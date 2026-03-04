Cristiano Ronaldo se perdería el partido de la selección de Portugal contra México: esto se sabe sobre la lesión del jugador portugués

Cristiano Ronaldo espera llegar en óptimas condiciones a la Copa Mundial de la FIFA 2026 con Portugal, donde enfrentará a Colombia - crédito Al Nassr

Cristiano Ronaldo enfrenta una lesión muscular en la parte posterior del muslo derecho, lo que podría marginarlo de las canchas por un período mínimo de cuatro semanas, según informó el periodista Fabrizio Romano.

Las posibilidades de que Ronaldo participe próximamente con la selección nacional de Portugal se ven comprometidas, ya que la recuperación determinará su presencia en los partidos preparatorios frente a México (28 de marzo) y Estados Unidos (31 de marzo). Su situación física genera inquietud a solo semanas de que Roberto Martínez, seleccionador nacional, presente la lista de convocados.

Tras el último encuentro ante AlFayha, el club Al Nassr confirmó el diagnóstico de una lesión en el muslo y detalló que el jugador inició un programa de rehabilitación, con evaluaciones diarias sobre su evolución. De acuerdo a Fabrizio Romano, el delantero se perderá los dos próximos partidos y se esperan nuevas pruebas para definir el tiempo exacto de recuperación.

La intención de Cristiano Ronaldo es retornar a la competencia “tan pronto como sea posible”, objetivo que dependerá del avance en su tratamiento.