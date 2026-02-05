Juan Carlos Osorio exigió más: señaló el bajo rendimiento físico de Remo en el inicio del Brasileirao

Juan Carlos Osorio sabe lo que es competir en el fútbol brasileño tras su paso por Sao Paulo - crédito Club do Remo

El fútbol brasileño vive el inicio de una nueva temporada con los equipos del Brasileirao buscando sumar puntos en las primeras jornadas para encaminar su presencia en los próximos torneos internacionales de la Conmebol.

En ese contexto, el Club do Remo, dirigido por el colombiano Juan Carlos Osorio, afronta la tercera fecha del campeonato con la necesidad de conseguir su primera victoria. El equipo suma apenas un empate y una derrota en sus dos primeros compromisos, resultados que generan ‘presión’ sobre el proyecto del estratega manizaleño.

Juan Carlos Osorio, ha dirigido cinco compromisos en 2026 - crédito @ClubeDoRemo/X

La última presentación de Remo dejó sensaciones encontradas. Luego de ir ganando 2-0 en condición de local, el equipo terminó empatando 2-2 ante Mirassol, dejando escapar la victoria en los últimos minutos del partido.

Osorio no ocultó su molestia por el rendimiento físico de sus jugadores, señalando: “Bajamos la intensidad porque los jugadores se cansaron. Muchos están preparados hoy para jugar unos 60 minutos”. El técnico fue autocrítico y reconoció que el club aún no está en el nivel de exigencia que requiere la Serie A.

Osorio, campeón con Atlético Nacional en Colombia y con experiencia internacional en selecciones y clubes de Sudamérica, dejó claro que busca un plantel más compacto: “Necesitamos una plantilla máxima de 30 jugadores, incluyendo a los porteros. Solo tenemos un campo para entrenar, y la forma de lograrlo es con dos jugadores por posición en 11 posiciones. En total, 22 atletas. Pero los porteros, tres, 25 y cinco, que tienen que jugar como defensas o marcadores”.

Actualmente, según Transfermarkt, la plantilla del club brasileño cuenta con 35 jugadores, y el entrenador buscaría recortar y optimizar los recursos para potenciar la competitividad interna.

La prensa brasileña opina sobre Osorio y el empate ante Mirassol

Club do Remo quedó campeón de la Supercopa Grao-Pará - crédito @ClubeDoRemo/X

El empate dejó reacciones en la prensa local. Globo Esporte evaluó que “si bien en la primera mitad se puso en marcha una buena estrategia, las decisiones tomadas en la segunda mitad no permitieron al equipo alcanzar el mismo nivel”, criticando los cambios de Osorio y la caída en el rendimiento colectivo. El medio otorgó una calificación de seis puntos sobre diez al entrenador colombiano.

El portal brasileño se refirió sobre las alineaciones y los esquemas de Osorio: “Es el entrenador que establece sistemas y formas de juego inusuales para la afición de Pará. Cuando se anuncia la alineación, muchos se quedan con la duda intentando entender cómo se comportará el equipo”.

El colombiano, por su parte, defendió su método y fue enfático al rechazar la palabra improvisación: “Improvisar es cuando haces algo por primera vez. En nuestro entrenamiento diario, repasamos las cosas muchas veces. Así que se trata de seguir trabajando y buscar a los mejores jugadores que se complementen”.

Osorio ha reiterado desde su llegada a Brasil que su objetivo es “dominar” el fútbol local y pelear por títulos, aunque el arranque ha estado lejos de lo ideal.

En la plantilla de Remo también se encuentra el colombiano Víctor Cantillo, que ha disputado solo dos de los cinco partidos que lleva el club en 2026. El mediocampista, con recorrido internacional y un paso reciente por Corinthians, buscará recuperar protagonismo y ganarse un lugar en el once titular, aportando experiencia y equilibrio en la mitad de la cancha.

Próximo reto para Osorio: Águia de Marabá

Juan Carlos Osorio es el actual entrenador del Club do Remo de Brasil - crédito @ClubeDoRemo/X

El siguiente desafío de Juan Carlos Osorio y su equipo será el jueves 5 de febrero, cuando enfrenten a Águia de Marabá Futebol Clube por la fecha 3 del campeonato Paraense. El rival llega como segundo en la tabla con seis puntos, por lo que una victoria de Remo lo pondría en la pelea directa por el liderato.

Osorio es claro en sus prioridades: “El Brasileirao es el principal objetivo y luego el campeonato estatal de Pará”, anticipando que buscará rotar el equipo y competir en ambos frentes.