Este es el club en el que puede terminar Sebastián Villa tras la negativa de River Plate

Clubes de México, Brasil y Arabia Saudita han preguntado por el delantero que terminó la mejor temporada de su carrera, luego del escándalo por violencia de género que tuvo siendo jugador de Boca Juniors

El colombiano se destaca por
El colombiano se destaca por ser una de las principales figuras del cuadro de la ciudad de Mendoza, Argentina-crédito @sebastian14villa/Instagram

La situación de Sebastián Villa se ha convertido en el centro de atención durante el mercado de pases, tanto para Independiente Rivadavia como para los clubes que barajan la incorporación del extremo colombiano.

Pese a las altas expectativas por una transferencia inmediata, la falta de propuestas que satisfagan las demandas económicas del club argentino mantiene en suspenso el futuro de Villa, quien sigue ligado por contrato y podría permanecer al menos seis meses más en Mendoza, según informó el periodista César Luis Merlo.

Desde la dirigencia encabezada por Daniel Vila, se estableció un ultimátum con parámetros financieros claros: Villa solo podrá salir de Independiente Rivadavia si llega una oferta que oscile entre 10 y 12 millones de dólares, o en caso contrario, deberá reincorporarse de inmediato al plantel, entrenando bajo las órdenes de Alfredo Berti a partir de la próxima semana.

La "Lepra" mendocina logró una
La "Lepra" mendocina logró una clasificación histórica a la final del torneo que reúne a todos los equipos de las categorías del fútbol argentino, con la actuación estelar de Sebastián Villa-crédito @CSIRoficial/X

De momento, ningún club ha cumplido esa condición, ni siquiera Cruz Azul, que lidera actualmente el interés formal por el atacante de 29 años. Mientras tanto, se han sumado diversas voces y versiones acerca de clubes que han sondeado al exintegrante de Boca Juniors.

River Plate abandonó la puja por el colombiano debido al elevado monto exigido por Independiente Rivadavia. La opción de Santos también se diluyó tras presentar una oferta de cinco millones de dólares, insuficiente para las aspiraciones del club mendocino.

Entre tanto, el nombre de Villa ha circulado también en conversaciones con equipos de Arabia Saudita y Brasil, como Flamengo y Cruzeiro, aunque ninguno de estos sondeos ha alcanzado carácter institucional o formal hasta el momento.

Sebastián Villa en el partido
Sebastián Villa en el partido de Independiente Rivadavia contra Godoy Cruz - crédito Independiente Rivadavia

El interés se mantiene activo por parte de Cruz Azul, que ya cuenta con otros colombianos como Kevin Mier, Willer Ditta y Miguel Ángel Borja. El club mexicano avanzó en las negociaciones por el fichaje del extremo, aprovechando que Villa quedó liberado después de ser absuelto de cargos legales en Argentina. Por ahora, el interés de Cruz Azul no se traduce en una oferta concreta, lo que mantiene a Villa en una posición de incertidumbre a la espera de una resolución.

A nivel contractual, Independiente Rivadavia mantiene vigente el vínculo con el futbolista hasta diciembre de 2026. Las buenas relaciones entre el colombiano y el presidente Daniel Vila no han evitado que la directiva apueste por una salida económica favorable, como confirmó el propio dirigente al insistir en la cifra de venta.

El recorrido deportivo de Villa incluye una etapa en Deportes Tolima, desde donde pasó a Boca Juniors por casi dos millones de euros, según cifras de Transfermarkt. Con el club xeneize disputó la final de la Copa Libertadores 2018 y cosechó siete títulos en cinco años. Su ciclo en Boca llegó a su fin en junio de 2023, cuando la justicia argentina lo condenó a dos años y un mes de prisión condicional por abuso sexual, lo que precipitó su salida y posterior regreso al fútbol con Beroe de Bulgaria e Independiente Rivadavia en Argentina.

Marino Hinestroza, la otra novela del mercado de fichajes del fútbol argentino

El club argentino ha ofrecido
El club argentino ha ofrecido cinco millones de dólares por el 100% de la ficha de Marino - crédito CABJ/EFE

Boca Juniors decidió abandonar las negociaciones para fichar a Marino Hinestroza tras la falta de respuesta de Atlético Nacional y del entorno del jugador, según reportó el periodista argentino César Luis Merlo. La dirigencia del club argentino descartó competir con la oferta de Vasco da Gama, que superó por aproximadamente un millón de dólares la propuesta inicial del conjunto bonaerense.

A pesar de los intentos de Boca Juniors de mantener el diálogo, desde el jueves no obtuvieron contestación a las condiciones acordadas y el jugador no viajó para la revisión médica, detalló Merlo. El entorno de Hinestroza tampoco respondió a los llamados y explicó que se encontraban en “reuniones”.

Aunque ninguna de las partes ha confirmado oficialmente el traspaso a Vasco da Gama, el futuro del extremo vallecaucano parece estar en el fútbol brasileño. Por el momento, el futbolista no regresará a Atlético Nacional, equipo con el que se consagró campeón de la Copa Colombia a fines de 2025.

Santa Fe vs. Junior FC:

Bayern Múnich vs. Union Saint-Gilloise:

Luis Fernando Muriel reveló que

El extenista colombiano Juan Sebastián

James Rodríguez sigue sin equipo
Santa Fe vs. Junior FC:

