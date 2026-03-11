Etapa 3 de la Tirreno Adriático - EN VIVO: Fernando Gaviria, el mejor colombiano en la etapa, y Santiago Buitrago se metió al top 10

Santiago Buitrago es el segundo colombiano con más puntos acumulados en el ránking de la UCI - crédito Bahrein VIctorius

Bienvenidos al minuto a minuto de la etapa 3 de la Tirreno Adriático, que se corre entre Cortona y Magliano de Marsi. En total son 221 kilómetros con un puerto de montaña de solo 2.3 kilómetros de distancia, un sprint especial y el sprint de la llegada que definirá el ganador.

Siga aquí todas las incidencias de la carrera en la que compiten los colombianos Santiago Buitrago, Nairo Quintana, Brando Rivera y Fernando Gaviria.

