Visma | Lease a Bike): m. t.
7) Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike): m. t.
8) Aleksandr Vlasov (Red Bull - BORA - hansgrohe): a 22 segundos.
9) Daniel Felipe Martínez (Red Bull - BORA - hansgrohe): m. t.
10) Laurence Pithie (Red Bull - BORA - hansgrohe): a 24 segundos.
42) Harold Tejada (XDS Astana Team): a 1 minuto y 17 segundos.
107) Juan Guillermo Martínez (Team Picnic PostNL): a 5 minutos y 56 segundos.
11:53 hsHoy
Así es la etapa 4 de la París-Niza 2026
Este será el recorrido de la jornada del 11 de marzo de 2026-crédito paris-nice.fr
En lo que se refiere al recorrido que partirá
11:46 hsHoy
Continúa la ronda francesa
El español Juan Ayuso es el líder de la carrera, mientras que Daniel Martínez se ubicó en el top-10-crédito @danielfelipemartinezp/Instagram
La transmisión de la carrera comienza a través de ESPN y de la aplicación de Disney Plus Premium a partir de las 9:00 a. m. (hora de Colombia), aunque ya los corredores se encuentran camino a comenzar la etapa en el punto neutralizado, liderados por el danés Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike), el británico Oscar Onley (del Ineos Grenadiers) y el español Juan Ayuso (corredor del Lidl-Trek).
En lo que se refiere a la jornada del 10 de marzo de 2026, se llevó a cabo la contrarreloj por equipos, entre Cosne-Cours-sur-Loire › Pouilly-sur-Loire contando con un total de 23 kilómetros, siendo el gran ganador el equipo británico del Ineos Grenadiers.
Por los lados del Red Bull - Bora - hansgrohe, equipo alemán en dónde se encuentra Daniel Felipe Martínez, quedó en el quinto lugar en la clasificación grupal, y el colombiano llegó con un tiempo de 27 minutos junto a sus compañeros.
Así quedaron los resultados de los equipos
Ineos Grenadiers: 26 minutos y 40 segundos.
Lidl-Trek: a 2 segundos.
Decathlon CMA CGM Team: a 11 segundos.
Team Visma | Lease a Bike: a 15 segundos.
Red Bull - BORA - hansgrohe: a 20 segundos.
EF Education - EasyPost: a 23 segundos.
Movistar Team: a 28 segundos.
UAE Team Emirates - XRG: a 37 segundos.
Groupama - FDJ United: a 41 segundos.
Cofidis: a 42 segundos.
Team Jayco AlUla: a 57 segundos.
Tudor Pro Cycling Team: a 1 minuto y 3 segundos.
Soudal Quick-Step: a 1 minuto y 3 segundos.
Bahrain - Victorious: a 1 minuto y 4 segundos.
Uno-X Mobility: a 1 minuto y 9 segundos.
Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team: a 1 minuto y 11 segundos.
XDS Astana Team: a 1 minuto y 15 segundos.
NSN Cycling Team: a 1 minuto y 24 segundos.
Lotto Intermarché: a 1 minuto y 30 segundos.
Alpecin-Premier Tech: a 1 minuto y 31 segundos.
TotalEnergies: a 1 minuto y 37 segundos.
Team Picnic PostNL: a 1 minuto y 38 segundos.
Por los lados de la clasificación general, el español Juan Ayuso fue el gran ganador de la contrarreloj con el Lidl-Trek, y ello le permitió colocarse como el líder parcial, mientras que la actuación destacada de Daniel Felipe Martínez lo colocó en el top-10 de la clasificación.