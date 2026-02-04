Iván Mejía generó expectativa por su posible regreso a los medios para el Mundial 2026: “A quien invito a este último baile”

El excomentarista habló sobre un posible regreso a los medios de comunicación en su cuenta de X - crédito Agradable y Claro - Rafael Villegas / YouTube

El regreso de Iván Mejía a la radio deportiva comienza a tomar forma y genera una creciente expectativa entre los seguidores del fútbol colombiano. El reconocido periodista, quien goza de una amplia trayectoria detrás del micrófono, anunció que ya tiene definido quién será su compañero para las transmisiones relativas al Mundial 2026.

Este anuncio, realizado días atrás, reaviva el interés sobre su retorno a las narraciones en vivo, que en el pasado marcaron una era en los medios deportivos nacionales.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Este fue el momento cuando el comentarista caleño habló sobre su posible regreso para comentar el Mundial de 2026 - crédito @PajaritoDeIvan / X

El anuncio lo realizó el 3 de febrero de 2026 a través de su cuenta de X, en dónde explicó que estaría interesado en volver a comentar partidos del Mundial de 2026:

“Que tal 20 partidos del Mundial, incluyendo los de la selección?.A quien invito a este último baile?“, dijo.

Después del anuncio que generó una serie de reacciones dentro de sus fanáticos, Mejía confirmó que ya tiene el compañero con el cual trabajará para este regreso a los medios

Este fue el momento cuando el comentarista caleño habló sobre su posible regreso para comentar el Mundial de 2026 - crédito @PajaritoDeIvan / X

“Ya tengo el compañero para transmitir partidos del Mundial, incluida la selección. Y también las frecuencias por donde lo haremos. Muy pronto el anuncio oficial. Gracias por la bienvenida“, explicó.

Iván Mejía Álvarez, uno de los comunicadores más influyentes y populares de Colombia, se había alejado de la actividad periodística activa en los últimos años. Su posible vuelta al ruedo coincide con crecientes demandas de los aficionados por análisis y narraciones fundadas en la experiencia.

La trayectoria de Mejía, quien forjó su nombre en programas de alta sintonía como el Pulso del Fútbol y La Polémica, siendo referente de la crítica deportiva y la narración, añade un atractivo único a este proyecto anunciado para el Mundial 2026.

A pesar de no haberse revelado aún la identidad del coequipero, la anticipación aumenta entre quienes siguen de cerca la evolución del periodismo deportivo en Colombia y Latinoamérica, y buscan reencontrarse con voces reconocidas durante eventos tan globales como la Copa del Mundo.

El ofrecimiento de Holman Morris en su momento de regresar a los medios y la negativa

El político colombiano le ofreció al excomentarista deportivo la posibilidad de regresar a los medios de comunicación para 2025 - crédito @HOLLMANMORRIS / X

Es importante recordar que a comienzos del 2025 hubo un intento de acercamiento por parte de Hollman Morris a Iván Mejía Álvarez para que trabajara

“A ver, pongamos las cosas en su sitio: estoy retirado hace 5 años, vivo en Cartagena y no tengo la menor intención de volver a trabajar y vivir en Bogotá. Mi único contacto público es esta red X. Gracias a Hollman por intentarlo, la respuesta es NO”

La última aparición pública de Mejía Álvarez tuvo lugar el 21 de diciembre de 2018 durante la emisión final de El Pulso del Fútbol, espacio que en ese momento compartía con César Augusto Londoño. En ese episodio, el periodista puso punto final a una trayectoria de cinco décadas reconocida por su tono crítico frente a dirigentes deportivos, entrenadores y otros comunicadores. La contundencia de su estilo lo convirtió en una figura influyente, tanto en la radio como en la televisión colombiana.

El 6 de enero de 2025, el también periodista y político Hollman Morris utilizó sus redes sociales para plantear abiertamente la invitación:

“Aquí convenciendo al grande Iván Mejía Álvarez para que hagamos equipo en el Sistema de Medios Públicos @RTVco”, escribió Morris en X, acompañando el mensaje con una fotografía de ambos. La publicación motivó una ola de rumores y expectativas en el sector deportivo, dada la ausencia prolongada de Mejía de los micrófonos.

Nacido el 16 de septiembre de 1950 en Cali, Iván Mejía inició su carrera periodística en 1965 en el diario La Patria y colaboró posteriormente en Nuevo Estadio, de Manizales. Su nombre se consolidó en la televisión con participaciones en formatos como “Tribuna Caliente” de Caracol Televisión y “Simplemente Fútbol” en Señal Colombia, y dejó huella en la radio desde RCN y Cadena Súper, hasta Todelar y Caracol Radio.

Allí, compartió micrófono durante 18 años como co-presentador de El Pulso del Fútbol junto a Hernán Peláez Restrepo, según datos recogidos por Infobae. En su última etapa profesional, se incorporó al equipo de comentaristas del canal Win Sports en 2012.