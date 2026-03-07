Deportes

Carlos Bacca le lanzó fuerte sablazo al arbitraje colombiano: “Tenemos que aprender cómo se pita en la Sudamericana”

El delantero, que volvió a jugar con Junior después de nueve meses, criticó el nivel de los jueces en la Liga BetPlay y los comparó con los del partido entre Nacional y Millonarios

Carlos Bacca no jugaba un partido desde el 4 de junio de 2025, esperando nueve meses por una rotura del tendón de Aquiles - crédito Junior FC

Uno de los problemas del fútbol colombiano en la actualidad es el arbitraje, debido a las constantes quejas sobre las decisiones de los jueces en la Liga BetPlay, así como en la Primera B, Copa Colombia y Superliga.

Carlos Bacca comparó el rendimiento de los árbitros en el país con el de la Copa Sudamericana, que en el partido de Atlético Nacional y Millonarios destacó mucho por las decisiones que no comprometieron el compromiso ganado por Millonarios 3-1, incluso con un penal a favor de los azules.

De otro lado, el jugador destacó su regreso a las canchas, pues esperó mucho tiempo para volver a vestir la camiseta del Junior, con el objetivo de ser el goleador que consiguió el título de 2023 en el fútbol colombiano e impresionar en la Copa Libertadores 2024.

“Nos dio una lección a todos”

Siguen las voces de lo ocurrido en la Copa Sudamericana, con la llave de Nacional y Millonarios en Medellín, pero no solo por las anotaciones y el golazo de Rodrigo Contreras, sino por la manera como se impartió justicia en el llamado “Superclásico del fútbol colombiano”.

Carlos Bacca afirmó que el juez brasileño Wilton Sampaio dio ejemplo de cómo se debe pitar un partido, pues fue el designado para ese duelo de verdes y azules, de buena presentación y sin crear acciones polémicas, incluso controlando el temperamento de los jugadores.

Carlos Bacca junto a otras figuras del Junior como Teófilo Gutiérrez y Luis Fernando Muriel - crédito Junior FC

Para el delantero de Junior, el penal de Simón García sobre Rodrigo Contreras, que terminó en el gol de Leonardo Castro, es comparable con el cometido a Guillermo Celis en el encuentro frente a Alianza, en el estadio Romelio Martínez, porque son jugadas similares.

“Lo de Celis es un claro penal. Guille toca el balón y le pegan. Ayer vimos un partido de Sudamericana, fue penal, sí lo pitaron, era Sudamericana y dos equipos colombianos. Tenemos que aprender cómo se arbitra y se pita en la Sudamericana porque Sampaio nos dio una lección a todos e incluso a los futbolistas”, afirmó a la prensa.

Wilton Sampaio árbitro brasileño y uno de los más destacados del continente americano - crédito Kai Pfaffenbach/REUTERS

Por el momento, el árbitro más destacado en Colombia es Wilmar Roldán, que está al borde del retiro y continúa como el juez con mayor influencia del país en el mundo, pitando instancias como finales de Copa Libertadores o los mundiales de la FIFA, esperando llegar en los siguientes años como director de la comisión arbitral de la FCF.

“Pude volver a sentirme futbolista”

Carlos Bacca se demoró nueve meses para volver a disputar un partido profesional, desde el 4 de junio de 2025, por una rotura del talón de Aquiles que lo sacó incluso de la lista de inscritos en el segundo semestre de ese año, así que le dijo a la prensa, tras su presentación, que “me sentí bien, con ganas e ilusión de poder aportar en un partido difícil. Gracias a Dios pude volver a sentirme futbolista, pero con ese sinsabor de no poder ganar y no pude concretar la ocasión”,

“Eso me llena de felicidad, que no es en vano el esfuerzo que hice por volver. Ver el cariño y espero retribuírselo pronto con goles y victorias”, añadió el futbolista de 39 años, uno de los más veteranos del fútbol colombiano junto a otras figuras como Teófilo Gutiérrez, Falcao, Dayro Moreno, Hugo Rodallega y demás.

Junior y Alianza no pasaron del empate 1-1 en la décima jornada de la Liga BetPlay, en el estadio Romelio Martínez - crédito Dimayor / VizzorImage

Sobre su actuación contra Alianza, Bacca dijo que “tenía que meterla. Si estoy dentro es porque puedo jugar, puedo aportar. A mí me queda la ocasión y tengo que hacerla. Lo importante es que estoy ahí y que me siento bien”, comentó.

“Va poco tiempo para analizar. En estos partidos debemos ser más contundentes, aprovechar cada pelota, cada jugada, porque sabemos cómo nos vienen a jugar cada rival”, finalizó el delantero.

