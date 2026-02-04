La Conmebol pasó revista a las obras en Barranquilla para la final de la Copa Sudamericana 2026

La Conmebol y autoridades locales de Barranquilla coordinaron aspectos logísticos, de seguridad e infraestructura para garantizar el éxito de la final de la Copa Sudamericana 2026 - crédito Conmebol

La designación de Barranquilla como la sede de la gran final de la Copa Conmebol Sudamericana 2026 fue motivo de celebración para la ciudad, pero también la oportunidad de iniciar un ambicioso plan de remodelación del estadio Metropolitano Roberto Meléndez, que alberga los partidos del Junior de Barranquilla y la selección Colombia.

Mientras se adelantan las obras, iniciadas luego de que Junior se estrenara en la Liga BetPlay ante Deportes Tolima el 18 de enero, la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) hizo una visita oficial este 4 de febrero para supervisar el avance de las obras, con la que se formalizó el inicio de la coordinación operativa para todo lo relacionado con la final de la Sudamericana.

La jornada de trabajo reunió a actores clave que analizaron aspectos logísticos y estructurales de la futura final única. Se realizaron reuniones con las autoridades locales, fuerzas de seguridad y equipos operativos, encaminadas a definir la infraestructura, la logística, la seguridad, el servicio al espectador y la experiencia del aficionado.

Uno de los focos de la visita se situó en la planificación de posibles locaciones para eventos oficiales, la evaluación de propuestas vinculadas al fortalecimiento del turismo en Barranquilla, así como la selección de los campos de entrenamiento para los equipos finalistas.

Las obras de remodelación del estadio Metropolitano Roberto Meléndez contemplan la renovación total del césped y mejoras en infraestructura clave - crédito Conmebol

Dentro de las tareas ya en marcha, la remodelación del Metropolitano comprende la renovación total del césped, mejoras puntuales de infraestructura en determinadas áreas y labores generales de mantenimiento.

En la reunión, la representación de la Conmebol incluyó a Ícaro Nogueira, responsable de Operaciones y Líder de las Finales; Emanuel Días, Gerente de Transporte; y Gustavo Morelli, Gerente de Seguridad. Por la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) participaron Pedro Salcedo, Director de Competiciones, y Óscar Ramos, Asesor Jurídico.

El encuentro también congregó a autoridades del Aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz, encabezadas por Camilo Cuello, Director de Operaciones, así como a funcionarios de la Alcaldía de Barranquilla, entre ellos Daniel Trujillo, Secretario de Deportes; Angelo Cianci, Secretario de Gobierno; y Yezid Turbay, Secretario de Seguridad y Convivencia.

El acompañamiento de la Conmebol busca dejar una pauta clara en lo relacionado con la infraestructura deportiva local, misma que forma parte de su programa de reinversión y mejora continua de los escenarios deportivos en Sudamérica, de tal manera que sirva como referente para otras ciudades en el país que busquen albergar torneos continentales, siempre siguiendo los lineamientos de la confederación.

Los detalles de la renovación del Metropolitano

El alcalde Alejandro Char presentó los primeros avances de las obras en el Estadio Metropolitano en enero - crédito @AlejandroChar/X

Según dio a conocer la Alcaldía de Barranquilla, la intervención al estadio le permitirá transformarse en un escenario multipropósito, de tal modo que no solo albergue partidos de fútbol, sino conciertos y toda clase de eventos. Con eso en mente, el aforo alcanzará los 60.000 espectadores en tribunas, sumados a los miles en gramilla que le permitirían alcanzar los 75.000 espectadores cuando se alberguen conciertos.

El pasado 23 de enero el alcalde Alejandro Char, y el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), Ramón Jesurun, supervisaron los primeros avances de las obras. En el informe se constató que ya había concluido el retiro total de la grama, mientras continúan los trabajos de excavación y demolición.

Durante el recorrido, el mandatario distrital también anunció que el complejo deportivo de la selección Colombia fue inspeccionado, revisaron los progresos en la construcción del hotel y confirmaron que la entrega está prevista para finales de febrero.

Char detalló que la distribución de las nuevas sillas incluirá 2.698 puestos en Norte, 3.724 en Sur, 4.508 en Occidental, 4.850 en Oriental y 1.734 en graderías móviles. A nivel de infraestructura, el estadio contará con 10 nuevas enfermerías, cada una con aproximadamente 100 metros cuadrados de superficie, destinadas a atender emergencias médicas durante los eventos. La modernización incluye la ampliación de los sanitarios, con más de 288 servicios y 72 urinarios. El área gastronómica dispondrá de cocinas satélite (A&B), sumándose zonas de bodegas, aseo y una sala de prensa tipo auditorio para 130 personas, diseñada con acústica optimizada pensando en la cobertura de medios nacionales e internacionales.