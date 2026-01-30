Camila Osorio avanzó a la final del WTA 125 de Manila: una medallista olimpica será su próxima contrincante

La colombiana superó de forma apabullante a la argentina Solana Sierra, con parciales de 6-0 y 6-1 - crédito Colsanitas

Luego de un 2025 donde rindió por debajo de lo esperado, todo indicaba que la tendencia seguiría igual para Camila Osorio en 2026. Durante sus primeras salidas en enero, perdió sucesivamente en el Torneo de Hobart con la británica Emma Raducanu, y luego por partida doble en la primera ronda del Abierto de Australia, primero ante Ann Li en sencillos, y luego en dobles haciendo pareja con Caty McNally cayó ante Laura Siegemund y Sofia Kenin.

Sin embargo, la cucuteña dio síntomas de recuperación de su mejor versión durante la disputa del WTA 125 de Manila, Filipinas. De manera sucesiva, Osorio superó a las japonesas Sakura Hosogi y Mai Hontama (la única capaz de ganarle un parcial en el torneo hasta ahora), antes de batir a la local Alexandra Eala en los cuartos de final.

En las semifinales, Camila se midió ante la argentina Solana Sierra, actual 63 del ranking WTA y que se hizo notar en 2025 cuando alcanzó la cuarta ronda del Abierto de Wimbledon pese a entrar como lucky loser al cuadro principal. En este torneo, la platense no había cedido un solo parcial, pero se encontró con una Osorio inspirada que la derrotó con parciales de 6-0 y 6-1.

Desde el primer saque, la raqueta nacional impuso condiciones y quebró el saque de su rival en tres ocasiones, completando un “set de plata” en el primer parcial. La tónica se mantuvo en el segundo, y Osorio no tardó en ponerse 4-0. Pese a que Sierra finalmente pudo ganarle un juego y dejar el marcador 5-1, la cucuteña cerró la faena sin dar espacio a la sorpresa y cerrando el parcial definitvo con 6-1, poniendo así final al partido luego de apenas 46 minutos.

En la gran final, Osorio se medirá a la croata Donna Vekić, número 72 del ranking de la WTA y una jugadora con experiencia en el circuito, al punto que llegó a las semifinales de Wimbledon en 2024 y ese mismo año consiguió la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de París 2024, perdiendo el oro ante la china Zheng Qinwen.

Ambas jugadoras se enfrentaron tiempo atrás en la primera ronda del Masters de Cincinnati de 2022. En esa ocasión la colombiana partía como una de las cabezas de serie, pero fue superada de forma categorica por la croata con parciales de 7-6 y 6-3. De este modo, la final es una oportunidad para la colombiana de igualar a su rival en el historial.

Adicionalmente, para Osorio sería la oportunidad de ganar su cuarto torneo WTA, luego de consagrarse en la Copa Colsanitas en Bogotá durante las ediciones de 2021, 2024 y 2025, lo que le permitiría subir posiciones en el ranking de cara a su siguiente desafío: la preparación para el Roland Garros que se celebrará en mayo.

Osorio estaba pendiente del partido de Carlos Alcaraz en Australia

En la rueda de prensa, luego de su victoria ante Solana Sierra en las semifinales del WTA 125 de Manila, la colombiana confesó que, en medio de su partido, estaba pendiente de lo que sucedía en la cancha principal del abierto australiano con la semifinal entre Carlos Alcaraz y Alexander Zverev, que se saldó con victoria para el español luego de cinco horas y 27 minutos que lo convirtieron en el tercer partido más largo de la historia.

“Depende de la semana, pero por ejemplo, ahora he estado viendo más tenis porque se está jugando el Abierto de Australia”, comentó Osorio cuando le preguntaron si acostumbraba a ver partidos con regularidad, asegurando que acostumbraba a emocionarse al máximo.

La cucuteña admitió que el resultado de dicho partido la mantuvo en vilo antes e incluso durante su partido de semifinales. “Yo estaba a punto de salir de la cancha y él [Alcaraz] estaba un break abajo en el quinto set, y pensé, “Dios mío, ¿va a ganar o no?” Y luego, durante el partido, o sea, yo estaba súper concentrada, pero ya sabes, los pensamientos aparecen durante el partido y estaba como, ‘¿Habrá ganado o no?’”, admitió provocando las risas de los periodistas presentes. Finalmente fue su hermano el que le comunicó el resultado final.