Deportivo Cali vs. Medellín EN VIVO, fecha 2 de la Liga BetPlay: duelo de verdes y rojos en el Valle del Cauca

En uno de los duelos más atractivos de la jornada, “Azucareros” y el “Poderoso de la Montaña” buscan sumar con urgencia los tres puntos

El verdiblanco debe sumar los
El verdiblanco debe sumar los tres puntos para romper la mala racha que acumulan desde 2025 - crédito Raúl Palacios/ El País - Colprensa

¡Un saludo cordial para todos, amantes del fútbol! Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Deportivo Cali e Independiente Medellín por la fecha 2 de la Liga BetPlay.

14:00 hsHoy

Convocados del Deportivo Cali para el partido ante Medellín<i><b> </b></i>

Los elegidos por Alberto Gamero
Los elegidos por Alberto Gamero para el duelo - crédito Jefatura de Prensa Deportivo Cali
13:49 hsHoy

Últimos cinco partidos de verdes y rojos

Deportivo Cali

  • 18 de enero de 2026 - Liga BetPlay: Jaguares de Córdoba 1-0 Deportivo Cali
  • 10 de enero de 2026 - Amistoso: Deportivo Cali 0-0 Once Caldas
  • 13 de noviembre de 2025 - Liga BetPlay: Deportivo Cali 1-1 Once Caldas
  • 9 de noviembre de 2025 - Liga BetPlay: Santa Fe 1-0 Deportivo Cali
  • 28 de octubre de 2025 - Liga BetPlay: Deportivo Cali 0-0 Alianza FC

Independiente Medellín

  • 18 de enero de 2026 - Liga BetPlay: Pasto 1-0 Medellín
  • 13 de enero de 2026 - Amistosos: Medellín 3-1 Atlético Bucaramanga
  • 10 de enero de 2026 - Amistosos: Envigado 2-1 Medellín
  • 17 de diciembre de 2025 - Final Copa BetPlay: Medellín 0-1 Atlético Nacional
  • 13 de diciembre de 2025 - Final Copa BetPlay: Atlético Nacional 0-0 Independiente Medellín
13:27 hsHoy

Deportivo Cali vs. Medellín: hora y dónde ver el partidazo por la fecha 2 de la Liga BetPlay

Azucareros y el Poderoso de la Montaña se volverán a ver en un partido que en los últimos años se ha convertido en un clásico

Cali quiere salir de la
Cali quiere salir de la mala racha de resultados que atraviesa desde 2025 - crédito Raúl Palacios/ El País - Colprensa

El fútbol colombiano en 2026 comienza apenas a prender motores, y para lo que será la segunda fecha, el Deportivo Cali recibirá a Independiente Medellín el 24 de enero.

12:14 hsHoy

Así va la fecha 2 de la Liga BetPlay

El cuadro bogotano hizo su
El cuadro bogotano hizo su estreno en el estadio de Techo y consiguió su primera victoria en la historia-crédito Cristian Bayona/Colprensa

La jornada comenzó el 23 de enero de 2026 en el estadio Metropolitano de Techo con la primera victoria histórica del Internacional de Bogotá por 2-1 frente al Cúcuta Deportivo.

A continuación, este es el complemento de la fecha:

23 de enero de 2026

Internacional de Bogotá 2-1 Cúcuta

  • Estadio: Metropolitano de Techo
  • Árbitro: Alejandro Moncada
  • Goles: Luifer Hernández al 19 para Cúcuta Deportivo, Dereck Moncada al minuto 45+3 y Facundo Boné al 50 para Inter de Bogotá

Deportes Tolima 2-0 Alianza FC

  • Estadio: Manuel Murillo Toro de Ibagué
  • Árbitro: Luis Delgado
  • Goles: Juan Pablo “Tatay” Torres al minuto 58 de tiro penal y Yhormar Hurtado al minuto 67
Por los lados del Deportes
Por los lados del Deportes Tolima, venció ante su gente al cuadro de Valledupar-crédito Jorge Cúellar/Colprensa

24 de enero de 2026

Deportivo Pereira vs. Fortaleza

  • Estadio: Centenario de Armenia
  • Hora: 2:00 p. m.
  • Árbitro: Carlos Márquez
  • Transmisión de TV: Win Play, Win + Fútbol y Win Sports

Llaneros vs. Atlético Bucaramanga

  • Estadio: Bello Horizonte - Rey Pelé de Villavicencio
  • Hora: 4:10 p. m.
  • Árbitro: Andrés Rojas
  • Transmisión de TV: Win Play y Win + Fútbol

Boyacá Chicó vs. América de Cali

  • Estadio: La Independencia de Tunja
  • Hora: 8:30 p. m.
  • Árbitro: Ferney Trujillo
  • Transmisión de TV: Win Play, Win Sports y Win + Fútbol

25 de enero de 2026

Águilas Doradas vs. Deportivo Pasto

  • Estadio: Cincuentenario de Medellín
  • Hora: 4:00 p. m.
  • Árbitro: Wilmar Montaño
  • Transmisión de TV: Win Play, Win Sports y Win + Fútbol

Millonarios vs. Junior

  • Estadio: Metropolitano de Barranquilla
  • Hora: 6:10 p. m.
  • Árbitro: Héctor Rivera
  • Transmisión de TV: Win Play y Win + Fútbol

Once Caldas vs. Santa Fe

  • Estadio: Palogrande de Manizales
  • Hora: 8:20 p. m.
  • Árbitro: Wilmar Roldán
  • Transmisión de TV: Win Play y Win + Fútbol
12:01 hsHoy

El Azucarero busca la recuperación ante un necesitado Medellín

En el último partido que
En el último partido que jugaron ambos equipos, el encuentro terminó a favor de - crédito Raúl Palacios/El País - Colprensa

El partido se jugará el 24 de enero de 2026 a partir de las 6:20 p. m. (hora de Colombia) en el estadio Deportivo Cali, y se podrá ver en exclusiva a través de las pantallas de Win + Fútbol y de la aplicación digital de Win Play.

El árbitro del encuentro será Jonnathan Ortiz, acompañado de Ricardo García en el VAR y Sebastián Vela en el AVAR.

El debut del Deportivo Cali en la Liga BetPlay fue amargo tras caer por 1-0 ante Jaguares de Córdoba en el estadio Jaraguay de Montería, el 18 de enero de 2026.

El único gol del partido llegó por medio de Cristian “Jopito” Álvarez al minuto 70.

Independiente Medellín, su debut también marcado por una derrota, el 18 de enero de 2026.

Con el gol de tiro penal de Andrey Estupiñán al minuto 52, los Volcánicos se llevaron el triunfo, y dejaron a Independiente Medellín en una situación compleja de resultados.

