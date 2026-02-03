El gol de Luis Fernando Muriel ante Deportivo Pereira es comparado con uno que le marcó al Real Madrid por Champions League: así fue la anotación

Muriel fue presentado en la previa del partido ante Deportes Tolima - crédito @luisfmuriel19 / Instagram

El Junior de Barranquilla sonríe: el vigente campeón del fútbol colombiano continúa su camino a la defensa del título, y en el estadio Centenario de Armenia, el “Tiburón” venció por 3-2 al Deportivo Pereira, y se colocó con la misma cantidad de puntos que el octavo clasificado: Independiente Santa Fe.

Durante el partido, uno de los protagonistas que marcó el partido fue Luis Fernando Muriel, que tras 15 años de ausencia en el fútbol colombiano, volvió a anotar en la Liga BetPlay.

El delantero del Junior marcó su primer gol con la camiseta del Tiburón ante Deportivo Pereira en la fecha 4 del campeonato - crédito Win Sports

El gol que llegó al minuto 67 de partido dejó sin reacción al portero Jorge Martínez tras el potente remate de media distancia que sacó el oriundo de Santo Tomás.

El oriundo de Santo Tomás (Atlántico) marcó en aquella ocasión para descontar para el Atalanta en los cuartos de final de la Champions League 2020-2021 - crédito @cuidsports / X

La anotación hizo que los fanáticos del cuadro Tiburón, desde las páginas especializadas en la cobertura y actualidad del Junior, recordaran el tiro libre que marcó el 16 de marzo de 2021 en los octavos de final de la Champions League.l

La cuenta especializada en la actualidad de Junior de Barranquilla recordó el gol de Muriel con Atalanta ante Real Madrid - crédito @cuidsports / X

Fue al minuto 83, después de una jugada de tiro libre, donde Karim Benzema al 34 y el tiro penal de Sergio Ramos al 60, los “Merengues” dominaban el partido disputado en el estadio Alfredo Di Stéfano, de Madrid.

Pero después de una jugada elaborada con el neerlandés Marten de Roon, el albanés Berat Djimsiti, quienes simularon correr para capturar el rebote, Muriel aprovechó para sacar un derechazo y dejar sin reacción al portero belga Thibaut Courtois, y colocar el 2-1 parcial en ese momento.

Es importante recordar que aunque es poco habitual er a un delantero asumir la responsabilidad de los balones detenidos, pero, para Muriel, esta es una de sus especialidades. Su trayectoria internacional en clubes europeos y ahora su arranque con Junior reflejan su capacidad para transformar tiros libres en goles decisivos, como el conseguido el pasado lunes en el estadio Centenario de Armenia.

Finalmente, Real Madrid liquidaría la serie con la anotación de Marco Asensio al 84 de partido, en un partido que terminó 3-1 a favor del cuadro español, y con un marcador global de 4-1.

Luis Fernando Muriel sueña con la Copa Libertadores: esto dijo

Este fue el momento cuando Alfredo Arias entregó sus sensaciones posteriores a la victoria ante Deportivo Pereira en el estadio Centenario de Armenia - crédito Dimayor / YouTube

El regreso de Luis Muriel a la liga colombiana se ha hecho notar no solo por el eco mediático de su fichaje por el Junior de Barranquilla, sino por su desempeño inmediato en el campo.

El delantero, considerado el refuerzo más destacado del vigente campeón para esta temporada, anotó un gol de tiro libre en la victoria frente al Deportivo Pereira, durante la jornada cuatro de la Liga BetPlay 2026-I. Con este tanto, Muriel reafirma su calidad y ambición al declarar que uno de sus grandes objetivos es conquistar la Copa Libertadores junto al club barranquillero.

Desde el cierre del partido, Muriel exhibió su entusiasmo por el proceso de adaptación tras varios meses sin competencia oficial—no jugaba desde octubre del 2025—y reconoció el impacto positivo de su debut goleador para fortalecer tanto la moral personal como la del equipo.

“Hoy tuve la oportunidad de marcar y eso es bueno para mí, la motivación necesaria para este proceso, que de verdad que es fuerte porque hacerlo en competencia es diferente a de pronto hacerlo en una pretemporada un poco más tranquilo”, sostuvo Muriel.

En la rueda de prensa posterior al encuentro, el delantero subrayó la exigencia que conlleva vestir la camiseta del club campeón y la presión que recae sobre los nuevos fichajes:

“Cuando te pones esta camiseta estás casi que obligado a ir a buscarlo todo, a pelear por todo lo que juegues, desde el partido amistoso contra Real Tapita, como decimos coloquialmente, hasta el partido más importante de Copa Libertadores. Este equipo quedó campeón el 16 de diciembre y ya el primer partido te estaban exigiendo una victoria, aquí no hay de otra sino ir a ganarlo todo”, dijo el futbolista.

El atacante de 34 años no ocultó su satisfacción por el rendimiento logrado en los minutos fiscales y enfatizó lo positivo de sumar victorias en este proceso de integración al plantel.

“Contento, contento de que el equipo consiguió la victoria, que eso es bueno, como decía el profe, siempre es mejor cuando uno corrige, cuando uno entrena ganando, que cuando las cosas están un poco complicadas. Entonces para mí es motivo de alegría que el equipo haya ganado sobre todo y de marcar ese primer gol”, añadió el jugador.

Al referirse a las expectativas de la hinchada y la dirigencia, Muriel dejó claro que la mira está puesta en levantar el trofeo continental más codiciado por los clubes sudamericanos, la Copa Libertadores de América:

“Yo, conociendo bien el mundo Junior, conociendo Barranquilla, al hincha juniorista, sé que quiere ir a buscar la gloria eterna. Y nosotros estamos preparándonos para eso, para ir a buscarlo todo en esta Copa Libertadores, para pelear. Sabemos que no es fácil, pero vamos a darlo todo para buscarla”, expresó Muriel.