Bucaramanga vs. Millonarios, fecha 1 de la Liga BetPlay EN VIVO: el ballet azul se estrena en la Ciudad Bonita

Después de una pretemporada exigente en el Río de la Plata, los “Embajadores” harán su estreno liguero ante los dirigidos por Leonel Álvarez

El Embajador tendrá una visita
El Embajador tendrá una visita complicada en la "Ciudad Bonita" ante el "Leopardo"

¡Un saludo cordial, amantes del fútbol! Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Atlético Bucaramanga y Millonarios por la fecha 1 de la Liga BetPlay 2026-I.

17:04 hsHoy

Falcao debutó y Millonarios sacó un empate de La Bombonera: empate sin goles frente a Boca Juniors

El Tigre entró para el segundo tiempo, cuando Guillermo de Amores también fue la figura del partido con un penal atajado a Exequiel Zeballos, para terminar su pretemporada

Falcao García entró a los
Falcao García entró a los 65 minutos del empate de Millonarios ante Boca Juniors en La Bombonera, por la Copa Miguel Ángel Russo
16:50 hsHoy

Millonarios arma la primera polémica en el mercado de fichajes: busca defensor de pocos minutos en 2025

Aunque los azules venían de un buen periodo de contrataciones, en la búsqueda de un central dieron con un jugador que, pese a ser campeón, fue muy poco lo que participó

Millonarios empezó la búsqueda de
Millonarios empezó la búsqueda de un defensor central con condiciones y que negocie rápido para la temporada 2026

Millonarios es uno de los equipos que mejor se movió en el mercado de fichajes, contrató a siete jugadores para el primer semestre de 2026 y el más importante es Falcao García, delantero de 39 años que volvió al club para disputar sus últimos compromisos como profesional.

16:17 hsHoy

Atlético Bucaramanga quiere ir por Emerson Batalla

El exdelantero del América de
El exdelantero del América de Cali estaría en los planes del Leopardo
16:08 hsHoy

Afiche del Atlético Bucaramanga presentando el partido ante Millonarios

Así presentó el partido el
Así presentó el partido el cuadro Leopardo
15:52 hsHoy

Los convocados de Hernán Torres: la ausencia de Falcao, la novedad principal

Hernán Torres dirigiendo en el
Hernán Torres dirigiendo en el empate de Boca Juniors y Millonarios el 14 de enero de 2026

Porteros

1. Guillermo de Amores

12. Diego Novoa

Defensores

2. Carlos Sarabia

3. Samuel Martín

6. Sergio Mosquera

20. Danovis Banguero

22. Sebastián Valencia

29. Álex Moreno Paz

Volantes

7. Carlos Darwin Quintero

8. Dewar Victoria

14. David Mackalister Silva

18. Rodrigo Ureña

19. Mateo García

28. Stiven Vega

30. Sebastián del Castillo

33. Álex Castro

Delanteros

11. Beckham Castro

24. Julián Angulo

27. Rodrigo Contretas

35. Sebastián Mosquera

  1. Jorge Cabezas Hurtado
15:25 hsHoy

Millonarios cerrará su libro de fichajes con una apuesta uruguaya: se lo habría quitado a otro equipo

Los azules hicieron un movimiento rápido y eficaz para quedarse con un defensor central que tenía otro sentido y lo consiguieron en cuestión de dos días

Millonarios viene de empatar sin
Millonarios viene de empatar sin goles frente a Boca en La Bombonera, probando a sus siete contrataciones

Millonarios sigue dando de qué hablar en el mercado de fichajes, pues cuando se pensaba que cerraría el libro de pases con siete jugadores, le apunta a uno más para el primer semestre de 2026, cuando dispute la Liga BetPlay y la fase previa de la Copa Sudamericana ante Atlético Nacional.

13:12 hsHoy

Así va la fecha 1 de la Liga BetPlay

EL "Grande Matecaña" en medio
EL "Grande Matecaña" en medio de sus crisis institucional, se estrenó con derrota ante Llaneros

En el comienzo de la Liga BetPlay 2026-I, Deportivo Pereira cayó ante Llaneros por 2-0 en el estadio Centenario de Armenia, mientras que Fortaleza derrotó por la mínima diferencia al Alianza FC de Valledupar por 1-0, en el estadio de Techo de Bogotá, partidos disputados el 16 de enero de 2026.

