Etapa 3 de la Tirreno Adriático - EN VIVO: Fernando Gaviria, el mejor colombiano en la etapa, y Santiago Buitrago se metió al top 10

Bienvenidos al minuto a minuto de la etapa 3 de la Tirreno Adriático, que se corre entre Cortona y Magliano de Marsi. En total son 221 kilómetros con un puerto de montaña de solo 2.3 kilómetros de distancia, un sprint especial y el sprint de la llegada que definirá el ganador.
Siga aquí todas las incidencias de la carrera en la que compiten los colombianos Santiago Buitrago, Nairo Quintana, Brando Rivera y Fernando Gaviria.
1) Tobias Lund Andressen (Decathlon CMA CGM Team): 5 horas, 29 minutos y 22 segundos.
2) Arnaud De Lie (Lotto Intermarché): m. t.
3) Jasper Philipsen (Alpecin-Premier Tech): m. t.
4) Paul Magnier (Soudal Quick-Step): m. t.
5) Iván García Cortina (Movistar Team): m. t.
14) Fernando Gaviria (Caja Rural - Seguros RGA): m. t.
72) Nairo Quintana (Movistar Team): m. t.
92) Brandon Rivera (Ineos Grenadiers): m. t.
101) Santiago Buitrago (Bahrain - Victorious): m. t.
El corredor danés Tobias Lund Andresen se impone en el sprint final con llegada a Magliano de’ Marsi y le da la victoria a la escuadra francesa.
El Sprint Especial de la carrera fue para Van Poppel, seguido por Vendrame y en tercer lugar cruzó el mexicano Isaac Del Toro, que bonificó un segundo y ahora amplia a cuatro segundos su ventaja en el liderato de la Tirreno Adriático.
124 kilómetros: El pelotón de ciclistas inicia el ascenso a Marmore, puerto de motaña con rampas de inclinación hasta de 4%, pero que no es puntuable por decisión de la organización.
105 kilómetros: Cuando el pelotón se acerca a la mitad de la carrera, empieza a llover en la Tirreno Adriático.
100 kilómetros: El pelotón rueda junto, sin fugas. El ganador del ascenso a Todi, único puerto de montaña de la jornada fue el español Diego Pbalo Sevilla del Team Polti VisitMalta, que será el portador de la camiseta que lo identifique como líder de la montaña.
Así van los ciclistas colombianos en la clasificación general de la Tirreno Adriático