Deportivo Cali vs. Medellín EN VIVO, fecha 2 de la Liga BetPlay: duelo de verdes y rojos en el Valle del Cauca

La jornada comenzó el 23 de enero de 2026 en el estadio Metropolitano de Techo con la primera victoria histórica del Internacional de Bogotá por 2-1 frente al Cúcuta Deportivo.
A continuación, este es el complemento de la fecha:
23 de enero de 2026
Internacional de Bogotá 2-1 Cúcuta
Estadio: Metropolitano de Techo
Árbitro: Alejandro Moncada
Goles: Luifer Hernández al 19 para Cúcuta Deportivo, Dereck Moncada al minuto 45+3 y Facundo Boné al 50 para Inter de Bogotá
Deportes Tolima 2-0 Alianza FC
Estadio: Manuel Murillo Toro de Ibagué
Árbitro: Luis Delgado
Goles: Juan Pablo “Tatay” Torres al minuto 58 de tiro penal y Yhormar Hurtado al minuto 67
24 de enero de 2026
Deportivo Pereira vs. Fortaleza
Estadio: Centenario de Armenia
Hora: 2:00 p. m.
Árbitro: Carlos Márquez
Transmisión de TV: Win Play, Win + Fútbol y Win Sports
Llaneros vs. Atlético Bucaramanga
Estadio: Bello Horizonte - Rey Pelé de Villavicencio
Hora: 4:10 p. m.
Árbitro: Andrés Rojas
Transmisión de TV: Win Play y Win + Fútbol
Boyacá Chicó vs. América de Cali
Estadio: La Independencia de Tunja
Hora: 8:30 p. m.
Árbitro: Ferney Trujillo
Transmisión de TV: Win Play, Win Sports y Win + Fútbol
25 de enero de 2026
Águilas Doradas vs. Deportivo Pasto
Estadio: Cincuentenario de Medellín
Hora: 4:00 p. m.
Árbitro: Wilmar Montaño
Transmisión de TV: Win Play, Win Sports y Win + Fútbol
Millonarios vs. Junior
Estadio: Metropolitano de Barranquilla
Hora: 6:10 p. m.
Árbitro: Héctor Rivera
Transmisión de TV: Win Play y Win + Fútbol
Once Caldas vs. Santa Fe
Estadio: Palogrande de Manizales
Hora: 8:20 p. m.
Árbitro: Wilmar Roldán
Transmisión de TV: Win Play y Win + Fútbol
El Azucarero busca la recuperación ante un necesitado Medellín
El partido se jugará el 24 de enero de 2026 a partir de las 6:20 p. m. (hora de Colombia) en el estadio Deportivo Cali, y se podrá ver en exclusiva a través de las pantallas de Win + Fútbol y de la aplicación digital de Win Play.
El árbitro del encuentro será Jonnathan Ortiz, acompañado de Ricardo García en el VAR y Sebastián Vela en el AVAR.
El debut del Deportivo Cali en la Liga BetPlay fue amargo tras caer por 1-0 ante Jaguares de Córdoba en el estadio Jaraguay de Montería, el 18 de enero de 2026.
El único gol del partido llegó por medio de Cristian “Jopito” Álvarez al minuto 70.
Independiente Medellín, su debut también marcado por una derrota, el 18 de enero de 2026.
Con el gol de tiro penal de Andrey Estupiñán al minuto 52, los Volcánicos se llevaron el triunfo, y dejaron a Independiente Medellín en una situación compleja de resultados.