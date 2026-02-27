Deportes

Medellín ya tiene rival para la tercera fase previa de la Copa Libertadores: este es el equipo

El Poderoso viene de eliminar a Liverpool de Uruguay y se volverá a medir con otro club charrúa, que pasó de ronda en los últimos minutos

Guardar
Medellín está a un paso
Medellín está a un paso de jugar la fase de grupos de la Copa Libertadores, en la que debe superar la tercera fase previa - crédito Conmebol

Independiente Medellín ya está instalado en la tercera fase previa de la Copa Libertadores, luego de eliminar a Liverpool de Uruguay y reivindicarse con su afición por la mala campaña en la Liga BetPlay, aunque el juego del equipo no es el mejor y deja muchas dudas.

El Poderoso conoció a su próximo rival en el certamen, que es un equipo de poca historia en el certamen de la Conmebol, pero que viene de avanzar en los últimos minutos y en condición de visitante, lo que lo hace peligroso para los dirigidos por el técnico Alejandro Restrepo.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

De esta manera, el conjunto antioqueño se prepara para afrontar una llave que es determinante para las aspiraciones de la instituciones, pues la idea es llegar a fase de grupos de la Libertadores y no caer en la Copa Sudamericana, que es el premio de consolación para los eliminados.

El rival del Medellín en Libertadores

Los antioqueños pasaron una fase en la que se complicaron más de lo esperado, pues eran los favoritos en la llave y la cerraron con marcador de 2-1, que se definió en la ida porque la vuelta quedó sin goles y muchas dudas sobre el juego del equipo para lo que sigue en el torneo.

Medellín se medirá en tercera fase previa con Juventud Las Piedras, otro conjunto uruguayo y que viene de dejar en el camino a Guaraní de Paraguay, dando la sorpresa porque fue en condición de visitante y definiendo la llave en los últimos minutos del partido.

Los charrúas vencieron por 2-1 con anotaciones de Federico Barrandeguy y Ramiro Miguel Peralta, este último a los 94 minutos, mientras que el descuento fue de Gaspar Servio, además de que se fueron expulsados Sebastián Zaracho por el local y Pablo Lago en la visita.

Los encuentros entre Medellín y Juventud Las Piedras serán en la semana del 3 al 5 de marzo, para la ida, mientras que la vuelta quedará entre el 10 y 12 del mismo mes, unos días antes de que la Conmebol realice el sorteo de la fase de grupos en Asunción, el viernes 19.

Cabe recordar que el Poderoso ya tiene 1,1 millones de dólares por jugar la Libertadores, producto de jugar la segunda fase previa y avanzar a la tercera ronda de clasificación, y si llega a la otra instancia, obtendrá tres millones de dólares más para las finanzas de la institución.

Victoria sobre el final en Paraguay

Juventud de las Piedras avanzó a la fase 3 de la Copa Libertadores tras vencer como visitante 2-1 a Guaraní en el estadio Defensores del Chaco, donde siguió dando la sorpresa en su primera participación y que viene desde la primera ronda de clasificación del torneo.

El equipo se quedó con superioridad numérica desde el minuto 47 por la expulsión de un jugador rival y supo aprovechar esa ventaja en el desarrollo del partido, que se terminó en los minutos definitivos por la tarjeta roja de Pablo Lago.

Federico Barrandeguy abrió el marcador para Juventud a los 50 minutos mediante un tiro libre. La igualdad parcial llegó cinco minutos después, cuando Gaspar Servio, arquero de Guaraní, convirtió de penal. Sobre el final, Ramiro Peralta estableció cifras definitivas empujando la pelota bajo el arco a los 94 minutos, sellando la histórica clasificación para Juventud de las Piedras.

El pase del conjunto uruguayo también le garantiza participación en la Copa Sudamericana, asegurando presencia internacional más allá de la siguiente ronda de la Libertadores, en caso de no llegar a la fase de grupos frente al Independiente Medellín.

Temas Relacionados

Copa LibertadoresMedellínJuventud Las PiedrasMedellín vs Juventud Las PiedrasGuaraníGuaraní vs JuventudColombia-Deportes

Más Noticias

Deportes Tolima vs. Deportivo Táchira EN VIVO, Copa Libertadores: siga el minuto a minuto desde el Manuel Murillo Toro

El cuadro Vinotinto buscará sellar su paso a la tercera fase del certamen continental de clubes más importante de Sudamérica

Deportes Tolima vs. Deportivo Táchira

Carlos Antonio Vélez opinó sobre por qué la selección Colombia no cambiará Barranquilla pese al deseo de Néstor Lorenzo

El debate sobre la sede de la Tricolor volvió a tomar fuerza tras las declaraciones del periodista, que puso sobre la mesa el trasfondo de la permanencia del equipo en la capital del Atlántico

Carlos Antonio Vélez opinó sobre

Santa Fe anunció refuerzo estelar para tratar de superar la crisis deportiva

El club bogotano suma 10 puntos de los 27 que se han disputado durante la Liga BetPlay

Santa Fe anunció refuerzo estelar

Junior recupera a Carlos Bacca: el delantero está listo para reaparecer tras su lesión

El experimentado atacante volvió a entrenar y espera recibir el visto bueno del cuerpo técnico para volver a la convocatoria del Tiburón

Junior recupera a Carlos Bacca:

Colombianos en Vasco da Gama podrían ser dirigidos por un reconocido técnico: empezó a sonar con fuerza en Brasil

Marino Hinestroza, Carlos Andrés Gómez, Johan Rojas y Carlos Cuesta serían dirigidos por un entrenador que fue dos veces campeón de Libertadores y ha dirigido a jugadores cafeteros

Colombianos en Vasco da Gama
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ofrecen recompensa por la ubicación

Ofrecen recompensa por la ubicación del candidato Andrés Vázquez Vargas, que desapareció tras recibir una llamada en Cesar

En medio de la violencia en el parque Tayrona, Gobierno Petro crearía zona de concentración para las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra

Masacrare en Titiribí: autoridades identificaron a dos víctimas del triple homicidio que atribuyen a disputas entre bandas

Dos soldados del Ejército resultaron heridos tras un ataque con drones explosivos en Tarazá, Antioquia: así fueron evacuados

Vías de Arauca bajo amenaza: Ejército Nacional desactivó explosivos instalados por el ELN bajo nueva táctica

ENTRETENIMIENTO

Don Tetto formará parte del

Don Tetto formará parte del cartel de Warped Tour 2026 junto a otras leyendas del punk rock

A la ‘influencer’ Karina García le recodaron su pasado con Altafulla y así reaccionó: “Caí por boba”

Kika Nieto respondió a las burlas por su segundo matrimonio: “Supongo que sabes lo que es pasar por un divorcio”

Cristina Hurtado reveló cómo ha mantenido intacto el amor por José Narváez desde que lo conoció en ‘Protagonistas de novela’: “Vamos a cumplir 23″

Nicolás Arrieta reveló qué busca Lina Tejeiro de una pareja: “La voy a vender”

Deportes

Deportes Tolima vs. Deportivo Táchira

Deportes Tolima vs. Deportivo Táchira EN VIVO, Copa Libertadores: siga el minuto a minuto desde el Manuel Murillo Toro

Carlos Antonio Vélez opinó sobre por qué la selección Colombia no cambiará Barranquilla pese al deseo de Néstor Lorenzo

Santa Fe anunció refuerzo estelar para tratar de superar la crisis deportiva

Junior recupera a Carlos Bacca: el delantero está listo para reaparecer tras su lesión

Colombianos en Vasco da Gama podrían ser dirigidos por un reconocido técnico: empezó a sonar con fuerza en Brasil