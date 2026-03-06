Atlético Nacional se pronunció sobre lo que pasará con el técnico Diego Arias: sorpresivo mensaje

El técnico Diego Arias quedó en duda para seguir como técnico de Atlético Nacional para lo que queda de 2026 - crédito Atlético Nacional

Atlético Nacional pasa por días complicados después de quedar eliminado en la Copa Sudamericana, ya que los aficionados piden la salida del técnico Diego Arias por la derrota frente a Millonarios en Medellín, además de otros hechos que ponen al entrenador al borde del abismo.

Por esa razón, el club verdolaga debió pronunciarse sobre el futuro del timonel, que inició labores en septiembre de 2025 como técnico interino y en diciembre fue ratificado en propiedad para la temporada 2026, pese a su falta de experiencia y que provenía de la categoría sub-20.

El encuentro contra Águilas Doradas, en Medellín, será determinante para Arias porque definirá si tiene la madera para pelear el título de la Liga BetPlay, que es el único objetivo que le queda en el primer semestre de 2025 y cuenta con la plantilla para conseguirlo, pero hay muchas dudas.

Primer pronunciamiento sobre Diego Arias

El entrenador quedó entre la espada y la pared, ya que la eliminación de la Copa Sudamericana fue considerada un fracaso por la inversión en la plantilla, figuras contratadas y porque se le dio prioridad a mantener la nómina que viene jugando desde el segundo semestre de 2024.

Atlético Nacional informó que aún no toma una decisión acerca del puesto de Diego Arias, pese a que los hinchas exigen su despido o renuncia desde la noche del miércoles 4 de marzo, minutos después de la caída en el estadio Atanasio Girardot, porque los directivos no se han sentado a discutirlo.

“Antes que nada agradecer a los medios que nos acompañaron ayer, también a los que no, pero que igual amplifican de manera respetuosa nuestra información. Nos han estado consultando sobre el futuro de nuestro director técnico, si se produce alguna noticia al respecto no duden que se las comunicaremos de manera inmediata. Gracias”, mencionó el club, citado por Blu Radio.

Lo que llama la atención del mensaje es que no se dijo nada sobre respaldar a Diego Arias, lo que da a entender que la junta directiva sí tendría dudas sobre la continuidad del timonel para lo que queda del primer semestre, jugando en la Liga BetPlay que ya va por la décima fecha.

Hasta el momento, el técnico lleva 29 partidos con los antioqueños, con 17 victorias, seis empates y seis derrotas, con 53 goles a favor y 18 en contra, además de que, antes de caer con Millonarios, llevaba una racha de 14 encuentros sin perder como local, con 12 triunfos y dos igualdades.

“No es momento para tomar una decisión apresurada”

Una de las declaraciones de Diego Arias en la noche del 4 de marzo, después de perder en la Sudamericana, fue sobre lo que pasará con su cargo en los días siguientes, pues la prensa consideraba que el club lo sacaría dentro de poco o el técnico tomaría la decisión de renunciar.

“Entiendo la frustración, el sentimiento, la tristeza que puede estar sintiendo toda nuestra gente, para nosotros también ha sido un golpe muy grande, invertimos demasiado tiempo, energía, esfuerzos muy grandes de todo el club para poder armar una plantilla como la que hoy tenemos”, dijo.

Arias aseguró que “es un momento fuerte para nosotros, un golpe duro y creo que no es momento para, sobre esa emoción que podríamos estar sintiendo, tomar una decisión apresurada, seguramente mañana (5 de marzo), cuando estemos más tranquilos, podríamos analizar profundamente, pero entiendo lo que está sintiendo la gente, porque nosotros lo sentimos también, es un dolor fuerte, un golpe que no esperábamos, porque lo habíamos preparado y creo que en parte del partido nos habíamos acercado a ese objetivo”.