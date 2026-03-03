Nacional vs. Millonarios: historia y claves de la rivalidad más importante del fútbol colombiano

Hay expectativa en todo el continente por el partido de eliminación directa que protagonizarán Nacional y Millonarios en Medellín - crédito Lina Gasca / Colprensa

Atlético Nacional y Millonarios son los equipos con más títulos del fútbol colombiano; además, ambos han tenido momentos importantes a nivel internacional, lo que los ha consagrado como instituciones referentes en el exterior.

Es por ello que el partido del 4 de marzo en el estadio Atanasio Girardot ha generado gran interés a nivel nacional e internacional, puesto que Verdolagas y Embajadores se enfrentarán a un solo partido por avanzar en el segundo torneo de clubes más importantes de Conmebol.

Con figuras como David Ospina, Alfredo Morelos, Leonardo Castro y Radamel Falcao García, el encuentro entre colombianos es, en la previa, el más llamativo de la fase previa a la ronda de grupos en la Copa Sudamericana. Además, es tomado de manera especial por los fanáticos de ambos equipos.

Nacional vs. Millonarios, una rivalidad que ha ido más allá del fútbol

Nacional eliminó a Millonarios en la Copa Libertadores 1989, con un polémico arbitraje en cuartos de final - crédito @NOTICIASDEVERDE/X

Además de partidos de fútbol, incluyendo definiciones de títulos en Colombia y fases importantes en torneos internacionales, la rivalidad entre estos equipos incluyó aspectos criminales en el contexto del auge del narcotráfico.

Por ejemplo, a pesar de que se recuerde con felicidad por parte de los hinchas de Nacional y con tristeza por parte de los de Millonarios, la semifinal de la Copa Libertadores de 1989 también representó el choque entre dos de los capos más peligrosos que ha tenido Colombia.

Además de la posibilidad de jugar una final de Copa Libertadores, a esa serie se le sumaba la presencia de Pablo Escobar en Atlético Nacional con su proyecto de Los Puros Criollos, y Gonzalo Rodríguez Gacha con un plantel de Millonarios lleno de figuras nacionales e internacionales; por lo que, además de un partido de fútbol, esto representaba qué capo tenía el mejor equipo.

Tras el triunfo del verde paisa, que incluyó una polémica arbitral que hasta la fecha sigue siendo recordada, la rivalidad entre Millonarios y Atlético Nacional se ha convertido en una de las más grandes del fútbol colombiano, razón por la que es considerado uno de los clásicos del rentado nacional, y aunque ambos equipos comparten plaza con sus clásicos rivales de ciudad, como lo son Independiente Medellín para Nacional e Independiente Santa Fe para Millonarios. Cada vez que se cruzan embajadores y verdolagas sus hinchas no lo toman como un partido cualquiera.

Los capos fueron señalados durante varios años de aportar dinero del narcotráfico en clubes del fútbol colombiano - crédito Millonarios / Nacional / Colprensa

El partido del Atanasio también será por bastante dinero

Además de la posibilidad de derrotar a un rival directo en el rentado nacional, el ganador de esta serie accederá a la fase de grupos de la Copa Sudamericana y recibirá una suma significativa de dinero. El monto que otorga la Conmebol por clasificar a la fase de grupos asciende a los 900.000 dólares.

Además del premio por ingresar a la fase de grupos, cada partido jugado en esa instancia otorga ingresos adicionales, lo que incrementa el atractivo de la clasificación. Este dinero resulta fundamental para los equipos sudamericanos, ya que permite mejorar la infraestructura, invertir en refuerzos y fortalecer aspectos administrativos y deportivos.

Además de las expectativas por la rivalidad, ambos equipos buscarán aprovechar la oportunidad, conscientes de la relevancia de avanzar en el torneo y de los beneficios económicos asociados.

En la previa se ha mencionado la posibilidad de que Radamel Falcao García sea titular; sin embargo, teniendo en cuenta que se recuperó hace poco de una lesión, lo más probable es que el samario sea suplente. Por parte de Nacional, la duda principal de Diego Arias sería sobre el enganche, puesto que el titular es el juvenil Juan Manuel Rengifo, pero la experiencia de Edwin Cardona podría ser fundamental para que el “10″ del verdolaga comience el partido.

Este es considerado el partido más importante del semestre para ambos equipos - crédito Colprensa