Junior dio por cerrado el caso James Rodríguez: la frase de Char que marcó el final

Junior de Barranquilla enfrentó un inicio complicado en la temporada 2026 tras empatar en casa ante Independiente Santa Fe en la primera final de la Superliga BetPlay y perder 0-2 frente a Deportes Tolima en el estadio Metropolitano en la apertura de la Liga BetPlay.

Estos primeros partidos han generado preocupación entre la afición, que esperaba un mejor arranque tras una pretemporada marcada por fichajes relevantes y la expectativa de afrontar la Copa Libertadores.

Para fortalecer su ataque, Junior incorporó al delantero Luis Fernando Muriel, una de las contrataciones más destacadas del mercado colombiano. La llegada del nacido en Santo Tomás fue anunciada como la principal apuesta ofensiva del equipo, con la misión de liderar la delantera junto a jugadores experimentados y jóvenes talentos de la plantilla.

En el contexto administrativo, la Dimayor limitó el registro de futbolistas a 25 profesionales por club para este semestre, además de los juveniles, lo que ha obligado a los clubes a realizar una selección más estricta en la conformación de sus plantillas. Este reglamento impactó directamente en los rumores que señalaban un posible regreso de James Rodríguez al fútbol colombiano, específicamente al conjunto barranquillero.

El máximo accionista de Junior, Fuad Char, trató públicamente el tema en una entrevista concedida al canal deportivo Win Sports, en la que descartó tajantemente la posibilidad de negociar el fichaje de James. Char relató que, durante las conversaciones en 2025, viajó a Medellín para reiterar la oferta del club, pero se encontró con un representante distinto que declaró que la negociación no era viable. En sus palabras, la situación terminó siendo un “capítulo para el olvido”, cerrando así cualquier posibilidad de tratar nuevamente la llegada del mediocampista en el presente o futuro, al menos mientras él continúe a cargo del Tiburón.

En 2025, la noticia sobre las gestiones entre Char y Rodríguez había generado gran expectativa entre los hinchas del Junior y del rentado nacional. El propio Fuad Char asumió la responsabilidad directa de la negociación del acuerdo que no se concretó.

Al mismo tiempo, James exploraba opciones en el exterior y negociaba con el club León de México, donde finalmente no logró consolidarse y tomó la decisión de desvincularse para buscar nuevos desafíos.

El ganador de la bota de oro en el mundial de Brasil 2014 se refirió a la posibilidad de su paso por Junior tras ser presentado oficialmente por La Fiera. El volante aclaró que “nunca estuvimos cerca. El ruido y todas esas cosas lo han hecho ellos, pero yo desde el principio supe que era muy difícil llegar al fútbol colombiano en este momento”. Sus declaraciones desmintieron la existencia de un acuerdo avanzado, a pesar del interés mostrado por la directiva del club Tiburón.

Actualmente, James Rodríguez se encuentra a la espera de definir su futuro deportivo. El mediocampista, recordado por su destacada actuación en el mundial de 2014 busca un nuevo equipo donde pueda recuperar su mejor nivel antes del inicio de la Copa del Mundo 2026, que se jugará en Estados Unidos, Canadá y México.

El objetivo del cucuteño es continuar su carrera en un entorno competitivo y llegar en óptimas condiciones para representar a la selección Colombia, con la que alcanzó los cuartos de final en 2014 tras caer con la anfitriona Brasil.

En días recientes, periodistas han informado que el futuro de James podría estar en la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos. Diversos clubes de la liga estadounidense habrían mostrado interés en el futbolista colombiano, que vería con buenos ojos unirse a la MLS por la posibilidad de disputar una liga competitiva y mediática, en la que han jugado figuras internacionales como Lionel Messi, Zlatan Ibrahimovic, Luis Suárez, Jordi Alba y David Beckham, entre otros.

Mientras tanto, Junior de Barranquilla continúa su preparación para los retos de la temporada, con la mira puesta en mejorar sus resultados y consolidar su funcionamiento de la mano de nuevos refuerzos y la conducción técnica del uruguayo Alfredo Arias, que buscará repetir el título en el primer semestre de 2026.