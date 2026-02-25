Presidente de la FIFA quedó encantado con nuevo hotel de la selección Colombia: “Es de los cinco o diez mejores en el mundo”

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, inauguró el nuevo hotel de la selección Colombia en Barranquilla - crédito FCF

El nuevo Centro de Alojamiento para el Alto Rendimiento de la Federación Colombiana de Fútbol fue inaugurado el martes 24 de febrero en Barranquilla y recibió la calificación de “espectacular” por parte del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, que fue uno de los invitados.

Para el máximo dirigente del fútbol, el hotel de la selección Colombia es uno de los mejores del mundo, debido a su modernidad, alojamiento y comodidades para deportistas, cuerpo técnico, directivos e invitados, siendo un paso enorme para el deporte nacional.

“De los cinco o diez mejores en el mundo”

La ceremonia en la capital del Atlántico contó con la presencia de Infantino como invitado especial, así como de Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, y Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol, así como otros directivos de la FCF y la Dimayor para la inauguración de la sede, que está a las afueras de la ciudad.

“Espectacular, para mí es uno de los cinco o diez mejores en el mundo; respira fútbol, se vive fútbol y este complejo le da las estructuras para los equipos juveniles o de mayores para prepararse en las mejores condiciones posibles”, expresó Infantino en entrevista con 6AM W. Agregó que el ambiente y las instalaciones contribuyen a que Colombia esté “a la élite de la preparación deportiva”.

La presencia de Infantino en la inauguración marcó su sexta visita a Colombia, impulsada por la gestión del presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurún. En el evento estuvieron también otras figuras como Néstor Lorenzo, director técnico de la Selección Colombia, y Francisco Maturana, referente histórico del fútbol nacional.

Visión de la FIFA sobre el fútbol en Colombia

El presidente de la FIFA abordó el rol de la organización en el fortalecimiento del fútbol, tanto en Colombia como a nivel mundial, y su decisión de mantener al deporte alejado de la política. “No hacemos política, hacemos fútbol y apoyamos todo lo bueno que puede hacer el fútbol: unir países, unir el mundo, ayudar a niños, a la paz”, dijo, añadiendo que “claramente tenemos que tener contactos e interacciones con los líderes de este mundo e intentar hacer algo para la juventud”.

Infantino subrayó que la colaboración con las autoridades es necesaria para el crecimiento del fútbol y la integración de los jóvenes. Su enfoque, compartido con el medio, sitúa al deporte como un motor de integración social y de esperanza.

El reconocimiento de la FIFA posiciona a Colombia y a la Federación Colombiana de Fútbol como modelos de referencia en Sudamérica y el ámbito internacional, reforzando el prestigio alcanzado con la nueva sede.

El futuro del mundial

Además de elogiar la infraestructura colombiana, Infantino trató temas sobre los próximos mundiales y el papel de otros países anfitriones. Sobre el torneo de 2030, señaló: “En este momento nos concentramos en este Mundial con 48 equipos; en 2030 vamos a tener la fiesta de los 100 años del Mundial y trabajamos en esto”.

Respecto a 2034 afirmó que “vamos a jugar en un país, en Arabia Saudita. Ser la sede de un Mundial es algo gigantesco... el impacto es enorme, hacerlo en un solo país es complicado, hay pocos que pueden organizarlo solo; y con más países hay más fiesta”.

Sobre México, uno de los anfitriones del próximo Mundial, Infantino manifestó tranquilidad ante la situación de violencia: “Estamos en contacto con la presidencia, con las autoridades y tenemos toda la confianza de que todo se va a pasar muy bien: el repechaje y luego el Mundial. Va a ser una fiesta”.