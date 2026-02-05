Deportes

Juan Carlos Osorio exigió más: señaló el bajo rendimiento físico de Remo en el inicio del Brasileirao

La plantilla del club brasileño cuenta con 35 jugadores, y el entrenador buscaría recortar y optimizar los recursos para potenciar la competitividad interna

Guardar
Juan Carlos Osorio sabe lo
Juan Carlos Osorio sabe lo que es competir en el fútbol brasileño tras su paso por Sao Paulo - crédito Club do Remo

El fútbol brasileño vive el inicio de una nueva temporada con los equipos del Brasileirao buscando sumar puntos en las primeras jornadas para encaminar su presencia en los próximos torneos internacionales de la Conmebol.

En ese contexto, el Club do Remo, dirigido por el colombiano Juan Carlos Osorio, afronta la tercera fecha del campeonato con la necesidad de conseguir su primera victoria. El equipo suma apenas un empate y una derrota en sus dos primeros compromisos, resultados que generan ‘presión’ sobre el proyecto del estratega manizaleño.

Ahora puede seguirnos en Facebooky en nuestro WhatsApp Channel

Juan Carlos Osorio, ha dirigido
Juan Carlos Osorio, ha dirigido cinco compromisos en 2026 - crédito @ClubeDoRemo/X

La última presentación de Remo dejó sensaciones encontradas. Luego de ir ganando 2-0 en condición de local, el equipo terminó empatando 2-2 ante Mirassol, dejando escapar la victoria en los últimos minutos del partido.

Osorio no ocultó su molestia por el rendimiento físico de sus jugadores, señalando: “Bajamos la intensidad porque los jugadores se cansaron. Muchos están preparados hoy para jugar unos 60 minutos”. El técnico fue autocrítico y reconoció que el club aún no está en el nivel de exigencia que requiere la Serie A.

Osorio, campeón con Atlético Nacional en Colombia y con experiencia internacional en selecciones y clubes de Sudamérica, dejó claro que busca un plantel más compacto: “Necesitamos una plantilla máxima de 30 jugadores, incluyendo a los porteros. Solo tenemos un campo para entrenar, y la forma de lograrlo es con dos jugadores por posición en 11 posiciones. En total, 22 atletas. Pero los porteros, tres, 25 y cinco, que tienen que jugar como defensas o marcadores”.

Actualmente, según Transfermarkt, la plantilla del club brasileño cuenta con 35 jugadores, y el entrenador buscaría recortar y optimizar los recursos para potenciar la competitividad interna.

La prensa brasileña opina sobre Osorio y el empate ante Mirassol

Club do Remo quedó campeón
Club do Remo quedó campeón de la Supercopa Grao-Pará - crédito @ClubeDoRemo/X

El empate dejó reacciones en la prensa local. Globo Esporte evaluó que “si bien en la primera mitad se puso en marcha una buena estrategia, las decisiones tomadas en la segunda mitad no permitieron al equipo alcanzar el mismo nivel”, criticando los cambios de Osorio y la caída en el rendimiento colectivo. El medio otorgó una calificación de seis puntos sobre diez al entrenador colombiano.

El portal brasileño se refirió sobre las alineaciones y los esquemas de Osorio: “Es el entrenador que establece sistemas y formas de juego inusuales para la afición de Pará. Cuando se anuncia la alineación, muchos se quedan con la duda intentando entender cómo se comportará el equipo”.

El colombiano, por su parte, defendió su método y fue enfático al rechazar la palabra improvisación: “Improvisar es cuando haces algo por primera vez. En nuestro entrenamiento diario, repasamos las cosas muchas veces. Así que se trata de seguir trabajando y buscar a los mejores jugadores que se complementen”.

Osorio ha reiterado desde su llegada a Brasil que su objetivo es “dominar” el fútbol local y pelear por títulos, aunque el arranque ha estado lejos de lo ideal.

En la plantilla de Remo también se encuentra el colombiano Víctor Cantillo, que ha disputado solo dos de los cinco partidos que lleva el club en 2026. El mediocampista, con recorrido internacional y un paso reciente por Corinthians, buscará recuperar protagonismo y ganarse un lugar en el once titular, aportando experiencia y equilibrio en la mitad de la cancha.

