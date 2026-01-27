Deportes

El presidente de Al Nassr se fue en contra de Jhon Jader Durán: “Su comportamiento fue poco profesional”

Abdullah Al-Majed se refirió al delantero colombiano, que aún tiene contrato con el cuadro árabe hasta el 2030, y que está cedido con el Fenerbahce de Turquía

Cristiano Ronaldo es compañero de
Cristiano Ronaldo es compañero de Jhon Jáder Durán en Al Nassr desde enero de 2025, pero sin lograr el título de la Saudi Pro League ni la AFC Champions League - crédito Stringer/REUTERS

Las recientes declaraciones del presidente de Al Nassr, Abdullah Al-Majed, encendieron nuevamente la polémica en torno al delantero colombiano Jhon Jader Durán.

El directivo cuestionó públicamente la conducta del jugador durante su estadía en el club saudí, atribuyéndole acciones “poco profesionales”, al tiempo que su futuro deportivo quedó marcado por episodios similares en sus últimos equipos y diferentes cuestionamientos en Turquía, donde actualmente milita en el Fenerbahce.

Esta serie de incidentes pone en entredicho la continuidad del delantero, quien deberá regresar a Al Nassr al finalizar la presente temporada, ya que el club turco no incluyó una opción de compra en su contrato de cesión.

Soccer Football - Asian Champions
Soccer Football - Asian Champions League - Quarter Final - Yokohama F Marinos v Al Nassr - Prince Abdullah Al-Faisal Sports City Stadium, Jeddah, Saudi Arabia - April 26, 2025 Al Nassr's Jhon Duran celebrates scoring their first goal REUTERS/Stringer

Desde el cierre del mercado de verano, el entorno de Durán no ha estado exento de controversias. Entre los señalamientos más severos se destaca la afirmación de Al-Majed: “Su comportamiento fue poco profesional. Fue a negociar con otro club sin permiso del club. Le permitimos irse porque la oferta que recibimos nos pareció aceptable”, declaró el presidente y advirtió que, de haber permanecido en Arabia Saudita, habrían tomado “medidas muy duras” contra él. “Afortunadamente, las cosas no salieron como él quería”, concluyó.

En el transcurso de los casi cinco meses que Durán formó parte de Al Nassr, el delantero disputó 18 partidos y anotó 12 goles: 8 en la liga y 4 en copas internacionales. Su llegada al club, que implicó una inversión de 77 millones de euros y lo posicionó como el futbolista colombiano más costoso de la historia, estuvo acompañada de expectativas elevadas. Sin embargo, diversos episodios controversiales, sumados a lesiones y la compleja relación con su entrenador, precipitaron su salida rumbo a Turquía el 6 de julio de 2025.

La situación de Durán encontró eco negativo en la prensa turca tras su llegada al Fenerbahce. Aunque el atacante de 22 años elevó su nivel y sumó cinco goles y tres asistencias en 21 partidos, no ha logrado consolidar una regularidad. El periodista deportivo Ersin Düzen analizó: “Creo que la falta de emoción de Durán está afectando su rendimiento. Veo una diferencia entre su emoción en los derbis y la de los últimos partidos”, publicó en su cuenta de X.

Este es el salario de Jhon Jader Durán en el Fenerbahce

Jhon Jáder Durán celebrando su
Jhon Jáder Durán celebrando su gol con el Fenerbahce en la Supercopa de Turquía, para llegar a la final - crédito Fenerbahce SK

El reciente título de la Supercopa de Turquía, sumado al clima de incertidumbre por el desempeño de Jhon Jader Durán en el Fenerbahce, ha situado al delantero colombiano en el centro del debate futbolístico y financiero de Estambul. Pese a sus contribuciones ofensivas, la directiva sopesa cambios estructurales en el plantel a raíz de los resultados y de la dinámica particular que rodea al atacante antioqueño, incluido su salario excepcionalmente elevado y las cuestiones disciplinarias. Esta situación redefine sus perspectivas en el club y acentúa el escrutinio mediático en torno a su futuro, en un escenario marcado por expectativas altas y demandas de regularidad.

En el tramo más reciente de la temporada, Durán tuvo protagonismo en la final de la Supercopa de Turquía, donde Fenerbahce derrotó al histórico rival Galatasaray, equipo que cuenta en sus filas con Davinson Sánchez. Tras la consagración, Durán fue objeto de sanción por parte del Comité Disciplinario de la Federación Turca de Fútbol, que le impuso una multa de 9.300 dólares bajo el artículo 46 del Reglamento Disciplinario debido a publicaciones en redes sociales consideradas antideportivas durante los festejos. Esta decisión sumó un nuevo capítulo a los recurrentes debates sobre sus actitudes fuera del campo.

A nivel de grupo, el respaldo institucional se mantiene. Según el medio local Sporx, la dirigencia de Fenerbahce destinó una suma de 1,5 millones de euros para repartir entre los jugadores tras la obtención del título, permitiendo que Durán absorbiera la sanción económica sin perjuicio, dado su elevado ingreso mensual como profesional en el fútbol turco.

El singular esquema salarial que rodea al delantero también ha suscitado análisis en la prensa. El periodista Serdar Ali Çelikler detalló que “El Fenerbahce le paga a Jhon Durán 12,8 millones de euros, no los 21 millones de euros totales. El importe restante lo cubre Al Nassr”. Este acuerdo involucra al equipo árabe propietario de su pase —Al Nassr—, que completa el ingreso total de 21 millones de euros anuales, fenómeno inusual en el balompié local.

