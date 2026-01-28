Deportes

Jhon Jader Durán podría dar la sorpresa en el mercado de invierno: clubes europeos estarían interesados en el colombiano

El delantero del Fenerbahçe turco habría despertado interés en algunos clubes en la recta final del mercado de traspasos, a pesar de su discreto desempeño en su club

Jhon Jáder Durán suma cinco
Jhon Jáder Durán suma cinco goles en 21 partidos disputados con Fenerbahçe durante la temporada 2025/26 - crédito Fenerbahce SK

La posibilidad de un traspaso internacional vuelve a poner en el centro de la conversación a Jhon Jader Durán, que se encuentra en la órbita de varios clubes del continente, según informó Fabrizio Romano.

El atacante colombiano, actualmente en el Fenerbahçe turco, pasa por un momento complejo en su carrera profesional. Desde su sorpresiva salida del Aston Villa en 2025 con rumbo al Al-Nassr de Arabia Saudí y luego a su actual equipo como cedido hasta junio, el ex-Envigado no viene pasando por su mejor momento.

Durante la presente temporada, Durán ha disputado 21 partidos en todas las competencias con Fenerbahçe, con un saldo de cinco goles. De esos tantos, ninguno se produjo en la actual edición de la Europa League, torneo en el que el conjunto turco participa.

Las cifras del colombiano han sido tema de análisis tanto en medios especializados como en redes sociales, donde se plantea si su rendimiento justifica una nueva oportunidad con la selección Colombia de cara a la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá de 2026, producto de la falta de variantes en la posición de delantero centro.

No obstante, y de acuerdo con Romano, habría interés entre algunos clubes europeos por buscar a Durán y darle así una nueva oportunidad en el Viejo Continente. En su cuenta de X, detalló que la decisión final dependerá de la respuesta del futbolista y del club, aunque apuntó que los equipos interesados ya han iniciado contactos formales.

Según Fabrizio Romano, Jhon Jader
Según Fabrizio Romano, Jhon Jader Durán estaría siendo objeto de seguimiento entre equipos europeos en el cierre del mercado de fichajes de invierno - crédito @fabrizioromano/X

Aunque el periodista italiano no detalló qué clubes son los que están sondeando la situación de Durán, sí dejó claro que la intención de estos no involucraría un compromiso total con el jugador, sino un préstamo hasta el final de la actual temporada. También añadió que el principal interés provendría de Italia.

“El delantero gusta mucho en toda Europa, no solo en Italia. También hay clubes extranjeros muy atentos a la situación (...) Veremos, pero cuidado porque el colombiano podría ser una de las sorpresas de aquí al final del mercado de enero. El jugador también estaría preparado para una experiencia diferente”, afirmó Romano en su canal de YouTube sobre el tema.

Durán no es convocado a
Durán no es convocado a la selección Colombia desde junio de 2025 - crédito Federación Colombiana de Fútbol

El paso de Durán por la selección nacional ha estado marcado por la polémica. En 2025, el delantero dejó la concentración de la Tricolor tras una actuación discutida durante el primer tiempo frente a Perú en Barranquilla, durante las eliminatorias sudamericanas. En dicho partido, el delantero fue amonestado por una dura entrada sobre Renzo Garcés, luego de lo cual fue sustituido en el entretiempo por Luis Javier Suárez. En las horas posteriores al partido hubo rumores de una pelea en el camerino con Durán como principal responsable, hechos que desde la Federación Colombiana de Fútbol fueron desmentidos.

Desde entonces, el seleccionador Néstor Lorenzo no volvió a convocarlo para la Tricolor, lo que, sumado a su bajo rendimiento en el fútbol turco, tiene en vilo el futuro del delantero que dos años atrás se perfilaba como un inamovible por muchos años en el seleccionado nacional.

El presidente de Al-Nassr se fue en contra de Jhon Jader Durán

Durán dejó Al-Nassr a mediados
Durán dejó Al-Nassr a mediados de 2025, siendo cedido al Fenerbahçe a falta de un año para que terminara su contrato - crédito Stringer/REUTERS

Sumado a esto, las declaraciones de Abdullah Al-Majed al canal oficial del club donde milita Cristiano Ronaldo tampoco dejaron bien parado al atacante colombiano.

“Su comportamiento fue poco profesional. Fue a negociar con otro club sin permiso del club. Le permitimos irse porque la oferta que recibimos nos pareció aceptable”, declaró el presidente y advirtió que, de haber permanecido en Arabia Saudita, habrían tomado “medidas muy duras” contra él. “Afortunadamente, las cosas no salieron como él quería”, concluyó, haciendo referencia a su cesión al Fenerbahçe.

