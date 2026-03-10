Julio Teherán, el pitcher cartagenero de Grandes Ligas, anuncia su retiro del béisbol profesional

En una emotiva rueda de prensa durante el Clásico Mundial de Béisbol, el lanzador colombiano Julio Teherán anuncia oficialmente su retiro del béisbol profesional, agradeciendo a su familia, a su país y a sus compañeros por el apoyo a lo largo de su carrera. - crédito @francysromeroFR/X

El lanzador colombiano Julio Teherán anunció oficialmente su retiro del béisbol profesional, poniendo fin a una carrera que lo convirtió en uno de los pitchers más representativos de Colombia en las Grandes Ligas durante la última década.

El anuncio se produjo este lunes 9 de marzo en una rueda de prensa posterior a la participación de la selección Colombia en el Clásico Mundial de Béisbol, torneo en el que el cartagenero integraba el roster del equipo nacional, aunque finalmente no pudo lanzar debido a una molestia en el hombro derecho.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

A sus 35 años, el pitcher conocido como el “Caballo de Olaya” confirmó que llegó el momento de cerrar un capítulo importante de su vida dentro del deporte profesional.

“Quiero aprovechar para anunciarles oficialmente que es mi retiro del juego”, expresó el lanzador derecho ante los medios de comunicación. “Ha sido una decisión que he estado pensando mucho, obviamente muchos años pensándolo, pero pienso que este es el momento indicado”.

El cartagenero señaló que considera que este es el momento indicado para cerrar su etapa como pelotero profesional tras más de una década en las Grandes Ligas. - crédito @julioteheran/Instagram

Un adiós tras más de una década en las Grandes Ligas

La decisión de Teherán marca el final de más de 13 temporadas en las Grandes Ligas, periodo en el que se consolidó como uno de los lanzadores colombianos más constantes en el béisbol estadounidense.

Su carrera en la Major League Baseball (MLB) alcanzó su mayor protagonismo con los Atlanta Braves, organización con la que debutó en 2011 y donde se convirtió durante varios años en una de las piezas fundamentales de la rotación abridora.

El 7 de mayo de 2011, Teherán hizo historia al convertirse en el primer lanzador colombiano en abrir un juego de Grandes Ligas, cuando enfrentó a los Filis de Filadelfia. Meses después, el 8 de septiembre de ese mismo año, consiguió su primera victoria frente a los Mets de Nueva York.

A partir de ese momento comenzó una etapa en la que el cartagenero se mantuvo como uno de los abridores más confiables de la organización de Atlanta.

Durante su trayectoria en las Mayores, el colombiano acumuló 255 apariciones, 248 aperturas, 81 victorias y 82 derrotas, además de 1.470,2 entradas lanzadas y 1.260 ponches, cifras que reflejan su consistencia en el máximo nivel del béisbol.

Su carrera cerró con una efectividad (ERA) de 3.85, estadística que respalda su rendimiento durante más de una década en la élite del deporte.

Teherán aseguró que, tras años de carrera en el béisbol profesional, sintió que había llegado el momento indicado para cerrar este capítulo de su vida. - crédito @julioteheran/Instagram

Los momentos más destacados de su carrera

Entre los hitos más importantes de la trayectoria de Julio Teherán se destacan sus convocatorias al Juego de Estrellas de las Grandes Ligas, en 2014 y 2016, cuando fue reconocido como uno de los lanzadores más sólidos de la Liga Nacional.

Además, durante su paso por Atlanta estableció seis aperturas consecutivas en el Día Inaugural, una marca que dentro de la franquicia solo es superada por legendarios pitchers como Greg Maddux y Phil Niekro.

Tras su etapa con los Braves, el lanzador colombiano también defendió los colores de otros equipos de la MLB, entre ellos:

Los Angeles Angels

Detroit Tigers

Milwaukee Brewers

En 2024 también estuvo vinculado contractualmente a organizaciones como los Chicago Cubs y Baltimore Orioles, aunque en esas etapas permaneció en ligas menores.

El Clásico Mundial y el anuncio de su retiro

La despedida de Teherán del béisbol profesional coincidió con la participación de Colombia en el Clásico Mundial de Béisbol, torneo en el que el lanzador esperaba tener una última aparición internacional.

Inicialmente estaba programado para abrir el partido frente a Canadá, pero una molestia en el hombro derecho durante el calentamiento le impidió subir al montículo, lo que finalmente lo llevó a tomar la decisión definitiva sobre su futuro.

“Ha sido difícil, no lo voy a negar, una decisión muy difícil, pero sé que las señales que Dios mandó son las indicadas”, señaló el pitcher durante la rueda de prensa.

El anuncio se produjo luego de que la novena colombiana, dirigida por José Mosquera, se despidiera del torneo con un triunfo 4-3 frente a Panamá.

El lanzador colombiano explicó que venía pensando en el retiro desde hace tiempo - crédito - crédito @julioteheran/Instagram

Un legado para el béisbol colombiano

Más allá de sus números en el diamante, Julio Teherán deja un legado importante para el béisbol colombiano, al convertirse en uno de los jugadores que abrió el camino para nuevas generaciones de peloteros del país en las Grandes Ligas.

Su carrera comenzó cuando firmó con la organización de Atlanta en 2008, desde donde inició un proceso de desarrollo que lo llevó a debutar en la MLB apenas tres años después.

En los últimos años también continuó compitiendo en diferentes ligas, entre ellas la Liga Mexicana de Béisbol, y regresó a su ciudad natal para vestir el uniforme de los Tigres de Cartagena, reforzando su vínculo con el béisbol nacional.

Para Teherán, representar a Colombia siempre fue uno de los momentos más significativos de su trayectoria deportiva.

“Representar a Colombia en el mejor béisbol del mundo para mí fue un honor”, afirmó el lanzador.

Finalmente, el cartagenero agradeció a su familia, compañeros de equipo y aficionados que lo acompañaron a lo largo de su carrera.

“Cierro un capítulo muy importante de mi vida. Gracias a Dios por permitirme cumplir el sueño de jugar béisbol profesional y a todas las personas que me acompañaron en este camino”, concluyó.