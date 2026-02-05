Deportes

Jhon Jáder Durán es nuevo jugador del Zenit de Rusia, según la prensa europea: “Lille nunca fue una opción”

El atacante colombiano tendría su tercera aventura en el fútbol europeo, esperando consolidarse en el grupo de convocados de la selección Colombia para el Mundial de 2026

Jhon Jáder Durán celebrando con
Jhon Jáder Durán celebrando con el título de la Supercopa de Turquía, aunque de mala presentación en el partido - crédito @jaderduran9/Instagram

El futuro deportivo de Jhon Jáder Durán, atacante formado en la cantera de Envigado parece definirse.

El 5 de febrero de 2026 se informó a través del periodista italiano Fabrizio Romano, que la transferencia hacia el Zenit de San Petersburgo, equipo de la Premier League de Rusia se hizo efectivo.

El colombiano tendría otra aventura
El colombiano tendría otra aventura en el fútbol europeo, en esta ocasión, en uno de los equipos más grandes de Rusia - crédito @FabrizioRomano / X

En los detalles que entregó el comunicador, afirmó que automáticamente el cuadro turco canceló su cesión con el cuadro turco, y que llegará al fútbol ruso en calidad de cedido, sin opción de compra

“🚨🔵 ¡Jhon Durán al Zenit de San Petersburgo! ¡Aquí vamos! Los documentos ya están completos entre los clubes. El Fenerbahçe cancela su cesión del Al Nassr; Durán se traslada del Al Nassr al Zenit. El Lille nunca estuvo entre las opciones, y Durán se incorporará cedido directamente, sin cláusula de compra", dijo.

Por otra parte, el periodista Santiago Aouna explicó que el colombiano se encuentra camino a Rusia para sellar su vínculo :

“✈️ Jhon Durán se encuentra actualmente de camino al Zenit de San Petersburgo. El delantero se encuentra en un vuelo con destino al aeropuerto de San Petersburgo. 🔐 El jugador ha finalizado su cesión con el Fenerbahçe y ahora se dirige a Rusia. 💰 Cesión", destacó.

Otro de los periodistas especializados
Otro de los periodistas especializados en fichajes informó que el atacante de 22 años se encuentra camino a Rusia - crédito @Santi_J_FM / X

