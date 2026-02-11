Deportes

Miguel Borja se destapó en Emiratos Árabes Unidos: así fue su doblete con el Al Wasl

El delantero colombiano se estrenó con dos goles en la Copa AFC, pero su equipo no pudo resistir la presión de Al Zawraa, que logró una remontada en la ida de los octavos de final

El colombiano se reportó con doblete - crédito @AlWaslSC / X

El delantero colombiano Miguel Ángel Borja ya se encuentra en la adaptación en su nuevo equipo: el Al-Wasl de Emiratos Árabes Unidos.

Y con tres partidos (uno de ellos a nivel internacional y que fue el que jugó el 10 de febrero de 2026 por la Champions League 2 de Asia), Borja sigue mostrando su calidad en las redes contrarias, y esta vez se destacó como el principal protagonista para su nuevo equipo.

Este fue el primer gol que anotó el colombiano - crédito Bein Sports

El primer gol de Miguel Ángel Borja llegó al minuto 5 de partido, cuando en una jugada que es habitual para él, llegó en soledad y saliendo de la marca del defensor para definir con la pierna derecha al palo izquierdo una pelota que llegó en un centro por el piso.

El colombiano se reportó en la derrota de su equipo - crédito Abu Dhabi Sports

El segundo gol llegó por medio de un rebote que dejó el portero del Al Zawra (equipo de Irak) para colocar el 2-1.

De esta forma, Borja firmó una actuación destacada con Al Wasl en la ida de los octavos de final de la Copa AFC, al anotar dos goles frente a Al Zawraa Sport Club de Irak.

Aunque su aporte individual resultó determinante durante el encuentro, el conjunto emiratí no logró conservar la ventaja y terminó cayendo ante el equipo local, dejando la serie definida para la vuelta.

