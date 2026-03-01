Colombia vs. Canadá - EN VIVO: siga aquí el partido de la fecha 1 de la SheBelieves Cup, torneo amistoso que se juega en Estados Unidos

Bienvenidos al minuto a minuto del partido de la selección Colombia vs. la selección de Canadá en la primera fecha de la SheBelieves Cup, torneo amistoso que se juega en Estados Unidos durante la fecha FIFA de marzo en el calendario del fútbol femenino.
La primera salida de la Tricolor femenina será en el estadio Geodis Park de la ciudad de Nashville, Tennessee, Estados Unidos. El pitazo inicial está programado para las 2:00 p. m. y aquí podrá seguir todas las incidencias de la previa, el partido y el post partido.
Ana María Guzmán – Palmeiras (BRA)
Catalina Pérez – Racing Club de Strasbourg Alsace (FRA)
Daniela Arias – San Diego Wave F.C. (USA)
Daniela Caracas – R.C.D. Espanyol (ESP)
Daniela Montoya – Gremio (BRA)
Gabriela Rodríguez – Cruzeiro F.C. (BRA)
Gisela Robledo – Corinthians (BRA)
Greicy Landázury – Palmeiras (BRA)
Ilana Izquierdo – Tigres U.A.N.L. (MEX)
Jorelyn Carabalí – Boston Legacy F.C. (USA)
Katherine Tapia – Palmeiras (BRA)
Leicy Santos – Washington Spirit (USA)
Liced Serna – Pumas (MEX)
Linda Caicedo – Real Madrid ESP
Manuela Pavi – Toluca F.C. (MEX)
Manuela Vanegas – Brighton & Hove Albion F.C. (ENG)
Marcela Restrepo – C.F. Monterrey (MEX)
Mary José Álvarez – Olympique de Marseille (FRA)
Natalia Giraldo – América de Cali (COL)
Valerin Loboa – Portland Thorns (USA)
Wendy Bonilla – Pumas (MEX)
Yirleidis Quejada – C.F. Pachuca (MEX)