Deportes

Nacional vs. Millonarios: historia y claves de la rivalidad más importante del fútbol colombiano

Verdolagas y embajadores se enfrentarán por un cupo para avanzar a la fase de grupos de la Copa Sudamericana

Guardar
Hay expectativa en todo el
Hay expectativa en todo el continente por el partido de eliminación directa que protagonizarán Nacional y Millonarios en Medellín - crédito Lina Gasca / Colprensa

Atlético Nacional y Millonarios son los equipos con más títulos del fútbol colombiano; además, ambos han tenido momentos importantes a nivel internacional, lo que los ha consagrado como instituciones referentes en el exterior.

Es por ello que el partido del 4 de marzo en el estadio Atanasio Girardot ha generado gran interés a nivel nacional e internacional, puesto que Verdolagas y Embajadores se enfrentarán a un solo partido por avanzar en el segundo torneo de clubes más importantes de Conmebol.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Con figuras como David Ospina, Alfredo Morelos, Leonardo Castro y Radamel Falcao García, el encuentro entre colombianos es, en la previa, el más llamativo de la fase previa a la ronda de grupos en la Copa Sudamericana. Además, es tomado de manera especial por los fanáticos de ambos equipos.

Nacional vs. Millonarios, una rivalidad que ha ido más allá del fútbol

Nacional eliminó a Millonarios en
Nacional eliminó a Millonarios en la Copa Libertadores 1989, con un polémico arbitraje en cuartos de final - crédito @NOTICIASDEVERDE/X

Además de partidos de fútbol, incluyendo definiciones de títulos en Colombia y fases importantes en torneos internacionales, la rivalidad entre estos equipos incluyó aspectos criminales en el contexto del auge del narcotráfico.

Por ejemplo, a pesar de que se recuerde con felicidad por parte de los hinchas de Nacional y con tristeza por parte de los de Millonarios, la semifinal de la Copa Libertadores de 1989 también representó el choque entre dos de los capos más peligrosos que ha tenido Colombia.

Además de la posibilidad de jugar una final de Copa Libertadores, a esa serie se le sumaba la presencia de Pablo Escobar en Atlético Nacional con su proyecto de Los Puros Criollos, y Gonzalo Rodríguez Gacha con un plantel de Millonarios lleno de figuras nacionales e internacionales; por lo que, además de un partido de fútbol, esto representaba qué capo tenía el mejor equipo.

Tras el triunfo del verde paisa, que incluyó una polémica arbitral que hasta la fecha sigue siendo recordada, la rivalidad entre Millonarios y Atlético Nacional se ha convertido en una de las más grandes del fútbol colombiano, razón por la que es considerado uno de los clásicos del rentado nacional, y aunque ambos equipos comparten plaza con sus clásicos rivales de ciudad, como lo son Independiente Medellín para Nacional e Independiente Santa Fe para Millonarios. Cada vez que se cruzan embajadores y verdolagas sus hinchas no lo toman como un partido cualquiera.

Los capos fueron señalados durante
Los capos fueron señalados durante varios años de aportar dinero del narcotráfico en clubes del fútbol colombiano - crédito Millonarios / Nacional / Colprensa

El partido del Atanasio también será por bastante dinero

Además de la posibilidad de derrotar a un rival directo en el rentado nacional, el ganador de esta serie accederá a la fase de grupos de la Copa Sudamericana y recibirá una suma significativa de dinero. El monto que otorga la Conmebol por clasificar a la fase de grupos asciende a los 900.000 dólares.

Además del premio por ingresar a la fase de grupos, cada partido jugado en esa instancia otorga ingresos adicionales, lo que incrementa el atractivo de la clasificación. Este dinero resulta fundamental para los equipos sudamericanos, ya que permite mejorar la infraestructura, invertir en refuerzos y fortalecer aspectos administrativos y deportivos.

Además de las expectativas por la rivalidad, ambos equipos buscarán aprovechar la oportunidad, conscientes de la relevancia de avanzar en el torneo y de los beneficios económicos asociados.

