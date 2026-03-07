En el octágono con Javier Reyes, el colombiano que brilla en la UFC: “Quiero ser campeón mundial”

Reyes afirmó que su objetivo es ser el primer colombiano en ser campeón de la UFC - crédito EFE

El 28 de febrero, el bogotano Javier “Blair” Reyes debutó en el octágono de la UFC en un evento que se llevó a cabo en la capital de México.

En un round, el colombiano de 32 años finalizó a su rival y se ganó un bono por presentación de 25.000 dólares, convirtiéndose en uno de los pocos cafeteros que ha logrado sumar triunfos en la empresa de MMA más famosa del mundo.

En la actualidad, Reyes es el único representante colombiano en la compañía dirigida por Dana White, haciendo que sus próximas presentaciones generen gran expectativa, puesto que afirmó que tiene el sueño de ser campeón mundial.

Tras su regreso a Colombia, en diálogo con Infobae Colombia, Javier Reyes habló sobre todo lo que se registró antes, durante y después de su combate en Ciudad de México, además de los retos que tendrá en lo que resta del 2026.

El colombiano ganó en su debut el 28 de febrero - crédito AFP

Durante los primeros minutos del encuentro, Reyes fue conectado por su rival, lo que provocó que el colombiano estuviera aturdido durante varios segundos. Para Reyes, lo que evitó que fuera noqueado fue la responsabilidad que tenía de representar el país.

“Pensé muchas cosas. Me desconectaron como unos cinco segundos en los que literalmente no recuerdo qué pasó, perdí el conocimiento y después volví. Creo que fue esa determinación y ese fuego lo que me mantuvo de pie: la energía de la gente me hizo mantenerme de pie y poder seguir peleando a pesar de estar muy aturdido”.

En ese sentido, también recordó lo que pasó por su cabeza luego de que el árbitro Herb Dean terminara con el encuentro cuando faltaban dos segundos para que terminara el round.

“Lo primero que sentí fue alivio de cumplir una meta; la responsabilidad ya estaba superada. Todo fue una carga y una gran motivación; apenas terminó todo, me sentí feliz, sentí que no decepcioné a mi gente, la gente que confió en mí, la gente que quería verme triunfando; lo primero que pensé fue en ellos”.

Reyes está radicado en Bogotá y tiene un gimnasio en el que entrena a las nuevas generaciones del deporte - crédito EFE

Respecto al bono que recibió por parte de la UFC, indicó que ya tiene un presupuesto para invertir el dinero en mejorar su gimnasio en Bogotá y apoyar a las nuevas generaciones de las MMA en Colombia.

“Me gustaría hacer algunas modificaciones en el gimnasio, tener mejores servicios para la gente que está con nosotros, que nos apoya. Me gustaría también apoyar a mis peleadores, ayudarles con algunos suplementos o algo así; quiero invertir en el deporte y, cómo no, en la gente que confía y que está conmigo desde hace mucho tiempo”.

Al hablar de sus próximos retos, Reyes indicó que tiene fijada su meta de seguir escalando en el ranking de su categoría hasta pelear por el título mundial y convertirse en el primer sudamericano (no brasileño) en ser campeón de la UFC.

“Douglas Silva es un top treinta; en mi categoría hay ochenta peleadores. Yo pegué un salto de cincuenta puestos en el ranking; mi siguiente pelea me dejaría cerca de un top quince y, de ahí en adelante, serían peleas con gente muy famosa o los top de la categoría para abrirme paso por el cinturón y ser campeón, el primer colombiano en ser campeón mundial”.

Reyes es entrenador por Javier Torres, del mismo equipo del dominicano Waldo Cortes Acosta - crédito UFC

El peleador de MMA aprovechó el espacio para enviarle un mensaje a los jóvenes colombianos que tienen el sueño de participar en MMA, a los que invitó a no dejar de soñar.

“Yo soy el claro ejemplo de una persona que arrancó desde abajo, sin tener mucho dinero, sin tener para pagar escuelas, sin tener maestros; tuve una meta clara y mucha disciplina que utilicé para llegar a este punto. 17 años después estoy en la cima del deporte. A la persona que quiera seguir este camino le va a costar mucho menos, ya que pusimos a Colombia en el mapa; estoy seguro de que esto va a abrir puertas para otra gente. Si tú sueñas con esto, métele la energía, porque este deporte es muy bonito y al final deja muy buenas recompensas”.

Por último, reaccionó a la tendencia que se generó en Colombia tras su pelea, lo que lo llena de orgullo por demostrar que hay más deportes de interés que solo los convencionales.

“Me siento feliz de que demostramos que Colombia no es solo fútbol. Ya tenemos hinchadas de MMA. Yo he viajado por todo el mundo, conozco mucho y he visto que Colombia tiene el potencial, tiene los guerreros, tiene la sangre que nunca se rinde, pero falta apoyo. Si tuviéramos un respaldo, estoy seguro de que Colombia sería potencia mundial”.