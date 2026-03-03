VIDEO| Luis Javier Suárez sigue en racha: gol decisivo ante Porto en la semifinal de la Copa de Portugal

El colombiano anotó a los 62 minutos con un fuerte penal para el Sporting ante Porto - crédito @sporttvportugal/X

Luis Javier Suárez atraviesa un momento brillante en el Sporting de Lisboa. El delantero colombiano volvió a ser protagonista, esta vez en la semifinal de la Copa de Portugal, donde su equipo superó 1-0 al eterno rival Porto en el estadio José Alvalade. Suárez fue el encargado de romper el cero a los 62 minutos, cambiando por gol un penal con un potente remate cruzado de pierna derecha que dejó sin opciones al portero Diogo Costa.

La anotación no solo significó una ventaja clave para el Sporting en la serie, sino que extendió la racha goleadora del samario en la presente edición copera: cinco partidos disputados y tres goles convertidos, cifras que respaldan su importancia en la campaña del club lisboeta.

La eficacia del colombiano no se limita a la copa local; en la Primeira Liga, el cafetero ha estado imparable, marcando en todos los últimos cinco partidos y sumando un doblete reciente ante Estoril, lo que lo consolida como líder de la tabla de artilleros con 22 tantos, superando a Vangelis Pavlidis del Benfica.

Luis Suárez, a la altura de las grandes figuras europeas

Luis Javier Suárez convirtió el penal ante Porto - crédito Sporting CP

El rendimiento de Suárez ha llamado la atención de la prensa portuguesa e internacional. El diario Record lo ubicó a la par de nombres como Kylian Mbappé (Real Madrid), Harry Kane (Bayern Múnich), Lautaro Martínez (Inter de Milán) y Erling Haaland (Manchester City), no solo por la cantidad de goles, sino por la calidad y regularidad demostrada. Según datos de Record, Suárez posee el tercer mejor promedio de goles por 90 minutos (1,01), solo superado por Kane (1,39) y Mbappé (1,02), y figura entre los delanteros más efectivos del continente.

Este nivel de rendimiento ha puesto al colombiano en la órbita de clubes de la Premier League. El medio Sports Boom reporta que Liverpool y Newcastle United estarían monitoreando de cerca a Suárez, aunque el Sporting solo consideraría una venta si recibe una oferta cercana a los 60 millones de euros. “Tanto el Liverpool como el Newcastle United están considerando fichar a Luis Suárez. Sin embargo, un acuerdo no será barato, ya que se espera que el Sporting exija alrededor de 60 millones de euros por la transferencia”, señala el medio mencionado.

Objetivo mundialista y regularidad goleadora

Luis Javier Suárez busca con sus goles ser convocado a la selección Colombia - crédito Leonardo Fernandez Viloria/X

Más allá de su presente en Portugal y el interés de equipos ingleses, el gran objetivo de Suárez es asegurar un lugar en la selección Colombia de cara a la Copa del Mundo FIFA 2026. El atacante aspira a ser el nueve titular en la fase de grupos, donde la Tricolor compartirá zona con Portugal, Uzbekistán y el ganador de un repechaje.

La regularidad y el instinto goleador han convertido a Suárez en una de las opciones más firmes para Néstor Lorenzo, que sigue de cerca el desempeño de los delanteros colombianos en el exterior. Si mantiene este nivel, el samario no solo puede alcanzar la gloria con Sporting en la liga y la copa, sino dar el salto a una de las ligas más competitivas del mundo y convertirse en el referente ofensivo de la Tricolor en el próximo mundial.

Próximo reto: Sporting busca recortar distancia en la liga

Sporting Lisboa se ubica en la segunda posición, escoltando al líder Porto en la liga de Portugal - crédito Sporting Lisboa

El siguiente compromiso de Luis Javier Suárez será por la jornada 25 de la Primeira Liga ante Sporting Braga el sábado 7 de marzo en condición de visitante. El Sporting, segundo en la clasificación con 61 puntos, buscará seguir recortando la diferencia con Porto, líder con 65 unidades, en la lucha por el título portugués. Con su presente goleador, Suárez afronta el tramo decisivo de la temporada con la ambición de levantar trofeos y seguir abriendo puertas en el fútbol europeo, mientras la selección Colombia espera ver a su nuevo goleador brillar en la máxima cita internacional.