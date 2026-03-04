Deportes

Atlético Nacional vs. Millonarios FC - EN VIVO: siga aquí el Superclásico de Colombia, por un cupo a la fase de grupos de la Copa Sudamericana

El Atanasio Girardot será el estadio en donde se jugará el partido más importante de lo que va del 2026 para los dos clubes colombianos con más títulos en la historia

Guardar
Alfredo Morelos y Radamel Falcao
Alfredo Morelos y Radamel Falcao son los delanteros referentes de Atlético Nacional y Millonarios

Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Atlético Nacional vs. Millonarios FC, válido por la primera ronda de la Copa Conmebol Sudamericana 2026.

El partido se juega a partido único y la localía le corresponde al equipo verdolaga, lo que añade un reto a los Embajadores al tener que jugar de visitantes el que es considerado como el partido más importante del año.

Siga aquí las incidencias del encuentro que definirá uno de los dos clubes clasificados a la fase de grupos del torneo. El pitazo inicial está programado para las 7:30 p. m.

12:59 hsHoy

Falcao, la novedad más importante de Millonarios en su lista de convocados vs. Nacional

Millonarios cuenta con Falcao y
Millonarios cuenta con Falcao y Rodrigo Contreras entre las novedadades de los jugadores convocados

Radamel Falcao lidera la lista de 23 jugadores convocados por Millonarios para enfrentar a Atlético Nacional en el partido de la Fase Preliminar de la Copa Sudamericana 2026, programado para este miércoles en el estadio Atanasio Girardot de Medellín.

La recuperación de Falcao de una lesión muscular en los isquiotibiales de la pierna derecha le permite volver tras perderse dos encuentros, mientras que Rodrigo Contreras también estará disponible luego de superar una contractura muscular que lo marginó del último compromiso. Edgar Elizalde, quien había estado ausente por precaución, forma parte de la lista de viajeros:

  • Guillermo de Amores
  • Diego Novoa
  • Carlos Sarabia
  • Édgar Elizalde
  • Sergio Mosquera
  • Jorge Arias
  • Danovis Banguero
  • Sebastián Valencia
  • Andrés Llinás
  • Alex Moreno Paz
  • Carlos D. Coterio
  • Dewar Victoria
  • David Mackalister Silva
  • Rodrigo Ureña
  • Mateo García
  • Stiven Vega
  • Sebastián del Castillo
  • Alex Castro
  • Falcao García
  • Beckham Castro
  • Leonardo Castro
  • Julián Angulo
  • Rodrigo Contreras
12:14 hsHoy

Ficha del partido

Afiche de Millonarios para el
Afiche de Millonarios para el partido de la Copa Sudamericana contra Atlético Nacional
  • Atlético Nacional vs. Millonarios FC - Fase 1 de la Copa Conmebol Sudamericana.
  • Lugar: estadio Atanasio Girardot - Medellín, Colombia.
  • Fecha y hora: miércoles 4 de marzo- 7:30 p. m. hora colombiana.
  • Transmisión: ESPN y Disney +.

