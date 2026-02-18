Luis Javier Suárez figura entre los delanteros más veloces de la Champions League: no es el único colombiano

Luis Javier Suárez fue reseñado como uno de los delanteros más rápidos de la actual edición de la Champions League - crédito Sporting CP

Luego de una campaña destacada en el Almería de la segunda división de España, el colombiano Luis Javier Suárez se transformó en la principal apuesta del Sporting de Lisboa para la temporada 2025/26, y con la que esperaban compensar la venta de Viktor Gyökeres al Arsenal.

Pero mientras el sueco no parece estar cumpliendo con las expectativas de los Gunners, el colombiano ha sobresalido a lo largo del curso como uno de los delanteros claves para el buen andar de los Leones. Además de tenerlos todavía en disputa del título de liga en un mano a mano con el Porto, sus goles les permitieron terminar la liguilla de la Champions League en séptima posición, asegurándose un lugar en los octavos de final.

Las claves del éxito de Suárez, que aspira a ganarse el lugar de delantero titular en la selección Colombia para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, radican en su movilidad que le permite aprovechar los espacios en la defensa rival para despuntar con velocidad y aprovechar su técnica ya sea para definir de primera intención con fuerza, o para controlar y apostar por remates más colocados.

Esa forma de explotar su velocidad ha llegado al punto que un reciente estudio del Observatorio de Fútbol CIES ubicó a Suárez como uno de los delanteros más veloces de la UEFA Champions League. En lo corrido de la temporada Suárez llegó a alcanzar una velocidad máxima de 33,92 km/h.

La clasificación absoluta la lidera la estrella del Real Madrid, el francés Kylian Mbappé, quien alcanzó 35,67 km/h, seguido por Loïs Openda (Juventus) y Hugo Ekitike (Liverpool). Por encima de Suárez también se ubicaron Erling Haaland (Manchester City), Christian Kofane (Bayer Leverkusen), y Gonzalo (Real Madrid).

El listado que totaliza 20 delanteros incluye a otro colombiano. Se trata de Camilo Durán, delantero del Qarabag, en el puesto 12, que registró una velocidad máxima de 33,32 km/h, superando a varios delanteros conocidos en el ámbito europeo.

Camilo Durán del Qarabag, figuró junto a Suárez entre los delanteros más veloces de la Champions League - crédito Pedro Nunes/REUTERS

En lo que se refiere al listado de jugadores defensivos, figuró Kevin Medina, compañero de Camilo Durán en el Qarabag, que alcanzó el puesto 12 con una marca de velocidad de 33,55 km/h. Davinson Sánchez del Galatasaray quedó apenas por detrás, con 33,52 km/h.

El ranking de defensores es liderado por Abdukodir Khusanov (Manchester City), con un máximo de 35,8 km/h, seguido por Micky van de Ven (Tottenham, 35,11 km/h) y Éder Militão (Real Madrid, 34,61 km/h).

Cabe señalar que en su reporte, el Observatorio de Fútbol CIES especificó que la medición se realizó exclusivamente con jugadores de equipos que siguen en competencia, lo que otorga particular valor a los registros y permite una fotografía precisa del estado de varios de los jugadores más destacados en esta fase de la Champions League.

Luis Suárez, jugador del mes en Portugal

El colombiano, el 10 de febrero de 2026, había ganado el título a mejor delantero del mes - crédito @ligaportugal / X

Tras ser nombrado Jugador Avanzado Continental del Mes, el samario fue reconocido con el galardón al Jugador Betclic del Mes de la Primeira Liga, con un 37,04% de los votos de los entrenadores de la competición.

En esta elección, Suárez superó a los competidores Yanis Begraoui (delantero argelino del Estoril Praia), con el 16,67% de los votos, y a Vangelis Pavlidis (atacante griego del SL Benfica), que obtuvo el 12,04% de las preferencias.

La página oficial de la liga portuguesa destacó su gran papel con el cuadro lisboeta:

“El colombiano de 28 años, que ha sido fundamental en el sector de ataque del conjunto verdiblanco, rindió a un gran nivel, registrando tres goles y una asistencia en los tres partidos disputados durante el periodo de evaluación, en los que el Sporting CP venció a Casa Pia AC (3-0) y FC Arouca (2-1), y empató con Gil Vicente FC (1-1)”, expresaron.

En la elección como delantero del mes, Suárez obtuvo el 36,28% de los votos, mientras Begraoui obtuvo el 29,20% de votos, y Pavlidis se quedó en un 7,96%.

“En un mes donde los Leones se mostraron invencibles, el número 97 fue titular habitual en los tres partidos que disputaron los verdiblancos en la competición, donde marcó ante el Gil Vicente FC (1-1) y marcó dos goles en la visita al FC Arouca (2-1), sumando además una asistencia ante el Casa Pia AC (3-0)“, reseñaron.