Atlético Nacional vs. América de Cali EN VIVO -fecha 4 de la Liga BetPlay: siga el minuto a minuto en el Atanasio Girardot

En la capital de Antioquia, verdes y rojos se citarán en el Coliseo de la 70 para el cierre de la jornada en el fútbol colombiano

Se juega uno de los clásicos más importantes del país- crédito José Guzmán - El País / Colprensa

¡Un saludo cordial para todos, amantes del fútbol! Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Atlético Nacional y América de Cali por la fecha 4 de la Liga BetPlay.

13:13 hsHoy

Convocados de Atlético Nacional para el clásico

- crédito Jefatura de Prensa
- crédito Jefatura de Prensa de Atlético Nacional
12:48 hsHoy

América de Cali fortaleció su ataque y apuesta por su nuevo goleador con la mira puesta en la Sudamericana

El cuadro Escarlata se prepara para un desafío clave en marzo, cuando se enfrenta a Atlético Bucaramanga en partido único en el estadio Pascual Guerrero

El cuadro caleño espera mejorar su poder ofensivo con la llegada de Daniel Valencia - crédito Aymer Álvarez/Colprensa

América de Cali atraviesa un sólido inicio en la Liga BetPlay 2026. El equipo dirigido por David González se mantiene invicto tras tres fechas: suma dos victorias (frente a Internacional de Bogotá y Boyacá Chicó) y un empate ante Once Caldas, ubicándose con siete puntos en la cuarta casilla de la tabla.

Leer la nota completa
12:11 hsHoy

Cristian ‘Chicho’ Arango se perdería Nacional vs. América: la fecha de su esperado debut sigue en suspenso

El delantero, recién llegado del Real Salt Lake de la MLS, ya entrena bajo las órdenes del técnico Diego Arias

Cristian Arango llegó a reforzar la delantera de Atlético Nacional - crédito redes sociales

Atlético Nacional regresa a la competencia en la Liga BetPlay tras un arranque atípico en el calendario. Los compromisos correspondientes a la segunda y tercera fecha, ante Jaguares y Junior de Barranquilla, debieron ser reprogramados: el primero por la imposibilidad de desinstalar a tiempo la logística del concierto de Bad Bunny en el estadio Atanasio Girardot, y el segundo porque el Verdolaga disputó un amistoso internacional frente a Inter Miami el 31 de enero de 2026 en Medellín.

Leer la nota completa
12:00 hsHoy

Así va la fecha 4 de la Liga BetPlay

En un partido que se jugó en dos días, Millonarios empató ante Medellín y sigue sin ganar en el campeonato - crédito Cristian Bayona / Colprensa

La jornada comenzó el 31 de enero de 2026 con el empate entre Cúcuta y Fortaleza a un gol en el estadio General Santander.

Por otra parte, la fecha lleva cinco empates y seis expulsados. A continuación, estos fueron los resultados

31 de enero de 2026

Cúcuta Deportivo 1-1 Fortaleza

  • Estadio: General Santander de Cúcuta
  • Árbitro: Wilmar Roldán
  • Goles: Luifer Hernández al minuto 12 y salió expulsado al 16 Sebastián Rodríguez para Cúcuta Deportivo, Jhon Balanta al 86 para Fortaleza

Boyacá Chicó 0-1 Independiente Santa Fe

  • Estadio: La Independencia de Tunja
  • Árbitro: José Bautista
  • Goles: Emanuel Olivera al 90+7 para Santa Fe +

1 de febrero de 2026

Atlético Bucaramanga 5-0 Alianza FC

  • Estadio: Américo Montanini de Bucaramanga
  • Árbitro: Edwin Trujillo
  • Goles: Fabián Sambueza al minuto 34, Juan Mosquera al minuto 36, Luciano Pons al 39, Emerson Batalla al 61 y Kevin Londoño al 68 para Atlético Bucaramanga

