Jhon Arias podría regresar a Brasil: esta es la millonada que envió Palmeiras al Wolves por el colombiano

La aventura de Jhon Arias en el fútbol inglés parece que podría terminar muy pronto.

El 3 de febrero de 2026 se informó desde territorio brasileño que el Palmeiras de São Paulo podría ir por el atacante de la selección Colombia, que aún cuenta con dificultades en su adaptación al fútbol de Inglaterra.

Jhon Arias podría regresar al fútbol brasileño - crédito Peter Powell / REUTERS

El 3 de febrero de 2026, según la información que publicó el periodista de Thiago Ferri, corresponsal de São Paulo de Globo Esporte, detalló que el vigente subcampeón de América (tras perder la final de la Copa Libertadores por 1-0 ante Flamengo, el 29 de noviembre de 2025 en Lima), iría a la carga por el colombiano y ya habría ofreció 25 millones al Wolverhampton de Inglaterra por Arias, esperando respuesta del exjugador del Fluminense

“El Palmeiras ha presentado una oferta de 25 millones de euros (154,8 millones de reales) al Wolverhampton Wanderers de Inglaterra por el centrocampista ofensivo Jhon Arias. El club europeo ha mostrado su disposición a cerrar un acuerdo, y el Palmeiras espera la respuesta del jugador“, informaron.

Además detallaron que en los últimos días las conversaciones entre las tres partes se intensificaron con el objetivo de contar con Arias.