El cuadro bogotano derrotó a
El cuadro bogotano derrotó a los de Valledupar en el estadio de Techo

A continuación, así se jugará el complemento de la fecha 1:

16 de enero de 2026

Pereira 0-2 Llaneros

  • Estadio: Manuel Murillo Toro
  • Árbitro: Ricardo Pabón
  • Goles: Daniel Manitlla al minuto 56 y Jhon Vásquez al 67 de tiro penal para Llaneros, Gustavo Torres salió expulsado al 45+7

Fortaleza 1-0 Alianza FC

  • Estadio: Metropolitano de Techo de Bogotá
  • Árbitro: Ferney Trujillo
  • Goles: Richardson Rivas al 82 para Fortaleza

17 de enero de 2026

América de Cali vs. Inter de Bogotá

  • Estadio: Pascual Guerrero de Cali
  • Hora: 4:10 p. m.
  • Árbitro: Héctor Rivera
  • Transmisión de TV: Win Sports y Win + Fútbol

Atlético Nacional vs. Boyacá Chicó

  • Estadio: Atanasio Girardot de Medellín
  • Hora: 6:20 p. m.
  • Árbitro: Carlos Marquez
  • Transmisión de TV: Win + Fútbol

18 de enero de 2026

Deportivo Pasto vs. Independiente Medellín

  • Estadio: Departamental Libertad de Pasto
  • Hora: 2:00 p. m.
  • Árbitro: Sebastián Toro
  • Transmisión de TV: Win + Fútbol

Jaguares vs. Deportivo Cali

  • Estadio: Jaraguay de Montería
  • Hora: 4:10 p. m.
  • Árbitro: Wilmar Montaño
  • Transmisión de TV: Win + Fútbol

Junior vs. Deportes Tolima

  • Estadio: Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla
  • Hora: 6:20 p. m.
  • Árbitro: Alejandro Moncada
  • Transmisión de TV: Win + Fútbol

Santa Fe vs. Águilas Doradas

  • Estadio: El Campín de Bogotá
  • Hora: 8:30 p. m.
  • Árbitro: Jonathan Ortiz
  • Transmisión de TV: Win + Fútbol y Win Sports

19 de enero de 2026

Cúcuta Deportivo vs. Once Caldas

  • Estadio: General Santander de Cúcuta
  • Hora: 4:00 p. m.
  • Árbitro: Luis Matorel
  • Transmisión de TV: Win + Fútbol y Win Sports
12:58 hsHoy

Los azules quieren empezar con pie derecho su debut en el fútbol colombiano

El azul y el auriverde
El azul y el auriverde se estrenan en la Liga BetPlay

El partido se jugará el 17 de enero de 2026 a partir de las 8:30 p. m. (hora de Colombia), en el estadio Américo Montanini de Bucaramanga, y se podrá ver a través de las pantallas de Win + Fútbol y de la aplicación de Win Play.

El árbitro del partido será Jairo Mayorga.

En el Atlético Bucaramanga, que cuenta con Leonel Álvarez por segundo año consecutivo en su nómina, jugó ante, Independiente Medellín dos partidos de 60 minutos cada uno, en los que obtuvo victorias con marcadores de 3-1 y 1-0, respectivamente, el 13 de enero de 2026.

Para el cuadro antioqueño, los goles llegaron a través de Nivaldo Erazo, Léider Berrío, y un doblete de Alexis Serna. El tanto de Bucaramanga en el primer juego lo marcó Kevin Londoño, quien anotó el único gol “auriverde” de la jornada.

La formación titular dispuesta por Leonel Álvarez incluyó a Aldair Quintana, Aldair Gutiérrez, Martín Rea, Jéfferson Mena, Freddy Hinestroza; Gustavo Charrupí, Aldair Zárate, Faber Gil, Kevin Londoño, Fabián Sambueza y Luciano Pons.

Por los lados de Millonarios, finalizó su pretemporada en Argentina y Uruguay con el empate sin goles ante Boca Juniors en el estadio La Bombonera, el 14 de enero de 2026.

En lo que se refiere al último partido entre santandereanos y bogotanos, hay que ir al 21 de octubre de 2025, cuando repartieron puntos en el estadio el Campín, con los goles de Beckham David Castro al minuto 73 para los azules, y de Fabián Sambueza al 86 de partido.

