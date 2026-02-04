Deportes

La Conmebol pasó revista a las obras en Barranquilla para la final de la Copa Sudamericana 2026

Una comisión del ente rector del fútbol sudamericano supervisó los avances en la remodelación del escenario que albergará el duelo por el título del torneo continental

Guardar
La Conmebol y autoridades locales
La Conmebol y autoridades locales de Barranquilla coordinaron aspectos logísticos, de seguridad e infraestructura para garantizar el éxito de la final de la Copa Sudamericana 2026 - crédito Conmebol

La designación de Barranquilla como la sede de la gran final de la Copa Conmebol Sudamericana 2026 fue motivo de celebración para la ciudad, pero también la oportunidad de iniciar un ambicioso plan de remodelación del estadio Metropolitano Roberto Meléndez, que alberga los partidos del Junior de Barranquilla y la selección Colombia.

Mientras se adelantan las obras, iniciadas luego de que Junior se estrenara en la Liga BetPlay ante Deportes Tolima el 18 de enero, la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) hizo una visita oficial este 4 de febrero para supervisar el avance de las obras, con la que se formalizó el inicio de la coordinación operativa para todo lo relacionado con la final de la Sudamericana.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La jornada de trabajo reunió a actores clave que analizaron aspectos logísticos y estructurales de la futura final única. Se realizaron reuniones con las autoridades locales, fuerzas de seguridad y equipos operativos, encaminadas a definir la infraestructura, la logística, la seguridad, el servicio al espectador y la experiencia del aficionado.

Uno de los focos de la visita se situó en la planificación de posibles locaciones para eventos oficiales, la evaluación de propuestas vinculadas al fortalecimiento del turismo en Barranquilla, así como la selección de los campos de entrenamiento para los equipos finalistas.

Las obras de remodelación del
Las obras de remodelación del estadio Metropolitano Roberto Meléndez contemplan la renovación total del césped y mejoras en infraestructura clave - crédito Conmebol

Dentro de las tareas ya en marcha, la remodelación del Metropolitano comprende la renovación total del césped, mejoras puntuales de infraestructura en determinadas áreas y labores generales de mantenimiento.

En la reunión, la representación de la Conmebol incluyó a Ícaro Nogueira, responsable de Operaciones y Líder de las Finales; Emanuel Días, Gerente de Transporte; y Gustavo Morelli, Gerente de Seguridad. Por la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) participaron Pedro Salcedo, Director de Competiciones, y Óscar Ramos, Asesor Jurídico.

El encuentro también congregó a autoridades del Aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz, encabezadas por Camilo Cuello, Director de Operaciones, así como a funcionarios de la Alcaldía de Barranquilla, entre ellos Daniel Trujillo, Secretario de Deportes; Angelo Cianci, Secretario de Gobierno; y Yezid Turbay, Secretario de Seguridad y Convivencia.

El acompañamiento de la Conmebol busca dejar una pauta clara en lo relacionado con la infraestructura deportiva local, misma que forma parte de su programa de reinversión y mejora continua de los escenarios deportivos en Sudamérica, de tal manera que sirva como referente para otras ciudades en el país que busquen albergar torneos continentales, siempre siguiendo los lineamientos de la confederación.

Los detalles de la renovación del Metropolitano

El alcalde Alejandro Char presentó
El alcalde Alejandro Char presentó los primeros avances de las obras en el Estadio Metropolitano en enero - crédito @AlejandroChar/X

Según dio a conocer la Alcaldía de Barranquilla, la intervención al estadio le permitirá transformarse en un escenario multipropósito, de tal modo que no solo albergue partidos de fútbol, sino conciertos y toda clase de eventos. Con eso en mente, el aforo alcanzará los 60.000 espectadores en tribunas, sumados a los miles en gramilla que le permitirían alcanzar los 75.000 espectadores cuando se alberguen conciertos.

El pasado 23 de enero el alcalde Alejandro Char, y el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), Ramón Jesurun, supervisaron los primeros avances de las obras. En el informe se constató que ya había concluido el retiro total de la grama, mientras continúan los trabajos de excavación y demolición.

Durante el recorrido, el mandatario distrital también anunció que el complejo deportivo de la selección Colombia fue inspeccionado, revisaron los progresos en la construcción del hotel y confirmaron que la entrega está prevista para finales de febrero.