En la previa se ha mencionado la posibilidad de que Radamel Falcao García sea titular; sin embargo, teniendo en cuenta que se recuperó hace poco de una lesión, lo más probable es que el samario sea suplente. Por parte de Nacional, la duda principal de Diego Arias sería sobre el enganche, puesto que el titular es el juvenil Juan Manuel Rengifo, pero la experiencia de Edwin Cardona podría ser fundamental para que el “10″ del verdolaga comience el partido.

Este es considerado el partido
Este es considerado el partido más importante del semestre para ambos equipos - crédito Colprensa

Temas Relacionados

Atlético NacionalMillonariosCopa SudamericanaRivalidadNarcotráficoHistoriaTítulosColombia-Deportes

Más Noticias

La selección Colombia de baloncesto sufrió una dura derrota ante Brasil en el clasificatorio al Mundial de Catar 2027

Jaime Echenique fue el máximo anotador de la Tricolor con 14 puntos, pero no alcanzó para dar la sorpresa ante la Verdeamarela en Belo Horizonte

La selección Colombia de baloncesto

VIDEO| Luis Javier Suárez sigue en racha: gol decisivo ante Porto en la semifinal de la Copa de Portugal

El delantero colombiano fue protagonista en el clásico lusitano al convertir desde el punto penal en el segundo tiempo

VIDEO| Luis Javier Suárez sigue

Hora y dónde ver O’Higgins vs. Deportes Tolima: primera prueba para el Pijao en tercera fase previa de Copa Libertadores

A un paso de llegar a ronda de grupos, el cuadro de Lucas González arranca la llave en condición de visitante ante un rival que puede complicar las cosas

Hora y dónde ver O’Higgins

Liga de Naciones: este es el calendario y la sede de los partidos de Colombia Femenina

La selección nacional afrontará semanas decisivas en su camino a la clasificación mundialista

Liga de Naciones: este es

La dirigencia de Deportivo Cali apoyó a Alberto Gamero, pero “no hay excusa”

El vicepresidente del club, Richard Lee, reconoció el profesionalismo del entrenador samario, aunque advirtió que tanto el cuerpo técnico como el plantel y la administración deben asumir la responsabilidad

La dirigencia de Deportivo Cali
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ejército asestó duro golpe a

Ejército asestó duro golpe a estructura criminal en Nariño: dos capturas, arsenal incautado y destrucción de explosivos

Estación de gasolina en Ituango sufrió ataque con dron de las disidencias: dueño se habría negado a pagar extorsión

Se aplaza la llegada del Clan del Golfo a las zonas de ubicación en Chocó y Córdoba

Eduardo Zapateiro arremetió contra el ministro de Defensa y lo señaló por falta de estrategia militar nocturna tras ataque del ELN en Bolívar

Cayó alias Nene Pimpón, señalado por el Ejército como transportador de drogas de grupos armados ilegales en La Guajira

ENTRETENIMIENTO

Rata fue “secuestrado” por sus

Rata fue “secuestrado” por sus seguidores tras su exitoso paso por el ‘Desafío Siglo XXI’

Martha Isabel Bolaños fue captada besándose con un misterioso hombre fuera de Colombia: la actriz se pronunció

Disney avanza en la construcción de una zona temática sobre ‘Encanto’ en uno de sus parques: “La experiencia será inolvidable”

El nuevo himno para la selección Colombia unió a los grandes de la música popular en otro tributo a Yeison Jiménez

Carlos Vives, Emilia, Wisin y Xavi estrenaron oficialmente “Somos Más”: un mensaje de unidad de cara al Mundial 2026

Deportes

La selección Colombia de baloncesto

La selección Colombia de baloncesto sufrió una dura derrota ante Brasil en el clasificatorio al Mundial de Catar 2027

VIDEO| Luis Javier Suárez sigue en racha: gol decisivo ante Porto en la semifinal de la Copa de Portugal

Hora y dónde ver O’Higgins vs. Deportes Tolima: primera prueba para el Pijao en tercera fase previa de Copa Libertadores

Liga de Naciones: este es el calendario y la sede de los partidos de Colombia Femenina

La dirigencia de Deportivo Cali apoyó a Alberto Gamero, pero “no hay excusa”