Cruz Azul habría hecho una “jugadita” para que Miguel Ángel Borja descartara la contratación: polémica revelación

El delantero firmó con Al Wasl de Emiratos Árabes Unidos porque no logró que los mexicanos le abrieran un espacio en la plantilla, pese a que tenía un acuerdo

Miguel Ángel Borja se cansó
Miguel Ángel Borja se cansó de esperar a Cruz Azul y fichó con Al Wasl, viajando a los Emiratos Árabes Unidos - crédito Jonnathan Oyarzun/Photosport

Miguel Ángel Borja sorprendió en el mercado de fichajes por firmar contrato con Al Wasl de Emiratos Árabes Unidos, equipo que apareció de la nada para enviarle una oferta al delantero colombiano, que al no encontrar otra opción en este periodo de transferencias, aceptó el reto de jugar en el Medio Oriente.

El “Colibrí” tenía un acuerdo con Cruz Azul, que habría hecho una “jugada sucia” contra el colombiano, según una versión que señala a la institución de no solo ser la responsable de no encontrarle espacio en la plantilla, por el cupo de extranjeros, sino de tampoco querer al jugador.

Por lo pronto, Borja empezará a trabajar para debutar en el cuadro árabe, que es cuarto en la UAE Pro League y la Liga de Campeones 2 de Asia, a mitad de la temporada y para demostrar toda su experiencia, capacidad goleadora y talento para ganarse un puesto en la formación titular.

“Era una inversión alta”

Desde diciembre de 2025 que se conoció la noticia del acuerdo entre el delantero y la Máquina Cementera, que aprovechó su salida de River Plate para contratarlo en calidad de jugador libre, pero demoró todo un mes para la firma del contrato y la presentación ante los aficionados.

Al parecer, unos directivos de Cruz Azul dilataron la vinculación de Miguel Ángel Borja, pues se opusieron a la contratación por los costos elevados que implicaban para la institución, que en 2025 se coronó con la Copa de Campeones de la Concacaf y es de los históricos de la Liga MX.

Algunos directivos de Cruz Azul
Algunos directivos de Cruz Azul fueron señalados de no permitir la contratación de Miguel Ángel Borja - crédito Hilda Ríos/EFE

La información fue entregada por el periodista Javier Hernández Bonnet, director del programa Blog Deportivo, de la emisora Blu Radio, con respecto a lo que pasó para que el club no le abriera el cupo de extranjero a Borja, que fue el único obstáculo que se interpuso entre las partes.

El presidente está solo y la junta directiva, el resto de los directivos, se opusieron que porque era una inversión muy alta”, dijo el comunicador el viernes 23 de enero, dando a entender que el club aburrió al colombiano para que decidiera dar un paso al costado y no firmara contrato.

Miguel Ángel Borja, presentado en
Miguel Ángel Borja, presentado en Al Wasl de los Emiratos Árabes Unidos, donde usará el dorsal nueve - crédito Al Wasl

Hasta el momento, no hay una confirmación de ese tema por parte de Cruz Azul o Miguel Borja, además de que no hay implicaciones legales porque el futbolista nunc tuvo un vínculo formal, más allá de que había entrenador en la sede del equipo y conoció a la plantilla.

“Me llevó a escuchar otras opciones”

El “Colibrí” fue presentado por Al Wasl el viernes 23 de enero, en horas de la tarde en Colombia, con la camiseta amarilla con el dorsal número nueve y acompañado por algunos miembros del club, aunque la polémica estuvo en lo que pasó con Cruz Azul, que lo dejó partir por falta de cupos para extranjeros.

Sobre lo ocurrido, Miguel Ángel Borja explicó todo, aunque en un tono conciliador y agradeciendo a los mexicanos por su gestión, contactos y amabilidad para recibirlo en ese país y el esfuerzo para que jugara con la Máquina Cementera, pero que no llegó a buen puerto.

Miguel Borja dedicó un mensaje
Miguel Borja dedicó un mensaje de respeto a seguidores y directiva de Cruz Azul y no cierra la puerta a un reencuentro - crédito @miguelaborja23/Instagram

“Quiero expresar mi agradecimiento por el respaldo y la total transparencia de Cruz Azul, de su presidente y de todas las personas que trabajaron para que se diera mi llegada. Desafortunadamente, la liberación del cupo de extranjeros se extendió más de lo esperado, lo que me llevó a escuchar otras opciones ante la imposibilidad de jugar”, afirmó.

Borja terminó al decir que “me voy con una grata impresión y muy agradecido con cada persona del club por el gran trato y la confianza brindada. Solo me queda desearles los mayores éxitos, quizas en otra ocasión nuestros caminos se vuelvan a cruzar. Le deseo lo mejor a La Máquina (sic)”.

