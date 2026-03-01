Colombia vs. Canadá - EN VIVO: siga aquí el partido de la fecha 1 de la SheBelieves Cup, torneo amistoso que se juega en Estados Unidos

Linda Caicedo y Katerine Tapia son dos de las referentes de la selección Colombia que enfrentarán a Canadá, Argentina y Estados Unidos en la SheBelieves Cup - crédito FCF

Bienvenidos al minuto a minuto del partido de la selección Colombia vs. la selección de Canadá en la primera fecha de la SheBelieves Cup, torneo amistoso que se juega en Estados Unidos durante la fecha FIFA de marzo en el calendario del fútbol femenino.

La primera salida de la Tricolor femenina será en el estadio Geodis Park de la ciudad de Nashville, Tennessee, Estados Unidos. El pitazo inicial está programado para las 2:00 p. m. y aquí podrá seguir todas las incidencias de la previa, el partido y el post partido.

