Un grande de Argentina va por Edwuin Cetré: Medellín está atento a la operación

Independiente de Medellín tiene el 50% de los derechos deportivos de Edwuin Cetré - crédito DIM/@EdelpOficial

El mercado de pases no da tregua y el fútbol colombiano sigue siendo protagonista en las negociaciones internacionales. En los últimos días, el nombre de Edwuin Cetré ha estado en el ojo del huracán no solo por la fallida transferencia al fútbol brasileño, sino también por un posible nuevo destino en uno de los clubes más grandes de Argentina.

El exatacante de Independiente Medellín, que hoy milita en Estudiantes de La Plata, vio cómo se esfumaba la opción de sumarse al Athletico Paranaense tras no superar los exámenes médicos, obligándolo a regresar al fútbol argentino.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Edwuin Cetré fue el máximo goleador del DIM en 2023 - crédito DIM

Sin embargo, la situación del extremo vallecaucano podría dar un giro inesperado. Según reportes en redes sociales, Boca Juniors habría mostrado interés en Cetré, iniciando negociaciones formales con Estudiantes.

El periodista Felipe Sierra informó en su cuenta de X que ya comenzó el diálogo entre ambos clubes y que la noticia fue notificada a Independiente Medellín, que posee el 50% de los derechos económicos sobre una futura venta del jugador. Para el Poderoso, la expectativa es grande, ya que cualquier operación podría representar un ingreso clave para reforzar la plantilla en el próximo mercado.

El rumor cobra fuerza con detalles que van más allá de las redes sociales: en el perfil de Instagram del propio Cetré, los hinchas notaron que empezó a seguir la cuenta oficial de Boca Juniors, lo que alimenta las especulaciones sobre una inminente oficialización.

Aunque la operación todavía no está cerrada, en Medellín ya hacen cuentas: si la oferta del club brasileño rondaba los seis millones de dólares -cifra que finalmente no se concretó-, cualquier monto similar implicaría para el club paisa recibir la mitad de esa suma, un alivio financiero considerable para encarar nuevos retos deportivos.

El sueño de volver a ver a Cuadrado y Cano en el Atanasio

Germán Cano tuvo dos ciclos en Independiente Medellín, en donde jugó 196 partidos y marcó 129 goles - crédito Colprensa

Más allá del caso del vallecaucano, la dirigencia del Medellín no oculta su ambición de repatriar a dos ídolos históricos: Juan Guillermo Cuadrado y Germán Ezequiel Cano.

En declaraciones a Win Sports, el gerente deportivo Federico Spada aseguró que el club mantiene contacto permanente con ambos futbolistas para intentar concretar su regreso. Sobre Cano, Spada fue enfático: “Queremos darle el regalo de Navidad a nuestra hinchada finalizando el año. Nosotros siempre estamos en contacto con él”, dejando claro que el deseo de ambas partes es coincidente y que esperan anunciar novedades para fin de año.

En cuanto a Cuadrado, el objetivo es aprovechar que su contrato con Pisa de la Serie A vence a mediados de 2026. El vínculo fue firmado en agosto de 2025 tras su salida de Atalanta, y el club antioqueño espera iniciar gestiones formales apenas se acerque la fecha de vencimiento.

“Las puertas siempre estarán abiertas”, recalcó Spada, subrayando que la intención es sumar calidad, experiencia y liderazgo a una plantilla que busca dar un salto de calidad y volver a ser protagonista en el fútbol colombiano, donde no son campeones por liga desde el primer semestre de 2016.

Independiente Medellín frente a la presión: el reto de reaccionar en la Liga BetPlay

Independiente Medellín reforzó su nómina con el regreso de Didier Moreno y Daniel Cataño - crédito Colprensa

El presente del Poderoso en la Liga BetPlay no es alentador. Tras cuatro jornadas disputadas, el equipo de Alejandro Restrepo apenas suma dos puntos de 12 posibles, ubicándose en la casilla 17 de la tabla.

El arranque del torneo ha sido complejo y la presión crece, especialmente porque el campeonato se jugará de manera exprés debido a la proximidad del Mundial FIFA 2026, lo que deja poco margen para errores y obliga a sumar de inmediato para no quedar rezagados en la lucha por la clasificación.

El calendario ajustado, la competencia directa por acceder a la siguiente fase del campeonato y la necesidad de resultados inmediatos hacen que la dirigencia esté más activa que nunca en el mercado, buscando no solo ingresos por ventas de jugadores como Cetré, sino también repatriar a figuras que puedan cambiar el rumbo del semestre.