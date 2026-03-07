Selección Colombia femenina ya tiene listo su próximo partido en 2026: fecha y rival importante

La selección Colombia femenina se enfoca en conseguir el cupo al mundial de Brasil 2027 - crédito Joseph Maiorana/Imagn Images

Terminada la She Believes Cup, la selección Colombia femenina se fue de Estados Unidos con la mirada en alto, por la manera como afrontó la última jornada frente a las norteamericanas, debido a que estaba abajo en el historial de compromisos y era la principal potencia en el fútbol de mujeres.

El combinado nacional ahora se alista para su próximo compromiso, que será determinante en el camino al mundial de Brasil 2027, el próximo objetivo de las dirigidas por el técnico Ángelo Marsiglia y con la Tricolor como una de las favoritas para obtener el cupo directo.

Cabe recordar que Colombia asistió a las copas de Alemania 2011, Canadá 2015 y Australia/Nueva Zelanda 2023, en esta última haciendo su mejor presentación porque alcanzó los cuartos de final, superó a Alemania en fase de grupos por 2-1 y luego fue eliminada por Inglaterra.

El próximo partido de Colombia

La Tricolor tuvo una actuación discreta en la She Believes Cup, debido a que aún no se ve la evolución del combinado nacional bajo el mando de Ángelo Marsiglia, pues se perdió frente a dos de las potencias internacionales que son Estados Unidos y Canadá, esta última por 4-1.

La selección Colombia femenina volverá a jugar el 10 de abril, cuando regrese a la Liga de Naciones de la Conmebol, torneo que inició en octubre de 2025 y sirve como clasificatorio para el mundial de Brasil 2027, además de ser la primera edición de la competencia.

Actualmente, las cafeteras son cuartas con siete puntos, producto de dos triunfos y un empate en cuatro jornadas, con una fecha de descanso, que las dejan parcialmente en el repechaje, un resultado que no caerá bien en los aficionados y piden que el equipo llegue al liderato.

Colombia se medirá ese 10 de abril con Venezuela en Cali, en el estadio Pascual Guerrero, donde el 14 del mismo mes recibirá a Chile, mientras que el 18 visitará a Argentina en Lanús, para cerrar la triple jornada de la Liga de Naciones y, posiblemente, definiendo a las primeras clasificadas.

Con respecto a la Albiceleste, sirvió mucho el encuentro que tuvieron los dos equipos en la She Believes Cup, en Columbus, porque ambas midieron a las plantillas, analizaron las oportunidades y fue el escenario ideal de cara a su encuentro en el estadio Ciudad de Lanús Néstor Díaz Pérez.

Posiciones en la She Believes Cup

La She Believes Cup concluyó con el triunfo de Estados Unidos, que se adjudicó su octavo título en el torneo tras acumular nueve puntos producto de tres victorias consecutivas. Canadá finalizó en la segunda posición con seis unidades, quedando sin opciones de campeonato tras su encuentro de la última jornada.

El rendimiento de la selección Colombia femenina se tradujo en un tercer puesto. El equipo sumó tres puntos con una victoria y dos derrotas, cerrando la competencia con dos goles a favor y cinco en contra, lo que condujo a una diferencia de -3. Parte de ese saldo negativo se explicó en el revés por 4-1 frente a Canadá.

Durante la última fecha, Argentina obtuvo su primer punto con un empate sin goles ante las canadienses; sin embargo, no logró imponerse en la definición por penales. El desempeño argentino en el certamen será insumo para su preparación en la Liga de Naciones de la Conmebol, con reanudación programada en abril.

Enfrentar a equipos de alto nivel dejó a la selección bajo presión, especialmente en el apartado defensivo, con dificultades ante las dos selecciones norteamericanas. Aunque el equipo dirigido por Ángelo Marsiglia mostró mejoría en su último partido y generó problemas a Estados Unidos, la falta de contundencia evitó un mejor resultado.