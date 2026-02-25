Deportes

Presidente de la FIFA quedó encantado con nuevo hotel de la selección Colombia: “Es de los cinco o diez mejores en el mundo”

La apertura del Centro de Alojamiento reunió a referentes internacionales y nacionales junto a Gianni Infantino, que también se refirió al mundial

Guardar
Gianni Infantino, presidente de la
Gianni Infantino, presidente de la FIFA, inauguró el nuevo hotel de la selección Colombia en Barranquilla - crédito FCF

El nuevo Centro de Alojamiento para el Alto Rendimiento de la Federación Colombiana de Fútbol fue inaugurado el martes 24 de febrero en Barranquilla y recibió la calificación de “espectacular” por parte del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, que fue uno de los invitados.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Para el máximo dirigente del fútbol, el hotel de la selección Colombia es uno de los mejores del mundo, debido a su modernidad, alojamiento y comodidades para deportistas, cuerpo técnico, directivos e invitados, siendo un paso enorme para el deporte nacional.

“De los cinco o diez mejores en el mundo”

La ceremonia en la capital del Atlántico contó con la presencia de Infantino como invitado especial, así como de Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, y Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol, así como otros directivos de la FCF y la Dimayor para la inauguración de la sede, que está a las afueras de la ciudad.

“Espectacular, para mí es uno de los cinco o diez mejores en el mundo; respira fútbol, se vive fútbol y este complejo le da las estructuras para los equipos juveniles o de mayores para prepararse en las mejores condiciones posibles”, expresó Infantino en entrevista con 6AM W. Agregó que el ambiente y las instalaciones contribuyen a que Colombia esté “a la élite de la preparación deportiva”.

El nuevo Centro de Alojamiento
El nuevo Centro de Alojamiento de Alto Rendimiento de la Federación Colombiana de Fútbol, será sede de concentración para todas las selecciones Colombia - crédito FCF

La presencia de Infantino en la inauguración marcó su sexta visita a Colombia, impulsada por la gestión del presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurún. En el evento estuvieron también otras figuras como Néstor Lorenzo, director técnico de la Selección Colombia, y Francisco Maturana, referente histórico del fútbol nacional.

Visión de la FIFA sobre el fútbol en Colombia

El presidente de la FIFA abordó el rol de la organización en el fortalecimiento del fútbol, tanto en Colombia como a nivel mundial, y su decisión de mantener al deporte alejado de la política. “No hacemos política, hacemos fútbol y apoyamos todo lo bueno que puede hacer el fútbol: unir países, unir el mundo, ayudar a niños, a la paz”, dijo, añadiendo que “claramente tenemos que tener contactos e interacciones con los líderes de este mundo e intentar hacer algo para la juventud”.

Infantino subrayó que la colaboración con las autoridades es necesaria para el crecimiento del fútbol y la integración de los jóvenes. Su enfoque, compartido con el medio, sitúa al deporte como un motor de integración social y de esperanza.

Gianni Infantino estuvo acompañado por
Gianni Infantino estuvo acompañado por los presidentes de la Conmebol, Alejandro Domínguez, y de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurún - crédito FCF

El reconocimiento de la FIFA posiciona a Colombia y a la Federación Colombiana de Fútbol como modelos de referencia en Sudamérica y el ámbito internacional, reforzando el prestigio alcanzado con la nueva sede.

El futuro del mundial

Además de elogiar la infraestructura colombiana, Infantino trató temas sobre los próximos mundiales y el papel de otros países anfitriones. Sobre el torneo de 2030, señaló: “En este momento nos concentramos en este Mundial con 48 equipos; en 2030 vamos a tener la fiesta de los 100 años del Mundial y trabajamos en esto”.

Respecto a 2034 afirmó que “vamos a jugar en un país, en Arabia Saudita. Ser la sede de un Mundial es algo gigantesco... el impacto es enorme, hacerlo en un solo país es complicado, hay pocos que pueden organizarlo solo; y con más países hay más fiesta”.

