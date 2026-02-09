Catalina Usme se refirió a por qué no volvió a ser llamada a la selección Colombia: “Me dio mucha tristeza”

Catalina Usme es la máxima goleadora de la selección Colombia con 61 goles - crédito FCF

El regreso de Catalina Usme al América de Cali, después de su paso internacional, ha sido uno de los movimientos más destacados en la Liga Femenina para la temporada 2026.

En un diálogo reciente con El VBAR Caracol, la futbolista de 36 años abordó de manera directa uno de los temas más comentados en el fútbol colombiano: su ausencia en las convocatorias de la selección Colombia Femenina y la falta de explicaciones al respecto.

Al referirse a su salida del equipo nacional, Usme destacó el dolor que siente por la forma en que se produjo esta decisión tras una trayectoria de 22 años en la selección.

En sus palabras a El VBAR Caracol, expresó: “Me dio mucha tristeza la forma” en la que se produjo el adiós, subrayando haber sido una jugadora que siempre aportó al grupo. La futbolista lamentó no haber recibido una comunicación clara de parte del cuerpo técnico o de la Federación Colombiana de Fútbol, afirmando que le habría gustado escuchar de frente las razones detrás de su marginación.

De acuerdo con la información proporcionada por El VBAR Caracol, Usme reconoció la existencia de nuevas generaciones con potencial en la selección, pero insistió en la importancia de la transparencia: “Me hubiera gustado que me hubieran dicho: ‘Ya no le aportas mucho a la Selección, tu momento ya pasó o queremos buscar otra cosa’”, señaló, y agregó que todos los deportistas pueden encajar o no en un sistema de juego, aunque considera necesario que esas decisiones se comuniquen abiertamente.

En la última parte del diálogo, Usme reveló que desde la Copa América, el último torneo que disputó con la Tricolor, no ha mantenido ningún contacto con Ángelo Marsiglia, entrenador actual del combinado nacional. A pesar de ello, manifestó su respeto por las determinaciones del técnico: “Respeto absolutamente su decisión, si piensa que no le puedo aportar nada a la Selección. No soy una jugadora que está cuestionando por qué me pone o no, eso es respetable. Tengo un hermano entrenador, entonces entiendo su rol y que el villano siempre será él”, declaró, mostrando comprensión hacia las decisiones del banquillo.

Usme también dejó claro que, a pesar de su edad y el recambio generacional, siente que todavía tiene el nivel necesario para competir al más alto nivel: “Siento que competitivamente todavía tengo mucho que dar”, reafirmó, al tiempo que reconoció que otras futbolistas jóvenes poseen cualidades diferentes.

La selección Colombia femenina vio escapar la posibilidad de conquistar la Copa América 2025 tras caer ante Brasil en la tanda de penales, en un partido que dejó al equipo cafetero a solo un minuto del título. El desenlace, decidido por la efectividad de las cobradoras brasileñas luego de que Marta igualara el marcador en el último instante del tiempo reglamentario, intensificó la reflexión pública de Catalina Usme, quien sorprendió con un mensaje que sonó a despedida e hizo balance de lo alcanzado por la selección.

Usme ha disputado 127 partidos con la camiseta nacional y ha anotado 62 goles, cifras que la sitúan como la mayor goleadora no solo del equipo femenino sino de todas las categorías de la selección Colombia.

Finalmente, la frase que generó mayor repercusión tuvo un tono de despedida, y Usme ponderó el avance de las jugadoras más jóvenes y el legado construido: “Lo que a mí me enorgullece enormemente ver tantas niñas que vienen detrás de nosotros, ya quizás para nosotras no fue y pues también es triste, pero yo creo que hay que ver también lo bueno y lo que hemos podido hacer por estas nuevas generaciones. Así que nada, que crean que sueñen muy grande, que al final de tanto intentarlo y de tanto hacer las cosas bien porque se han hecho las cosas bien. Así que feliz por ellas que van a tener mucho y seguiremos teniendo cada una para rato. No sé, Gracias. Lo veremos después de esto.”