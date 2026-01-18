Deportes

Palmeiras quiere a Jhon Arias, pero aparecería otro club brasileño y con una millonaria oferta: así va la situación

El atacante colombiano de Wolverhampton aún no brilla como lo esperaba en Inglaterra y se reabre la opción de volver al país de donde salió en 2025

Jhon Arias no la pasa
Jhon Arias no la pasa bien con el Wolverhampton en la Premier League, pues está muy cerca del descenso - crédito David Klein/REUTERS

Jhon Arias sigue sin deslumbrar en el fútbol de Inglaterra, donde pese a que su rendimiento creció en los últimos encuentros con el Wolverhampton, el club sigue en el descenso en la Premier League y el colombiano no sabe si continuar en la institución o dar un paso al costado.

Con respecto a una posible salida de Arias, Palmeiras reveló que sí tiene intenciones de quedarse con el extremo, pues el plan es armar una plantilla competitiva para ganar la Copa Libertadores y el cafetero entra en esos planes, en especial porque lo conoce desde su paso por el Brasileirao.

Sin embargo, existe otra escuadra que también se interesa en el colombiano, le tiene mucho cariño y con una oferta millonaria para quedarse con el jugador en 2026, dependiendo de la decisión del Verdão en este mercado de fichajes, previo al inicio de los torneos estaduales.

Palmeiras quiere a Jhon Arias

El futuro de Jhon Arias mantiene en vilo al mercado. Pese a su destacado comienzo en 2026 con el Wolverhampton, con dos goles y una asistencia, alimenta rumores sobre su destino, las posibilidades concretas de vestirse con la camiseta del Palmeiras todavía no se consolidan.

La presidenta del Verdão, Leila Pereira, abordó directamente la situación en declaraciones al medio Cazé TV. Frente a la presión de la hinchada por incorporar a figuras como Thiago Almada o Arias, fue enfática al manifestar: “Me gustaría mucho que estos dos grandes jugadores vinieran a jugar a Palmeiras, pero voy a decir algo para ustedes, detesto crear expectativas al hincha”.

Leila Pereira, presidenta del Palmeiras,
Leila Pereira, presidenta del Palmeiras, afirmó que el club desea a Jhon Arias, pero depende de varios factores económicos - crédito Marcelo Machado De Melo/REUTERS

“Lo único que puedo decir con certeza es que Palmeiras está en el mercado para fortalecer más nuestro elenco, el año pasado faltó alguna cosa, quedamos muy cerca a varios títulos. El balón pegó en el poste y se fue fuera; este año quiero que entre, queremos ser campeones. Estamos viendo el mercado, cuando tenga algo más concreto lo diré”, añadió

El fichaje del nacido en Quibdó para el “verdao” implica vencer dos barreras significativas: primero, el nivel salarial que percibe actualmente en Inglaterra, elevado para los estándares brasileños; segundo, la cláusula que mantiene el Fluminense, que le otorga prioridad para igualar cualquier propuesta y repatriar al colombiano antes que otro club brasileño. Esta condición obliga a Palmeiras a superar toda oferta formalizada por el ‘Flu’ si pretende avanzar en las negociaciones.

Jhon Arias interesa mucho al
Jhon Arias interesa mucho al Palmeiras, que quiere al colombiano de vuelta a Brasil para la Copa Libertadores 2026 - crédito REUTERS

Al término del reciente choque ante el Santos, el director técnico Abel Ferreira también fue consultado por las posibilidades de contar con Arias o Almada en el futuro inmediato del club. Su respuesta evitó decantarse por alguno: “Buena pregunta, pero quedará sin respuesta”.

Arias vuelve a interesar a Flu

Pese al interés de Palmeiras, la dirigencia de Fluminense advirtió que existe una cláusula contractual que garantiza su preferencia para igualar cualquier oferta presentada al Wolverhampton, que está abierto a dejar salir al colombiano si el valor es el adecuado para la venta.

Jhon Arias fue la figura
Jhon Arias fue la figura de Fluminense entre 2021 y 2025, ganando la Libertadores 2023 y la Recopa 2024 - crédito Phelan M. Ebenhack/AP Foto

El presidente de Fluminense, Mattheus Montenegro, aseguró que, hasta ahora, no han recibido notificaciones oficiales de ninguna propuesta por parte de la institución inglesa. Detalló además que, si el Verdão acelera en el intento de fichar a Arias, el club brasileño tiene prioridad para negociar y repatriarlo si así lo desean. La cifra estimada sería 17 millones de euros, correspondiente a la transferencia, sin incluir bonificaciones.

En una reciente rueda de prensa, Montenegro explicó que el club mantiene la intención de activar la cláusula de preferencia para recuperar al futbolista, aunque aclaró que desconocen el monto exacto de la operación. “Nuestro plan es ejercer esta preferencia. Desconocemos el valor, pero tenemos un plan para ejercerla. No puedo garantizar que la ejerzamos; no conocemos el valor, pero estamos planificando”, sostuvo el directivo.