Char detalló que la distribución de las nuevas sillas incluirá 2.698 puestos en Norte, 3.724 en Sur, 4.508 en Occidental, 4.850 en Oriental y 1.734 en graderías móviles. A nivel de infraestructura, el estadio contará con 10 nuevas enfermerías, cada una con aproximadamente 100 metros cuadrados de superficie, destinadas a atender emergencias médicas durante los eventos. La modernización incluye la ampliación de los sanitarios, con más de 288 servicios y 72 urinarios. El área gastronómica dispondrá de cocinas satélite (A&B), sumándose zonas de bodegas, aseo y una sala de prensa tipo auditorio para 130 personas, diseñada con acústica optimizada pensando en la cobertura de medios nacionales e internacionales.

Temas Relacionados

Estadio MetropolitanoCopa SudamericanaFinal Copa SudamericanaConmebolBarranquillaColombia-Deportes

Más Noticias

América de Cali aseguró la permanencia de Nicolás Hernández tras rumores de salida

El defensor recibió una propuesta de un club brasileño para 2026

América de Cali aseguró la

Falcao estaba en la mira de un club europeo antes de su llegada a Millonarios: ¿de cuál se trata?

El atacante es el goleador de la selección Colombia con 36 anotaciones en 105 partidos

Falcao estaba en la mira

Atlético Nacional vs. América de Cali: EN VIVO HOY minuto a minuto en el Atanasio Girardot; Liga BetPlay

En la capital de Antioquia, verdes y rojos se citarán en el Coliseo de la 70 para el cierre de la jornada en el fútbol colombiano

Atlético Nacional vs. América de

Sorpresa en el clásico popular: Nacional recibirá al América sin uno de sus referentes

El cuadro Verdolaga jugará su segundo compromiso de la Liga BetPlay

Sorpresa en el clásico popular:

Fluminense analiza, contra el tiempo, igualar la oferta de Palmeiras por el colombiano Jhon Arias

El colombiano es considerado ídolo en el equipo de Río de Janeiro, luego de avanzar hasta las semifinales del Mundial de Clubes 2025 y de levantar el primer título de la Copa Libertadores en la historia del Flu

Fluminense analiza, contra el tiempo,
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Enero de 2026 dejó una

Enero de 2026 dejó una muerte cada 12 horas y se convirtió en el mes más violento en masacres desde 2023

Bombardeo en el Catatumbo: así fue la ofensiva de las Fuerzas Militares contra el ELN y el Frente 33

Cabecilla de las disidencias estaría amenazando a candidatos al Senado: “Se están metiendo como Pedro por su casa”

Cali iba a ser objetivo de un nuevo atentado terrorista: así fue como la Policía lo evitó

Detonaron una volqueta cargada con explosivos en la vía Caloto-Villa Rica: disidencias estarían detrás del ataque terrorista

ENTRETENIMIENTO

Dani Duke reaccionó a Karol

Dani Duke reaccionó a Karol G y Feid en los Grammy y soltó un comentario lapidario: “De lo que se perdió”

Melina Ramírez reveló si está en sus planes tener hijos con su esposo, Juan Manuel Mendoza

Flora Martínez prepara el estreno de su película ‘Basta Mamá’: “El cine interesante está detrás de los ojos del actor, no necesariamente en el diálogo”

Carlos Torres reveló por qué rechazó el personaje de Charly en ‘La reina del flow’: “Hice mi respectiva investigación”

Jhon Alex Castaño reveló el emotivo detalle que le dio la esposa de Yeison Jiménez: “Mis agradecimientos a la familia”

Deportes

América de Cali aseguró la

América de Cali aseguró la permanencia de Nicolás Hernández tras rumores de salida

Falcao estaba en la mira de un club europeo antes de su llegada a Millonarios: ¿de cuál se trata?

Atlético Nacional vs. América de Cali: EN VIVO HOY minuto a minuto en el Atanasio Girardot; Liga BetPlay

Sorpresa en el clásico popular: Nacional recibirá al América sin uno de sus referentes

Fluminense analiza, contra el tiempo, igualar la oferta de Palmeiras por el colombiano Jhon Arias