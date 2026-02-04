Atlético Nacional vs. América de Cali EN VIVO -fecha 4 de la Liga BetPlay: siga el minuto a minuto en el Atanasio Girardot

América de Cali atraviesa un sólido inicio en la Liga BetPlay 2026. El equipo dirigido por David González se mantiene invicto tras tres fechas: suma dos victorias (frente a Internacional de Bogotá y Boyacá Chicó) y un empate ante Once Caldas, ubicándose con siete puntos en la cuarta casilla de la tabla.

Atlético Nacional regresa a la competencia en la Liga BetPlay tras un arranque atípico en el calendario. Los compromisos correspondientes a la segunda y tercera fecha, ante Jaguares y Junior de Barranquilla, debieron ser reprogramados: el primero por la imposibilidad de desinstalar a tiempo la logística del concierto de Bad Bunny en el estadio Atanasio Girardot, y el segundo porque el Verdolaga disputó un amistoso internacional frente a Inter Miami el 31 de enero de 2026 en Medellín.

Goles: Doblete de Cristian Barrios al minuto 44 y al 84 y Luis Fernando Muriel al 67 para Junior, Santiago Aguilar al 60 y Gustavo Torres al 79 para Deportivo Pereira

Goles: No hubo y Junior Hernández recibió la tarjeta roja y salió expulsado al minuto 4 para Deportes Tolima

Goles: No hubo y Rodrigo Ureña al minuto 84 salió expulsado por doble amarilla en Millonarios

Goles: Kevin Caicedo al minuto 31 y Francisco Meza fue expulsado al minuto 42 en Llaneros, Jorge Rivaldo al minuto 49 para Águilas Doradas

Goles: Dayro Moreno al minuto 16 para Once Caldas y Yan Mosquera al 21 para Jaguares de Córdoba

Goles: Juan Ignacio Dinenno al minuto 13 y doblete de Stiven “Titi” Rodríguez al 28 y 75 para Deportivo Cali, Santiago Córdoba salió expulsado al 75 para Deportivo Pasto

Goles: Fabián Sambueza al minuto 34, Juan Mosquera al minuto 36, Luciano Pons al 39, Emerson Batalla al 61 y Kevin Londoño al 68 para Atlético Bucaramanga

Goles: Luifer Hernández al minuto 12 y salió expulsado al 16 Sebastián Rodríguez para Cúcuta Deportivo, Jhon Balanta al 86 para Fortaleza

Por otra parte, la fecha lleva cinco empates y seis expulsados. A continuación, estos fueron los resultados

La jornada comenzó el 31 de enero de 2026 con el empate entre Cúcuta y Fortaleza a un gol en el estadio General Santander.

11:43 hs

Rojos y verdes se citan en el Coliseo de la 70

Se juega uno de los clásicos más importantes del país- crédito José Guzmán - El País / Colprensa

El partido se jugará el 4 de febrero de 2026 en el estadio Atanasio Girardot de Medellín a partir de las 8:00 p. m. (hora de Colombia).

El árbitro del partido será el bogotano Andrés Rojas.

Atlético Nacional viene de tener una para importante ya que no jugó su partido de la fecha 2 ante Jaguares de Córdoba y fecha 3 frente a Junior en Barranquilla, por lo que aprovechó para medirse en un amistoso ante el Inter de Miami, el 31 de enero de 2026.

Allí cayeron por 2-1, pese a comenzar ganando al minuto 25 con la anotación de Juan José Rengifo, mientras que Luis Suárez al 54 y un autogol de Elkin Rivero al 90+1, le dieron la victoria a los norteamericanos.

En América de Cali, su comienzo en la Liga BetPlay fue más que destacado: con tres partidos en marcha y pese a empatar ante Once Caldas, el equipo dirigido por David González tendrá la dura tarea de vencer a un rival al que los “Diablos rojos” no vencen hace más de 5 años en Medellín (siendo el último triunfo el 28 de noviembre de 2020 por 3-0).

Los dirigidos por David González vienen de empatar a un gol frente al Once Caldas: las anotaciones llegaron por medio de Luis Sánchez al minuto 9 para el Once Caldas, mientras que Mateo Castillo empató al 19 de partido.

Para hablar del último partido que jugaron antioqueños y vallecaucanos, hay que ir al 8 de diciembre de 2025, cuando América venció por 3-2 a Nacional, con autogol de Andrés Román al minuto 19 y doblete de Dylan Borrero al 22 y 58.