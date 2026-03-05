Deportes

Alerta en la selección Colombia: lesión de Daniel Muñoz con Crystal Palace causa preocupación

El lateral derecho jugaba contra el Tottenham por la Premier League, pero una dolencia lo sacó del encuentro en Londres, faltando poco para los amistosos ante Francia y Croacia

El lateral derecho sufrió una dura barrida que lo hizo caer en su hombro derecho y fue necesario que se le inmovilizara - crédito Espn

Llegó marzo, la última oportunidad para que la selección Colombia pruebe jugadores que están cerca de llegar al mundial, debido a que las próximas jornadas de amistosos serán con la plantilla de 26 futbolistas que se medirán con Uzbekistán, Portugal y un ganador del repechaje en la copa.

Sin embargo, hay preocupación por Daniel Muñoz, defensor que sufrió una lesión con el Crystal Palace en un partido de la Premier League y el cuerpo técnico de la Tricolor está atento a la situación, pues es uno de los deportistas más importantes en la escuadra del entrenador Néstor Lorenzo.

Por lo pronto, se espera un pronunciamiento del Palace para saber el estado del jugador colombiano, así como el tiempo de recuperación y si le alcanzará para llegar a los encuentros amistosos frente a Croacia y Francia, el jueves 26 y domingo 29 de marzo en Estados Unidos.

La lesión de Daniel Muñoz

A tres semanas del compromiso amistoso frente a Croacia, el jueves 26 de marzo, el técnico Néstor Lorenzo sigue de cerca la actualidad de sus jugadores en el combinado nacional, para analizar su rendimiento, ritmo de juego y cómo se encuentran físicamente, dado que los duelos de preparación serán intensos.

Por desgracia, hay alerta roja en la selección Colombia por la posible baja de Daniel Muñoz, que se debió retirar del partido del Crystal Palace frente al Tottenham, por la jornada 29 de la Premier League en el estadio de los Spurs, donde se vieron muchas caras largas por lo ocurrido con el cafetero.

Daniel Muñoz enfrentando a Pape
Daniel Muñoz enfrentando a Pape Matar Sarr, en el duelo de Crystal Palace y Tottenham - crédito Andrew Couldridge/Action Images vía Reuters

El lateral derecho fue titular con el cuadro londinense, que necesitaba ganar para alejarse de los últimos puestos en la tabla de posiciones, enfrentando a otro de los conjuntos necesitados en la temporada, pero las cosas no fueron fáciles desde el inicio del encuentro.

João Souza le hizo una barrida fuerte a Daniel Muñoz a los 10 minutos del primer tiempo, que lo hizo caer sobre su hombro derecho, quejándose del dolor y aguantando en cancha hasta el 14′, cuando fue reemplazado por Nathaniel Clyne y acompañado por el cuerpo médico, que trató de inmovilizarle el brazo.

Daniel Muñoz en el suelo
Daniel Muñoz en el suelo por su dolencia en el hombro derecho, que lo sacaría de las canchas por un tiempo prolongado - crédito Andrew Couldridge/Action Images vía Reuters

En las próximas horas, se conocerán los resultados de los exámenes del lateral derecho, para determinar la lesión y el tiempo de recuperación, aunque desde ya no hay muchas ilusiones de que alcance a llegar para la convocatoria de los amistosos, que saldría el jueves 19 de marzo.

Uno se lesiona y otro se recupera

Mientras Daniel Muñoz entra al departamento médico para conocer su dolencia y cuánto tardará en recuperarse, faltando un poco más de tres meses para el mundial de la FIFA, otro volvió a convocatoria y llena de esperanza al combinado nacional para tenerlo en los amistosos.

Jefferson Lerma regresó con el Crystal Palace, siendo suplente de inicio en el juego ante el Tottenham y retomando el ritmo de manera lenta, para que se termine de adaptar a su condición anterior y sea clave para la selección Colombia en la lista de llamados para los amistosos.

Jefferson Lerma trabajó duro con
Jefferson Lerma trabajó duro con el cuerpo médico para recuperarse en el Crystal Palace - crédito Scott Heppell/REUTERS

El volante cafetero sufrió una lesión de tendón de la corva ante el Burnley, el 19 de febrero por la Premier League, que lo sacó de las canchas durante dos semanas, pero se recuperó y el cuadro londinense empezó a llevarlo poco a poco para que no se arriesgue.

De esta manera, el mediocampista quedó disponible en la selección Colombia, siendo uno de los jugadores determinantes de los últimos años en el equipo nacional y aspira a su segunda Copa del Mundo, luego de su participación en Rusia 2018.

Daniel Muñoz Crystal Palace Daniel Muñoz lesión Selección Colombia Tottenham vs Crystal Palace Premier League Colombia-Deportes

