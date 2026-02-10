Alejandro Restrepo está en la mira: la continuidad del técnico en Medellín se complica tras los últimos resultados

El timonel colombiano, Alejandro Restrepo no ha podido mejorar el rendimiento de sus jugadores en lo corrido del campeonato - crédito @DIM_Oficial/X

El Deportivo Independiente Medellín atraviesa un momento delicado en la Liga BetPlay, luego de caer 1-2 ante Internacional de Bogotá en el estadio Atanasio Girardot por la fecha 5 del campeonato colombiano.

Este resultado impulsó al equipo bogotano a la parte alta de la tabla y profundizó la crisis en el club antioqueño, dirigido por Alejandro Restrepo, cuya continuidad ha quedado en duda tras una serie de resultados adversos.

Las versiones sobre la continuidad de Restrepo han cobrado fuerza en los medios deportivos. En el programa La FM Más Fútbol, los periodistas Juan Felipe Cadavid y Eduardo Luis afirmaron que la derrota agudizó la “crisis total” en el DIM, puesto que, el balance de la temporada es preocupante: de 15 puntos disputados, solo dos han quedado en poder del equipo paisa.

Según lo expuesto por Eduardo Luis, la continuidad del estratega paisa dependería directamente del resultado frente a Cúcuta Deportivo en la próxima jornada. El periodista relató que “Didier Moreno en la rueda de prensa dijo que ‘basta que cuando ganamos somos los jugadores y cuando perdemos son los técnicos. Estamos a fuego con el profe’”, lo que refleja el respaldo interno.

Sin embargo, también señaló que tiene “entendido que los líderes del equipo casi que les imploraron a los directivos para que no lo sacaran (Alejandro Restrepo), pero tienen que demostrarlo en Cúcuta porque si no ganan mañana no seguirá siendo más el timonel de Medellín”.

Hasta el momento, no existe un pronunciamiento oficial de la dirigencia sobre un posible cambio en el cuerpo técnico. Cabe recordar que Restrepo renovó su contrato hasta 2028 y, en semanas anteriores, se había anunciado que la directiva apostaría por su continuidad a pesar de los malos resultados.

El rendimiento de Alejandro Restrepo en el DIM

Desde su llegada en 2024, Alejandro Restrepo ha dirigido 93 partidos con el Deportivo Independiente Medellín, registrando 40 victorias, 30 empates y 23 derrotas, para un rendimiento del 53,8%.

Aunque estos números reflejan cierta regularidad, el flojo inicio en la presente temporada ha encendido las alarmas y aumentado la presión sobre su gestión.

El DIM se ubica actualmente en la casilla 18 de la tabla, situación que obliga al cuerpo técnico y a los jugadores a buscar una reacción inmediata.

El calendario también representa un desafío, ya que existen partidos aplazados por decisión de la Dimayor, lo que podría condicionar aún más la posición del equipo en las próximas semanas.

En el ámbito internacional, el cuadro paisa ya tiene definido su próximo reto en la Copa Libertadores. El equipo viajará a Montevideo para enfrentar a Liverpool en el estadio Alfredo Víctor Viera el 17 de febrero, en un encuentro programado para las 7:30 p. m. hora colombiana (9:30 p. m. hora uruguaya).

La serie se cerrará una semana después, el 24 de febrero, en el estadio Atanasio Girardot, donde el DIM buscará aprovechar su localía para sellar la clasificación a la siguiente ronda del torneo continental.

Altas y movimientos en el plantel para revertir la situación

En medio de la crisis deportiva, el club anunció la llegada de Hayen Santiago Palacios Sánchez como nuevo refuerzo para el primer semestre de 2026. El lateral derecho de 26 años arriba en condición de préstamo desde Athletico Paranaense de Brasil y fue presentado oficialmente en redes sociales, donde se destacó su experiencia y capacidad para fortalecer la defensa del equipo antioqueño.

Además, el DIM espera oficializar en los próximos días la incorporación de Frank Fabra, que ya entrena bajo las órdenes del cuerpo técnico, aunque su contratación aún no ha sido anunciada formalmente. Estos movimientos apuntan a reforzar especialmente la zaga, que ha recibido ocho goles en cinco partidos, una de las mayores preocupaciones del cuerpo técnico.