Medellín ya tiene rival para la tercera fase previa de la Copa Libertadores: este es el equipo

Medellín está a un paso de jugar la fase de grupos de la Copa Libertadores, en la que debe superar la tercera fase previa - crédito Conmebol

Independiente Medellín ya está instalado en la tercera fase previa de la Copa Libertadores, luego de eliminar a Liverpool de Uruguay y reivindicarse con su afición por la mala campaña en la Liga BetPlay, aunque el juego del equipo no es el mejor y deja muchas dudas.

El Poderoso conoció a su próximo rival en el certamen, que es un equipo de poca historia en el certamen de la Conmebol, pero que viene de avanzar en los últimos minutos y en condición de visitante, lo que lo hace peligroso para los dirigidos por el técnico Alejandro Restrepo.

De esta manera, el conjunto antioqueño se prepara para afrontar una llave que es determinante para las aspiraciones de la instituciones, pues la idea es llegar a fase de grupos de la Libertadores y no caer en la Copa Sudamericana, que es el premio de consolación para los eliminados.

El rival del Medellín en Libertadores

Los antioqueños pasaron una fase en la que se complicaron más de lo esperado, pues eran los favoritos en la llave y la cerraron con marcador de 2-1, que se definió en la ida porque la vuelta quedó sin goles y muchas dudas sobre el juego del equipo para lo que sigue en el torneo.

Medellín se medirá en tercera fase previa con Juventud Las Piedras, otro conjunto uruguayo y que viene de dejar en el camino a Guaraní de Paraguay, dando la sorpresa porque fue en condición de visitante y definiendo la llave en los últimos minutos del partido.

Los charrúas vencieron por 2-1 con anotaciones de Federico Barrandeguy y Ramiro Miguel Peralta, este último a los 94 minutos, mientras que el descuento fue de Gaspar Servio, además de que se fueron expulsados Sebastián Zaracho por el local y Pablo Lago en la visita.

Los encuentros entre Medellín y Juventud Las Piedras serán en la semana del 3 al 5 de marzo, para la ida, mientras que la vuelta quedará entre el 10 y 12 del mismo mes, unos días antes de que la Conmebol realice el sorteo de la fase de grupos en Asunción, el viernes 19.

Cabe recordar que el Poderoso ya tiene 1,1 millones de dólares por jugar la Libertadores, producto de jugar la segunda fase previa y avanzar a la tercera ronda de clasificación, y si llega a la otra instancia, obtendrá tres millones de dólares más para las finanzas de la institución.

Victoria sobre el final en Paraguay

Juventud de las Piedras avanzó a la fase 3 de la Copa Libertadores tras vencer como visitante 2-1 a Guaraní en el estadio Defensores del Chaco, donde siguió dando la sorpresa en su primera participación y que viene desde la primera ronda de clasificación del torneo.

El equipo se quedó con superioridad numérica desde el minuto 47 por la expulsión de un jugador rival y supo aprovechar esa ventaja en el desarrollo del partido, que se terminó en los minutos definitivos por la tarjeta roja de Pablo Lago.

Federico Barrandeguy abrió el marcador para Juventud a los 50 minutos mediante un tiro libre. La igualdad parcial llegó cinco minutos después, cuando Gaspar Servio, arquero de Guaraní, convirtió de penal. Sobre el final, Ramiro Peralta estableció cifras definitivas empujando la pelota bajo el arco a los 94 minutos, sellando la histórica clasificación para Juventud de las Piedras.

El pase del conjunto uruguayo también le garantiza participación en la Copa Sudamericana, asegurando presencia internacional más allá de la siguiente ronda de la Libertadores, en caso de no llegar a la fase de grupos frente al Independiente Medellín.