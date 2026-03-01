Deportes

Colombia vs. Canadá - EN VIVO: siga aquí el partido de la fecha 1 de la SheBelieves Cup, torneo amistoso que se juega en Estados Unidos

La selección Colombia con Linda Caicedo entre sus convocadas juega el primero de tres partidos amistosos que se llevarán a cabo durante la fecha FIFA de marzo

Linda Caicedo y Katerine Tapia
Linda Caicedo y Katerine Tapia son dos de las referentes de la selección Colombia que enfrentarán a Canadá, Argentina y Estados Unidos en la SheBelieves Cup - crédito FCF

Bienvenidos al minuto a minuto del partido de la selección Colombia vs. la selección de Canadá en la primera fecha de la SheBelieves Cup, torneo amistoso que se juega en Estados Unidos durante la fecha FIFA de marzo en el calendario del fútbol femenino.

La primera salida de la Tricolor femenina será en el estadio Geodis Park de la ciudad de Nashville, Tennessee, Estados Unidos. El pitazo inicial está programado para las 2:00 p. m. y aquí podrá seguir todas las incidencias de la previa, el partido y el post partido.

13:27 hsHoy

Convocatoria de la selección Colombia para los partidos de la SheBelieves Cup

La selección Colombia tiene como
La selección Colombia tiene como gran objetivo en 2026 clasificar a la Copa Mundial Femenina de la FIFA que se jugará en Brasil en 2027 - crédito FCF

Ana María Guzmán – Palmeiras (BRA)

Catalina Pérez – Racing Club de Strasbourg Alsace (FRA)

Daniela Arias – San Diego Wave F.C. (USA)

Daniela Caracas – R.C.D. Espanyol (ESP)

Daniela Montoya – Gremio (BRA)

Gabriela Rodríguez – Cruzeiro F.C. (BRA)

Gisela Robledo – Corinthians (BRA)

Greicy Landázury – Palmeiras (BRA)

Ilana Izquierdo – Tigres U.A.N.L. (MEX)

Jorelyn Carabalí – Boston Legacy F.C. (USA)

Katherine Tapia – Palmeiras (BRA)

Leicy Santos – Washington Spirit (USA)

Liced Serna – Pumas (MEX)

Linda Caicedo – Real Madrid ESP

Manuela Pavi – Toluca F.C. (MEX)

Manuela Vanegas – Brighton & Hove Albion F.C. (ENG)

Marcela Restrepo – C.F. Monterrey (MEX)

Mary José Álvarez – Olympique de Marseille (FRA)

Natalia Giraldo – América de Cali (COL)

Valerin Loboa – Portland Thorns (USA)

Wendy Bonilla – Pumas (MEX)

Yirleidis Quejada – C.F. Pachuca (MEX)

12:21 hsHoy

Ficha del partido

  • Selección de Colombia vs. selección Canadá - Fecha 1 de la SheBelieves Cup 2025
  • Lugar: estadio Geodis Park - Nashville, Tennessee, Estados Unidos
  • Fecha y hora: domingo 1 de marzo - 2:00 p. m. hora colombiana
  • Transmisión: Gol Caracol, RCN Fútbol, Ditu TV y APP RCN
  • Posible alineación selección Colombia: Katherine Tapia; Manuela Vanegas, Daniel Arias, Jorelyn Carabalí, Daniela Caracas; Ilana Izquierdo, Marcela Restrepo, Manuela Pavi, Leicy Santos, Linda Caicedo y Valerín Loboa.