Deportivo Cali 3-0 Deportivo Pasto

  • Estadio: Deportivo Cali
  • Árbitro: Jairo Mayorga
  • Goles: Juan Ignacio Dinenno al minuto 13 y doblete de Stiven “Titi” Rodríguez al 28 y 75 para Deportivo Cali, Santiago Córdoba salió expulsado al 75 para Deportivo Pasto

Once Caldas 1-1 Jaguares de Córdoba

  • Estadio: Palogrande de Manizales
  • Árbitro: Carlos Betancur
  • Goles: Dayro Moreno al minuto 16 para Once Caldas y Yan Mosquera al 21 para Jaguares de Córdoba

Llaneros 1-1 Águilas Doradas

  • Estadio: Bello Horizonte - Rey Pelé
  • Árbitro: Luis Delgado
  • Goles: Kevin Caicedo al minuto 31 y Francisco Meza fue expulsado al minuto 42 en Llaneros, Jorge Rivaldo al minuto 49 para Águilas Doradas

2 de febrero de 2026

Millonarios 0-0 Independiente Medellín

  • Estadio: El Campín de Bogotá
  • Árbitro: Carlos Márquez
  • Goles: No hubo y Rodrigo Ureña al minuto 84 salió expulsado por doble amarilla en Millonarios

Internacional de Bogotá 0-0 Deportes Tolima

  • Estadio: Metropolitano de Techo de Bogotá
  • Árbitro: Sebastián Toro
  • Goles: No hubo y Junior Hernández recibió la tarjeta roja y salió expulsado al minuto 4 para Deportes Tolima

Deportivo Pereira 2-3 Junior de Barranquilla

  • Estadio: Centenario de Armenia
  • Árbitro: Alejandro Moncada
  • Goles: Doblete de Cristian Barrios al minuto 44 y al 84 y Luis Fernando Muriel al 67 para Junior, Santiago Aguilar al 60 y Gustavo Torres al 79 para Deportivo Pereira
11:43 hsHoy

Rojos y verdes se citan en el Coliseo de la 70

Se juega uno de los clásicos más importantes del país- crédito José Guzmán - El País / Colprensa

El partido se jugará el 4 de febrero de 2026 en el estadio Atanasio Girardot de Medellín a partir de las 8:00 p. m. (hora de Colombia).

El árbitro del partido será el bogotano Andrés Rojas.

Atlético Nacional viene de tener una para importante ya que no jugó su partido de la fecha 2 ante Jaguares de Córdoba y fecha 3 frente a Junior en Barranquilla, por lo que aprovechó para medirse en un amistoso ante el Inter de Miami, el 31 de enero de 2026.

Allí cayeron por 2-1, pese a comenzar ganando al minuto 25 con la anotación de Juan José Rengifo, mientras que Luis Suárez al 54 y un autogol de Elkin Rivero al 90+1, le dieron la victoria a los norteamericanos.

En América de Cali, su comienzo en la Liga BetPlay fue más que destacado: con tres partidos en marcha y pese a empatar ante Once Caldas, el equipo dirigido por David González tendrá la dura tarea de vencer a un rival al que los “Diablos rojos” no vencen hace más de 5 años en Medellín (siendo el último triunfo el 28 de noviembre de 2020 por 3-0).

Los dirigidos por David González vienen de empatar a un gol frente al Once Caldas: las anotaciones llegaron por medio de Luis Sánchez al minuto 9 para el Once Caldas, mientras que Mateo Castillo empató al 19 de partido.

Para hablar del último partido que jugaron antioqueños y vallecaucanos, hay que ir al 8 de diciembre de 2025, cuando América venció por 3-2 a Nacional, con autogol de Andrés Román al minuto 19 y doblete de Dylan Borrero al 22 y 58.

Los goles para Nacional fueron de Alfredo Morelos al minuto 31 y de Dairon Asprilla al 69 de partido.

EN VIVOAtlético NacionalAtlético Nacional vs. América de CaliAmérica de CaliLiga BetPlayNacional vs. AméricaColombia-Deportes

