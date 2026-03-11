Deportes

Etapa 3 de la Tirreno Adriático - EN VIVO: Fernando Gaviria, el mejor colombiano en la etapa, y Santiago Buitrago se metió al top 10

El mejor colombiano en la competencia es Santiago Buitrago, ubicado en el puesto 11, a 37 segundos del líder, Isaac del Toro. Entre los principales candidatos al título de la tradicional carrera figuran Primoz Roglic, Antonio Tiberi y Giulio Pellizzari

Santiago Buitrago es el segundo
Santiago Buitrago es el segundo colombiano con más puntos acumulados en el ránking de la UCI - crédito Bahrein VIctorius

Bienvenidos al minuto a minuto de la etapa 3 de la Tirreno Adriático, que se corre entre Cortona y Magliano de Marsi. En total son 221 kilómetros con un puerto de montaña de solo 2.3 kilómetros de distancia, un sprint especial y el sprint de la llegada que definirá el ganador.

Siga aquí todas las incidencias de la carrera en la que compiten los colombianos Santiago Buitrago, Nairo Quintana, Brando Rivera y Fernando Gaviria.

15:59 hsHoy

Así quedó la clasificación general de la Tirreno Adriático tras la etapa 3

  • 1. Isaac del Toro (México - UAE Team Emirates XRG): 10 horas, 35 minutos y 22 segundos.
  • 2. Giulio Pellizzari (Italia - Red Bull Bora - Hansgrohe): a 4 segundos
  • 3. Magnus Sheffield (Estados Unidos - Ineos Grenadiers): a 14 segundos
  • 4. Alan Hatherly (Sudáfrica - Jayco AlUla): a 18 segundos
  • 5. Primož Roglič (Eslovenia - Red Bull Bora - Hansgrohe): a 19 segundos
  • 10. Santiago Buitrago (Colombia - Bahrain Victorious): a 38 segundos
  • 61. Nairo Quintana (Colombia - Movistar Team): a 2 minutos y 38 segundos
  • 129. Brandon Smith Rivera (Colombia - Ineos Grenadiers): a 6 minutos y 18 segundos
  • 150. Fernando Gaviria (Colombia - Caja Rural): a 9 minutos y 41 segundos
15:50 hsHoy

Así quedaron los colombianos en la etapa 3 de la Tirreno Adriático

1) Tobias Lund Andressen (Decathlon CMA CGM Team): 5 horas, 29 minutos y 22 segundos.

2) Arnaud De Lie (Lotto Intermarché): m. t.

3) Jasper Philipsen (Alpecin-Premier Tech): m. t.

4) Paul Magnier (Soudal Quick-Step): m. t.

5) Iván García Cortina (Movistar Team): m. t.

14) Fernando Gaviria (Caja Rural - Seguros RGA): m. t.

72) Nairo Quintana (Movistar Team): m. t.

92) Brandon Rivera (Ineos Grenadiers): m. t.

101) Santiago Buitrago (Bahrain - Victorious): m. t.

15:18 hsHoy

¡Victoria del<b> </b>Decathlon CMA CGM Team!

El corredor danés Tobias Lund Andresen se impone en el sprint final con llegada a Magliano de’ Marsi y le da la victoria a la escuadra francesa.

14:39 hsHoy

El Sprint Especial de la carrera fue para Van Poppel, seguido por Vendrame y en tercer lugar cruzó el mexicano Isaac Del Toro, que bonificó un segundo y ahora amplia a cuatro segundos su ventaja en el liderato de la Tirreno Adriático.

13:58 hsHoy

Así fue la victoria de Nairo Quintana en la Tirreno Adriático del 2015

El pedalista colombiano ha ganado
El pedalista colombiano ha ganado en dos ocasiones la Tirreno-Adriático. Movistar Team / Archivo

Nairo Quintana se consagró campeón de la Tirreno-Adriático en su edición número 50 al completar la clasificación general tras siete etapas y un tiempo acumulado de 25 horas, 11 minutos y 16 segundos. El ciclista colombiano del equipo Movistar selló su victoria después de cruzar la meta de la contrarreloj individual de 10 kilómetros en la localidad italiana de San Benedetto, registrando 12 minutos y 18 segundos en la última etapa.

12:53 hsHoy

124 kilómetros: El pelotón de ciclistas inicia el ascenso a Marmore, puerto de motaña con rampas de inclinación hasta de 4%, pero que no es puntuable por decisión de la organización.

12:23 hsHoy

105 kilómetros: Cuando el pelotón se acerca a la mitad de la carrera, empieza a llover en la Tirreno Adriático.

12:12 hsHoy

100 kilómetros: El pelotón rueda junto, sin fugas. El ganador del ascenso a Todi, único puerto de montaña de la jornada fue el español Diego Pbalo Sevilla del Team Polti VisitMalta, que será el portador de la camiseta que lo identifique como líder de la montaña.

11:51 hsHoy

Así van los ciclistas colombianos en la clasificación general de la Tirreno Adriático

Así quedó la clasificación general tras la etapa 2 de la Tirreno Adriático

  • 1. Isaac del Toro (México - UAE Team Emirates XRG): 5 horas, 6 minutos y 1 segundo
  • 2. Giulio Pellizzari (Italia - Red Bull Bora - Hansgrohe): a 3 segundos
  • 3. Magnus Sheffield (Estados Unidos - Ineos Grenadiers): a 13 segundos
  • 4. Alan Hatherly (Sudáfrica - Jayco AlUla): a 17 segundos
  • 5. Primož Roglič (Eslovenia - Red Bull Bora - Hansgrohe): a 18 segundos
  • 11. Santiago Buitrago (Colombia - Bahrain Victorious): a 37 segundos
  • 21. Richard Carapaz (Ecuador - EF Education EasyPost): a 1 minuto y 3 segundos
  • 28. Guillermo Thomas Silva (Uruguay - XDS Astana Team): a 1 minuto y 13 segundos
  • 62. Nairo Quintana (Colombia - Movistar Team): a 2 minutos y 37 segundos
  • 129. Brandon Smith Rivera (Colombia - Ineos Grenadiers): a 6 minutos y 17 segundos
  • 151. Fernando Gaviria (Colombia - Caja Rural): a 9 minutos y 40 segundos

