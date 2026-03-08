París-Niza 2026, etapa 1 EN VIVO: Achères a Carrières-sous-Poissy, siga el minuto a minuto de los ciclistas colombianos

¡Un saludo cordial, amantes del ciclismo! Bienvenidos al minuto a minuto de la etapa 1 de la París-Niza 2026.
La carrera cuenta con la participación de tres ciclistas colombianos: Harold Tejada y Sergio Higuita, del XDS Astana Team, y Daniel Felipe Martínez, del Red Bull-Bora Hansgrohe.
Kilómetro 83:Los líderes parciales de la carrera siguen firmes a 30 kilómetros de llegar al primer puerto de montaña.
Kilómetro 70: A 40 kilómetros de llegar al puerto de montaña, el danés Casper Pedersen del Soudal Quick-Step, el australiano Luke Durbridge del Jayco AlUla junto a su compañero, el austriaco Patrick Gamper, el británico Max Walker del EF Education First, el francés del TotalEnergies Mathis Le Berre y el belga Sébastian Grignard del Lotto Intermarché son los fugados en este momento, sacando una diferencia de más de un minuto al pelotón general en dónde se encuentran los colombianos.
La París-Niza 2025 concluyó con el segundo título consecutivo de Matteo Jorgenson del Team Visma Lease a Bike. El estadounidense aseguró el bicampeonato tras una exigente etapa montañosa en los alrededores de Niza, donde finalizó segundo en la jornada decisiva. El primer puesto de la etapa fue para Magnus Sheffield, con Jorgenson llegando detrás y el austríaco Felix Gall (Decathlon AG2R La Mondiale Team) como tercero.
Entre los latinoamericanos, destacó el colombiano Harold Tejada (XDS Astana Team), quien completó la prueba en el octavo lugar de la general, llegando a más de cuatro minutos de Jorgenson. Este resultado confirma la presencia colombiana en los primeros planos del ciclismo mundial.
El trazado final presentó dificultades significativas, incluyendo los ascensos al Col de la Porte (7 km al 6,9%), el Côte de Peille (6,7 km al 6,7%) y el Col des Quatre Chemins (3,6 km al 8,8%), lo que elevó la exigencia física y estratégica de la etapa. El podio final quedó integrado por Jorgenson, el alemán Florian Lipowitz (Red Bull-BORA-hansgrohe) y el neerlandés Thymen Arensman (INEOS Grenadiers).
Así quedó la clasificación general de la París - Niza 2025:
Tres ciclistas colombianos han sido confirmados para disputar la edición 84 de la París-Niza, una de las pruebas más relevantes del ciclismo internacional, que tendrá lugar en Francia del 8 al 15 de marzo de 2026, siendo también preparativo para el Tour de Francia en el verano.
La competencia, que inició hoy y se extenderá hasta el 15 de marzo de 2026, presenta en su etapa inaugural un recorrido llano de 170,9 kilómetros. El trazado incluye cuatro premios de montaña de tercera categoría y un esprint intermedio antes de la llegada en Carrières-sous-Poissy.
La carrera ya comenzó con los corredores yendo al punto neutralizado, aunque la transmisión comenzará a partir de las 9:00 a. m. (hora de Colombia), y se podrá ver a través de la aplicación de Disney Plus Premium.