Próximo reto para Osorio: Águia de Marabá

Juan Carlos Osorio es el
Juan Carlos Osorio es el actual entrenador del Club do Remo de Brasil - crédito @ClubeDoRemo/X

El siguiente desafío de Juan Carlos Osorio y su equipo será el jueves 5 de febrero, cuando enfrenten a Águia de Marabá Futebol Clube por la fecha 3 del campeonato Paraense. El rival llega como segundo en la tabla con seis puntos, por lo que una victoria de Remo lo pondría en la pelea directa por el liderato.

Osorio es claro en sus prioridades: “El Brasileirao es el principal objetivo y luego el campeonato estatal de Pará”, anticipando que buscará rotar el equipo y competir en ambos frentes.

Temas Relacionados

Juan Carlos OsorioClub do RemoFútbol BrasilBrasileirao Seria AColombia-Deportes

Más Noticias

Un grande de Argentina va por Edwuin Cetré: Medellín está atento a la operación

El delantero colombiano acumula 86 partidos defendiendo la camiseta de Estudiantes de La Plata

Un grande de Argentina va

Colombia vs. Chile: hora y dónde ver el debut de la Tricolor en el Sudamericano Femenino sub 20

La selección femenina va por el campeonato continental y uno de los cuatro cupos para la próxima Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA

Colombia vs. Chile: hora y

Así se ve la que será la sede deportiva de la selección Colombia durante el Mundial de Fútbol 2026 en Norteamérica

La “Tricolor” debutará el 17 de junio de 2026 frente a Uzbekistán por el grupo K en el estadio Azteca de Ciudad de México

Así se ve la que

Durante su visita a Medellín, Lionel Messi dejó un autógrafo en el asiento de un bus: podría valer unos 60.000 euros si lo subastan

La cifra equivale a más de 250 millones de pesos colombianos, poco más de 70.000 dólares

Durante su visita a Medellín,

Campeón del mundo con la selección Argentina incluyó a Luis Díaz en el once ideal: “Terrible, lo conozco”

El delantero argentino incluyó al atacante colombiano del Bayern Múnich como extremo izquierdo en su alineación soñada, resaltando la impresionante campaña y el impacto internacional de Díaz en la Bundesliga

Campeón del mundo con la
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Dos escoltas del senador Jairo

Dos escoltas del senador Jairo Castellanos murieron en violento ataque armado en Arauca: reportan que el político está bien

Hunter SHH100: estos son los poderosos equipos antidrones incautados a las disidencias de las Farc y el ELN

Colombia produce el 70% de la cocaína que se consume a nivel mundial, según informe de The Economist

‘Influencer’ de viajes mostró donde se esconde en el Lago Calima la enorme finca que perteneció a ‘Pacho Herrera’, uno de los capos del cartel de Cali

Enero de 2026 dejó una muerte cada 12 horas y se convirtió en el mes más violento en masacres desde 2023

ENTRETENIMIENTO

Shakira fue confirmada como acto

Shakira fue confirmada como acto musical del Gran Premio de Arabia Saudi de la Fórmula 1

Humorista de ‘Sábados Felices’ reveló por qué salió del programa después de 30 años: “Se cumplió un ciclo”

Jay Torres reveló los motivos que frustraron su romance con Sara Uribe antes de ‘La casa de los famosos’: “Volvamos a intentarlo”

Johanna Fadul reveló cómo quedó su relación con Valentino Lázaro y Sara Uribe tras su paso por ‘La casa de los famosos’: “Llegué a sentir cariñito por él”

Violeta Bergonzi regresó a clases y compartió las imágenes con el uniforme que usará en los próximos días

Deportes

Un grande de Argentina va

Un grande de Argentina va por Edwuin Cetré: Medellín está atento a la operación

Colombia vs. Chile: hora y dónde ver el debut de la Tricolor en el Sudamericano Femenino sub 20

Así se ve la que será la sede deportiva de la selección Colombia durante el Mundial de Fútbol 2026 en Norteamérica

Durante su visita a Medellín, Lionel Messi dejó un autógrafo en el asiento de un bus: podría valer unos 60.000 euros si lo subastan

Campeón del mundo con la selección Argentina incluyó a Luis Díaz en el once ideal: “Terrible, lo conozco”