Deportes

Millonarios elevó reclamo a Conmebol por presunto ataque a miembro del equipo en el estadio Atanasio Giradot

El incidente ocurrió durante el partido de Copa Sudamericana ante Atlético Nacional, donde el club bogotano reportó que uno de sus colaboradores fue agredido por asistentes al encuentro

Guardar

Fotógrafo de Millonarios fue retirado tras presuntas agresiones en la planta baja del estadio - crédito @MillosDColombia/X

La noche del miércoles 4 de marzo de 2026 fue escenario de uno de los partidos más trascendentales del fútbol colombiano: Atlético Nacional y Millonarios se enfrentaron en el estadio Atanasio Girardot por la fase preliminar de la Copa Sudamericana, en un duelo a partido único con la clasificación a la fase de grupos de la Conmebol en juego.

El encuentro, programado para las 7:30 p. m., congregó a más de 42.000 espectadores y se vivió bajo un ambiente de máxima tensión y rivalidad.

En el terreno de juego, el conjunto Embajador se impuso con autoridad, logrando un triunfo 1-3 sobre el cuadro local. Rodrigo Contreras fue la gran figura del compromiso al marcar un doblete, Leonardo Castro por anotar desde el punto penal. Por el lado Verdolaga, Nicolás Rodríguez había puesto el empate transitorio, pero Nacional no logró responder al ritmo y la contundencia de su rival.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Polémica por la logística y denuncia de agresión a un miembro de Millonarios

Fotógrafo de Millonarios fue retirado
Fotógrafo de Millonarios fue retirado de la planta baja del estadio Atanasio Girardot - crédito @MillosDColombia/X

A pesar de la obligación de permitir el ingreso de hinchada visitante, establecida por las directrices de la Conmebol, en esta ocasión solo se autorizó la entrada de la afición local. Esta decisión respondió a una solicitud formal de Nacional, que argumentó la necesidad de prevenir posibles incidentes debido a la histórica rivalidad entre ambas hinchadas.

Solo se permitió el acceso del público local en el estadio, a pesar de que la Confederación Sudamericana de Fútbol exige la presencia de hinchas visitantes en competencias internacionales. La medida se adoptó tras la petición específica del club Nacional, que citó antecedentes conflictivos para justificar la restricción.

Sin embargo, la tensión no se limitó a las tribunas. Durante el partido, ocurrió un incidente en la planta baja del estadio: el fotógrafo oficial del equipo bogotano fue víctima de presuntas agresiones por parte de asistentes al encuentro. Las autoridades investigan los hechos para determinar responsabilidades y evitar nuevos episodios de violencia en futuros encuentros.

La situación se tornó más grave cuando, según el periodista Cristian Pinzón de Caracol Radio, la logística optó por retirar al miembro de la delegación azul en lugar de garantizar su seguridad.

Millonarios se quejó ante el comisario de la Conmebol por las agresiones de las que fue víctima su fotógrafo, un miembro de la delegación, por hinchas de Nacional. La molestia es mayor porque la decisión de la logística fue retirarlo del terreno”, publicó Pinzón en su cuenta de X.

Por el momento, ni la Conmebol ni Atlético Nacional han dado una respuesta oficial, y se espera un pronunciamiento o posible sanción tras la queja formal del club capitalino.

El impacto de la clasificación y los retos inmediatos de Millonarios

Millonarios se enfrentó ante Nacional
Millonarios se enfrentó ante Nacional en el estadio Atanasio Girardot - crédito Millonarios FC

El paso a la siguiente ronda internacional representa un respiro y un impulso para Millonarios, que había comenzado la temporada con resultados adversos bajo la conducción de Hernán Torres.

Con la llegada del entrenador argentino Fabián Bustos, el equipo mostró una mejoría notable en su funcionamiento y actitud, sorprendiendo al imponerse en una de las plazas más difíciles del continente y la escuadra más representativa de Colombia en el extranjero.

La clasificación a la fase de grupos de la Copa Sudamericana obliga al conjunto bogotano a redoblar esfuerzos en el torneo local, donde la irregularidad lo tiene en la casilla 12 con 11 puntos, a tres del octavo puesto.

El lunes 9 de marzo, Millonarios recibirá a Cúcuta Deportivo en El Campín, en un duelo clave para acercarse al selecto grupo de los ocho y seguir aspirando a las fases definitivas de la Liga BetPlay.

