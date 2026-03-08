Deportes

París-Niza 2026, etapa 1 EN VIVO: Achères a Carrières-sous-Poissy, siga el minuto a minuto de los ciclistas colombianos

La competencia que se disputa en Francia reúne a figuras como Jonas Vingegaard, del equipo Visma Lease a Bike; Juan Ayuso, del UAE Team Emirates; y Daniel Felipe Martínez, representante del Red Bull Bora-Hansgrohe

Guardar
El danés Jonas Vingegaard es
El danés Jonas Vingegaard es uno de los grandes favoritos a llevarse la carrera, y que contará con Daniel Felipe Martínez, Sergio Higuita y Harold Tejada

¡Un saludo cordial, amantes del ciclismo! Bienvenidos al minuto a minuto de la etapa 1 de la París-Niza 2026.

La carrera cuenta con la participación de tres ciclistas colombianos: Harold Tejada y Sergio Higuita, del XDS Astana Team, y Daniel Felipe Martínez, del Red Bull-Bora Hansgrohe.

14:00 hsHoy

Kilómetro 83:Los líderes parciales de la carrera siguen firmes a 30 kilómetros de llegar al primer puerto de montaña.

13:37 hsHoy

Situación de carrera

Kilómetro 70: A 40 kilómetros de llegar al puerto de montaña, el danés Casper Pedersen del Soudal Quick-Step, el australiano Luke Durbridge del Jayco AlUla junto a su compañero, el austriaco Patrick Gamper, el británico Max Walker del EF Education First, el francés del TotalEnergies Mathis Le Berre y el belga Sébastian Grignard del Lotto Intermarché son los fugados en este momento, sacando una diferencia de más de un minuto al pelotón general en dónde se encuentran los colombianos.

13:19 hsHoy

Así fue la París-Niza de 2025: Matteo Jorgenson quedó como campeón y Harold Tejada entró al top-10

El estadounidense Matteo Jorgenson (Visma
El estadounidense Matteo Jorgenson (Visma Lease a Bike) tras proclamarse rey de la 82 edición de la París Niza

La París-Niza 2025 concluyó con el segundo título consecutivo de Matteo Jorgenson del Team Visma Lease a Bike. El estadounidense aseguró el bicampeonato tras una exigente etapa montañosa en los alrededores de Niza, donde finalizó segundo en la jornada decisiva. El primer puesto de la etapa fue para Magnus Sheffield, con Jorgenson llegando detrás y el austríaco Felix Gall (Decathlon AG2R La Mondiale Team) como tercero.

Entre los latinoamericanos, destacó el colombiano Harold Tejada (XDS Astana Team), quien completó la prueba en el octavo lugar de la general, llegando a más de cuatro minutos de Jorgenson. Este resultado confirma la presencia colombiana en los primeros planos del ciclismo mundial.

El trazado final presentó dificultades significativas, incluyendo los ascensos al Col de la Porte (7 km al 6,9%), el Côte de Peille (6,7 km al 6,7%) y el Col des Quatre Chemins (3,6 km al 8,8%), lo que elevó la exigencia física y estratégica de la etapa. El podio final quedó integrado por Jorgenson, el alemán Florian Lipowitz (Red Bull-BORA-hansgrohe) y el neerlandés Thymen Arensman (INEOS Grenadiers).

Así quedó la clasificación general de la París - Niza 2025:

  1. Matteo Jorgenson (Vimsa Lease a Bike): 26 horas, 26 minutos y 42 segundos
  2. Florian Lipowitz (Red Bull Bora hansgrohe): a 1 minuto y 15 segundos
  3. Thymen Arensman (Ineos Grenadiers): a 1 minuto y 58 segundos
  4. Magnus Sheffield (Ineos Grenadiers): a 2 minutos y 17 segundos
  5. Michael Storer (Tudor Pro Cycling): a 3 minutos y 3 segundos
  6. João Almeida (UAE Emirates): a 3 minutos y 57 segundos
  7. Clément Champoussin (XDS Astana Team): a 4 minutos
  8. Harold Tejada (XDS Astana Team): a 4 minutos y 53 segundos
  9. Tobías Foss (Ineos Grenadiers): a 4 minutos y 59 segundos
  10. Ilan Van Wilver (Soudal Quick Step): a 5 minutos y 26 segundos
12:33 hsHoy

Tres ciclistas colombianos confirman su participación en la París-Niza 2026: vea quiénes son

Los escarabajos integran una lista internacional de aspirantes que buscan encarar recorridos de exigencia y una contrarreloj colectiva como principales desafíos

La edición 2026 de la
La edición 2026 de la carrera París-Niza se celebrará del 8 al 15 de marzo, que es preparatorio para el Tour de Francia

Tres ciclistas colombianos han sido confirmados para disputar la edición 84 de la París-Niza, una de las pruebas más relevantes del ciclismo internacional, que tendrá lugar en Francia del 8 al 15 de marzo de 2026, siendo también preparativo para el Tour de Francia en el verano.

Leer la nota completa
12:30 hsHoy

Así es la etapa 1 de la París Niza

Así será la etapa 1
Así será la etapa 1 de la París-Niza

La competencia, que inició hoy y se extenderá hasta el 15 de marzo de 2026, presenta en su etapa inaugural un recorrido llano de 170,9 kilómetros. El trazado incluye cuatro premios de montaña de tercera categoría y un esprint intermedio antes de la llegada en Carrières-sous-Poissy.

  • El primer desafío para los ciclistas será en el kilómetro 105, con el premio de tercera categoría en Côte de Gargenville, que abarca 2,3 kilómetros y una pendiente del 4,7%.
  • El segundo ascenso de montaña se encuentra en Côte de Vaux-sur-Seine, con un tramo de 1,3 kilómetros al 6,8%, también de tercera categoría.
  • El tercer premio estará en Côte de Chanteloup-les-Vignes, con un recorrido de 1,1 kilómetros y una inclinación del 8,3%, lo que representa una dificultad considerable para los corredores.
  • El cuarto y último premio de montaña se ubicará nuevamente en Côte de Chanteloup-les-Vignes, con 1,1 kilómetros al 8,3%.
12:24 hsHoy

Comienza La Carrera hacia el Sol con la participación de tres colombianos

Daniel Felipe Martínez será una
Daniel Felipe Martínez será una de las fichas colombianas en la carrera

La carrera ya comenzó con los corredores yendo al punto neutralizado, aunque la transmisión comenzará a partir de las 9:00 a. m. (hora de Colombia), y se podrá ver a través de la aplicación de Disney Plus Premium.

