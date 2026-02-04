Atlético Nacional vs. América de Cali EN VIVO -fecha 4 de la Liga BetPlay: siga el minuto a minuto en el Atanasio Girardot

¡Un saludo cordial para todos, amantes del fútbol! Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Atlético Nacional y América de Cali por la fecha 4 de la Liga BetPlay.
América de Cali atraviesa un sólido inicio en la Liga BetPlay 2026. El equipo dirigido por David González se mantiene invicto tras tres fechas: suma dos victorias (frente a Internacional de Bogotá y Boyacá Chicó) y un empate ante Once Caldas, ubicándose con siete puntos en la cuarta casilla de la tabla.
Atlético Nacional regresa a la competencia en la Liga BetPlay tras un arranque atípico en el calendario. Los compromisos correspondientes a la segunda y tercera fecha, ante Jaguares y Junior de Barranquilla, debieron ser reprogramados: el primero por la imposibilidad de desinstalar a tiempo la logística del concierto de Bad Bunny en el estadio Atanasio Girardot, y el segundo porque el Verdolaga disputó un amistoso internacional frente a Inter Miami el 31 de enero de 2026 en Medellín.
La jornada comenzó el 31 de enero de 2026 con el empate entre Cúcuta y Fortaleza a un gol en el estadio General Santander.
Por otra parte, la fecha lleva cinco empates y seis expulsados. A continuación, estos fueron los resultados
31 de enero de 2026
Cúcuta Deportivo 1-1 Fortaleza
Boyacá Chicó 0-1 Independiente Santa Fe
1 de febrero de 2026
Atlético Bucaramanga 5-0 Alianza FC
Deportivo Cali 3-0 Deportivo Pasto
Once Caldas 1-1 Jaguares de Córdoba
Llaneros 1-1 Águilas Doradas
2 de febrero de 2026
Millonarios 0-0 Independiente Medellín
Internacional de Bogotá 0-0 Deportes Tolima
Deportivo Pereira 2-3 Junior de Barranquilla
El partido se jugará el 4 de febrero de 2026 en el estadio Atanasio Girardot de Medellín a partir de las 8:00 p. m. (hora de Colombia).
El árbitro del partido será el bogotano Andrés Rojas.
Atlético Nacional viene de tener una para importante ya que no jugó su partido de la fecha 2 ante Jaguares de Córdoba y fecha 3 frente a Junior en Barranquilla, por lo que aprovechó para medirse en un amistoso ante el Inter de Miami, el 31 de enero de 2026.
Allí cayeron por 2-1, pese a comenzar ganando al minuto 25 con la anotación de Juan José Rengifo, mientras que Luis Suárez al 54 y un autogol de Elkin Rivero al 90+1, le dieron la victoria a los norteamericanos.
En América de Cali, su comienzo en la Liga BetPlay fue más que destacado: con tres partidos en marcha y pese a empatar ante Once Caldas, el equipo dirigido por David González tendrá la dura tarea de vencer a un rival al que los “Diablos rojos” no vencen hace más de 5 años en Medellín (siendo el último triunfo el 28 de noviembre de 2020 por 3-0).
Los dirigidos por David González vienen de empatar a un gol frente al Once Caldas: las anotaciones llegaron por medio de Luis Sánchez al minuto 9 para el Once Caldas, mientras que Mateo Castillo empató al 19 de partido.
Para hablar del último partido que jugaron antioqueños y vallecaucanos, hay que ir al 8 de diciembre de 2025, cuando América venció por 3-2 a Nacional, con autogol de Andrés Román al minuto 19 y doblete de Dylan Borrero al 22 y 58.
Los goles para Nacional fueron de Alfredo Morelos al minuto 31 y de Dairon Asprilla al 69 de partido.