Diego Arias está en la
Diego Arias está en la cuerda floja en Atlético Nacional por la eliminación en Copa Sudamericana - crédito Atlético Nacional / Colprensa

Por su parte, el conjunto de la capital de Antioquia deberá enfocar su energía en la liga colombiana, donde buscará recuperar terreno y pelear por el título en un semestre donde el objetivo internacional quedó en el camino, pero se esperará la decisión que tomen los directivos respecto a la continuidad del entrenador Diego Arias, que estaría en la cuerda floja, teniendo en cuenta que el principal objetivo de la temporada era clasificar a la fase de grupos de la Sudamericana.

Temas Relacionados

MillonariosMillonarios FCConmebolCopa SudamericanaAtlético NacionalNacionalColombia-Deportes

Más Noticias

América de Cali vs. Atlético Bucaramanga - EN VIVO, siga el minuto a minuto del partido decisivo de la Copa Sudamericana

El duelo entre los Diablos Rojos y los Leopardos se vivirá una auténtica final en el estadio Pascual Guerrero por un cupo a la fase de grupos del segundo torneo más importante de Sudamérica

América de Cali vs. Atlético

Alerta en la selección Colombia: lesión de Daniel Muñoz con Crystal Palace causa preocupación

El lateral derecho jugaba contra el Tottenham por la Premier League, pero una dolencia lo sacó del encuentro en Londres, faltando poco para los amistosos ante Francia y Croacia

Alerta en la selección Colombia:

Juventud (Uruguay) vs. Independiente Medellín (Colombia) - EN VIVO: siga aquí el partido de ida de la fase 3 de la Copa Libertadores 2026

Independiente Medellín, de floja campaña en el torneo colombiano, busca salvar el semestre asegurando su cupo en la fase de grupos de la Copa Libertadores

Juventud (Uruguay) vs. Independiente Medellín

Camila Osorio brilló en su debut en Indian Wells: así fue el contundente triunfo de la colombiana ante una excampeona del US Open

La tenista colombiana firmó una victoria contundente ante Sloane Stephens en la primera ronda, reforzando sus opciones de escalar posiciones en la WTA

Camila Osorio brilló en su

Bayern Múnich vs. Borussia Mönchengladbach: hora y dónde ver a Luis Díaz por la fecha 25 Bundesliga

El equipo bávaro tendrá la posibilidad de comenzar el fin de semana sacando más ventaja a su más inmediato perseguidor: Borussia Dortmund

Bayern Múnich vs. Borussia Mönchengladbach:
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Así recluta a sus miembros

Así recluta a sus miembros el Clan del Golfo según audios obtenidos por las autoridades: “Esperamos que sea una magnífica gratificación”

Ofrecen recompensa para esclarecer el crimen de Adriana Naranjo, esposa de un funcionario de la Alcaldía de Andes, Antioquia

Los Shotas estarían recibiendo armas del ELN: cayeron cuatro presuntos integrantes del grupo armado en Buenaventura

Cayó alias Daniel, pseudopolítico del Clan del Golfo en Ituango, Antioquia: tenía listo el plan para afectar las elecciones

Ejército asestó duro golpe a estructura criminal en Nariño: dos capturas, arsenal incautado y destrucción de explosivos

ENTRETENIMIENTO

Polémica por publicación de amigo

Polémica por publicación de amigo de Karen Sevillano en la que da consejos a los hombres que están en busca de una relación

Verónica Giraldo, hermana de Karol G, reapareció tras exponer escándalo con su familia por la custodia de su hija

Yina Calderón respondió las indirectas de Melissa Gate: “Estoy a otro nivel”

Kris R reveló cómo fue su primer beso con Karina García: cuál fue la reacción de la modelo

Lina Tejeiro estaría en problemas en las grabaciones de la nueva temporada de ‘MasterChef Celebrity’: podría quedar eliminada por ese motivo

Deportes

América de Cali vs. Atlético

América de Cali vs. Atlético Bucaramanga - EN VIVO, siga el minuto a minuto del partido decisivo de la Copa Sudamericana

Alerta en la selección Colombia: lesión de Daniel Muñoz con Crystal Palace causa preocupación

Juventud (Uruguay) vs. Independiente Medellín (Colombia) - EN VIVO: siga aquí el partido de ida de la fase 3 de la Copa Libertadores 2026

Camila Osorio brilló en su debut en Indian Wells: así fue el contundente triunfo de la colombiana ante una excampeona del US Open

Bayern Múnich vs. Borussia Mönchengladbach: hora y dónde ver a Luis Díaz por la fecha 25 Bundesliga