Gobernador de Jalisco reafirma al
Gobernador de Jalisco reafirma al Estadio Akron como sede del Mundial FIFA 2026 peses a inseguridad en Guadalajara, México - crédito Daniel Becerril/REUTERS

Sobre México, uno de los anfitriones del próximo Mundial, Infantino manifestó tranquilidad ante la situación de violencia: “Estamos en contacto con la presidencia, con las autoridades y tenemos toda la confianza de que todo se va a pasar muy bien: el repechaje y luego el Mundial. Va a ser una fiesta”.

Temas Relacionados

FIFAGianni InfantinoFederación Colombiana de FútbolBarranquillaHotel Selección ColombiaMundial 2026Colombia-Deportes

Más Noticias

El drama físico de Luis Sinisterra en Cruzeiro no cesa: nueva lesión lo aleja de la selección Colombia

El atacante vuelve a sufrir por cuenta de las molestias que lo aquejaron en Inglaterra, mientras su compatriota Néiser Villarreal sufre por el bajo rendimiento

El drama físico de Luis

EN VIVO Medellín vs. Liverpool, Copa Libertadores: siga el minuto a minuto en el Atanasio Girardot

El Poderoso de la Montaña espera pasar a la fase 3 del torneo de clubes más importante de América, ante el equipo uruguayo que perdió la ida por 2-1

EN VIVO Medellín vs. Liverpool,

Ramón Jesurún exigió mentalidad ganadora en la selección Colombia rumbo al Mundial FIFA 2026

El presidente de la Federación Colombiana de Fútbol destacó la importancia de cambiar el enfoque competitivo del combinado nacional

Ramón Jesurún exigió mentalidad ganadora

Luis Fernando Muriel reveló los motivos por los que no firmó con el AC Milan de Italia

El atacante colombiano vivió una etapa determinante en su paso por el fútbol europeo, donde estuvo muy cerca de integrar uno de los clubes más emblemáticos de la Serie A

Luis Fernando Muriel reveló los

Eduardo Méndez tranquilizó a la hinchada Cardenal, pero advirtió sobre el riesgo de un “fracaso”

El presidente reconoció la presión que rodea al equipo en el arranque del semestre y respaldó el trabajo del cuerpo técnico de Pablo Repetto

Eduardo Méndez tranquilizó a la
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Dos soldados del Ejército resultaron

Dos soldados del Ejército resultaron heridos tras un ataque con drones explosivos en Tarazá, Antioquia: así fueron evacuados

Vías de Arauca bajo amenaza: Ejército Nacional desactivó explosivos instalados por el ELN bajo nueva táctica

El ELN anunció cese al fuego unilateral en Colombia para las elecciones del 8 de marzo

Avanza despliegue militar contra las disidencias en Guaviare tras enfrentamiento que dejó un soldado muerto y nueve heridos

Autodefensas Conquistadores de la Sierra trazó sus ‘líneas rojas’ para avanzar en los diálogos con el Gobierno Petro

ENTRETENIMIENTO

Jhonny Rivera habló de los

Jhonny Rivera habló de los detalles de su boda con Jenny López, su fiesta, su nuevo hogar y hasta de capitulaciones

Claudia Bahamón recordó cómo fue su primera audición para ser presentadora: “Hiciste un casting fatal”

Tulio Recomienda habló de su diagnostico médico y alertó a sus seguidores: “Estuve a punto de morir”

Media hermana de Karol G se pronunció en medio de la polémica alrededor de Verónica Giraldo

Manuela González habló de su infancia y su relación con sus padres: “La vida te va diciendo: ‘No siempre se puede’”

Deportes

El drama físico de Luis

El drama físico de Luis Sinisterra en Cruzeiro no cesa: nueva lesión lo aleja de la selección Colombia

EN VIVO Medellín vs. Liverpool, Copa Libertadores: siga el minuto a minuto en el Atanasio Girardot

Ramón Jesurún exigió mentalidad ganadora en la selección Colombia rumbo al Mundial FIFA 2026

Luis Fernando Muriel reveló los motivos por los que no firmó con el AC Milan de Italia

Eduardo Méndez tranquilizó a la hinchada Cardenal, pero advirtió sobre el riesgo de un “fracaso”