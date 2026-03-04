Atlético Nacional vs. Millonarios FC - EN VIVO: siga aquí el Superclásico de Colombia, por un cupo a la fase de grupos de la Copa Sudamericana

Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Atlético Nacional vs. Millonarios FC, válido por la primera ronda de la Copa Conmebol Sudamericana 2026.
El partido se juega a partido único y la localía le corresponde al equipo verdolaga, lo que añade un reto a los Embajadores al tener que jugar de visitantes el que es considerado como el partido más importante del año.
Siga aquí las incidencias del encuentro que definirá uno de los dos clubes clasificados a la fase de grupos del torneo. El pitazo inicial está programado para las 7:30 p. m.
Radamel Falcao lidera la lista de 23 jugadores convocados por Millonarios para enfrentar a Atlético Nacional en el partido de la Fase Preliminar de la Copa Sudamericana 2026, programado para este miércoles en el estadio Atanasio Girardot de Medellín.
La recuperación de Falcao de una lesión muscular en los isquiotibiales de la pierna derecha le permite volver tras perderse dos encuentros, mientras que Rodrigo Contreras también estará disponible luego de superar una contractura muscular que lo marginó del último compromiso. Edgar Elizalde, quien había estado ausente por precaución, forma parte de la lista de viajeros: