El director deportivo de Atlético Nacional confirmó que buscaron a Miguel Ángel Borja como refuerzo para la temporada 2026

El exdelantero de River Plate y campeón de la Copa Libertadores 2016 con el cuadro “Verdolaga”, estuvo en los planes como posible refuerzo en el ataque

Miguel Ángel Borja actualmente se encuentra en el Al Wasl de Emiratos Árabes Unidos - crédito River Plate

Miguel Ángel Borja vive una nueva aventura a nivel futbolístico en Al-Wasl de Emiratos Árabes Unidos.

Después de pasar por River Plate de Argentina en medio de las constantes críticas por sus fallos al frente del arco, el “Colibrí” quiere volver a su gran nivel goleador en la temporada 2026.

El colombiano se reportó con doblete - crédito @AlWaslSC / X

En medio de este contexto, el 20 de febrero de 2026, en el programa de Medio Tiempo de Win Sports, Gustavo Fermani, director deportivo de Atlético Nacional habló acerca del interés de llevar a Miguel Ángel Borja, y allí el argentino confirmó que si buscaron al atacante.

“Sí estuvo en carpeta, con un sondeo al inicio de la temporada, pero él está contratos muy altos y no está en los planes de Nacional, después cerramos al ”Chicho" y estamos felices. No estamos a la altura de pagar a Miguel Borja".

Esta realidad llevó al club a priorizar alternativas financieramente viables, y que la cuestión económica fue el factor a tener en cuenta para fichar en el mercado de 2026.

“No queda descartado de lo futbolístico, pero queda descartado de lo contractual. Eso es lo que, a veces, el hincha tiene que pensar. Después, cuando nosotros terminamos concretando lo de Chicho Arango, fuimos muy felices de que estuviera acá con nosotros”.

Así fue el paso de Miguel Ángel Borja en Atlético Nacional

El delantero cordobés se consolidó como una de las grandes figuras de Atlético Nacional durante la segunda mitad de la temporada 2016 - crédito Reuters

El paso de Borja por Atlético Nacional en 2016 marcó un capítulo importante para el club antioqueño, ya que fue uno de los protagonistas en la conquista de la Copa Libertadores. Su desempeño en el equipo le dio proyección internacional, lo que posteriormente elevó sus pretensiones salariales y de transferencia.

Después de su salida de River Plate al finalizar el 2025, Borja estuvo en la órbita de Cruz Azul de México, aunque la negociación no prosperó y el delantero terminó en Al-Wasl de los Emiratos Árabes Unidos.

En su paso por el verde, jugó 26 partidos en todas las competencias (Liga BetPlay, Copa Libertadores, Copa BetPlay y Copa Sudamericana) en 1.955 minutos, y allí anotó 17 goles, recibió la tarjeta amarilla en 6 ocasiones y fue expulsado en una ocasión.

El primer partido de Miguel Ángel Borja fue el 6 de julio de 2016 en el partido de ida por las semifinales de la Copa Libertadores, en la victoria por 2-0 São Paulo en el estadio Morumbí.

Mientras que su último juego (antes de ser transferido al Palmeiras de Brasil en 2017) con Atlético Nacional se dio el 18 de diciembre de 2016 en el tercer puesto del Mundial de Clubes de la FIFA de Japón, en el empate ante Club América de México. Allí Borja jugó 42 minutos.

Este es el palmarés que ganó Borja con Atlético Nacional:

  • Copa Colombia 2016 vs. Junior
  • Copa Libertadores 2016 vs. Atlético Nacional

Gustavo Fermani habló sobre los posibles refuerzos de Atlético Nacional: estaría mirando en los rivales del verde

Fermani habló sobre que revisan a Millonarios y América para reforzar al cuadro verdolaga-crédito Atlético Nacional

El gerente deportivo de Atlético Nacional anunció que mantiene bajo seguimiento a varios futbolistas de la liga local, incluidos jugadores destacados de Junior, América y Millonarios, con la posibilidad concreta de buscar su llegada al club en el próximo mercado de pases en junio. La estrategia de vigilancia sobre el torneo colombiano representa un giro respecto a los recientes fichajes, orientados a futbolistas provenientes del exterior y no a referentes de equipos competidores.

Fermani explicó que en anteriores ventanas de transferencias las adquisiciones destacadas de Atlético Nacional fueron principalmente futbolistas que actuaban fuera del país, entre ellos Alfredo Morelos, Matheus Uribe, William Tesillo y Chicho Arango. Este patrón, sostuvo, ha llevado a ciertas críticas sobre la escasa atención al fútbol local.

En sus declaraciones para Win Sports, Fermani fue enfático en la política de análisis constante sobre los jugadores que militan en el fútbol colombiano. Resaltó que tanto Junior como América han conformado plantillas muy competitivas y que hay nombres “muy interesantes” en esas escuadras, sin especificar quiénes son los apuntados por el club antioqueño.

La prudencia para no mencionar futbolistas determinados responde, según explicó, al interés de evitar manifestaciones públicas que puedan dificultar negociaciones futuras o afectar la concentración de los implicados.

“Capaz en junio pudiéramos tener a alguno por acá y ahí se darán cuenta quiénes eran”.

