Deportivo Cali vs. Medellín EN VIVO, fecha 2 de la Liga BetPlay: duelo de verdes y rojos en el Valle del Cauca

El verdiblanco debe sumar los tres puntos para romper la mala racha que acumulan desde 2025 - crédito Raúl Palacios/ El País - Colprensa

¡Un saludo cordial para todos, amantes del fútbol! Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Deportivo Cali e Independiente Medellín por la fecha 2 de la Liga BetPlay.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel