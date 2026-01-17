Bucaramanga vs. Millonarios, fecha 1 de la Liga BetPlay EN VIVO: el ballet azul se estrena en la Ciudad Bonita

¡Un saludo cordial, amantes del fútbol! Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Atlético Bucaramanga y Millonarios por la fecha 1 de la Liga BetPlay 2026-I.
Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel
Millonarios es uno de los equipos que mejor se movió en el mercado de fichajes, contrató a siete jugadores para el primer semestre de 2026 y el más importante es Falcao García, delantero de 39 años que volvió al club para disputar sus últimos compromisos como profesional.
Porteros
1. Guillermo de Amores
12. Diego Novoa
Defensores
2. Carlos Sarabia
3. Samuel Martín
6. Sergio Mosquera
20. Danovis Banguero
22. Sebastián Valencia
29. Álex Moreno Paz
Volantes
7. Carlos Darwin Quintero
8. Dewar Victoria
14. David Mackalister Silva
18. Rodrigo Ureña
19. Mateo García
28. Stiven Vega
30. Sebastián del Castillo
33. Álex Castro
Delanteros
11. Beckham Castro
24. Julián Angulo
27. Rodrigo Contretas
35. Sebastián Mosquera
Millonarios sigue dando de qué hablar en el mercado de fichajes, pues cuando se pensaba que cerraría el libro de pases con siete jugadores, le apunta a uno más para el primer semestre de 2026, cuando dispute la Liga BetPlay y la fase previa de la Copa Sudamericana ante Atlético Nacional.
En el comienzo de la Liga BetPlay 2026-I, Deportivo Pereira cayó ante Llaneros por 2-0 en el estadio Centenario de Armenia, mientras que Fortaleza derrotó por la mínima diferencia al Alianza FC de Valledupar por 1-0, en el estadio de Techo de Bogotá, partidos disputados el 16 de enero de 2026.
A continuación, así se jugará el complemento de la fecha 1:
16 de enero de 2026
Pereira 0-2 Llaneros
Fortaleza 1-0 Alianza FC
17 de enero de 2026
América de Cali vs. Inter de Bogotá
Atlético Nacional vs. Boyacá Chicó
18 de enero de 2026
Deportivo Pasto vs. Independiente Medellín
Jaguares vs. Deportivo Cali
Junior vs. Deportes Tolima
Santa Fe vs. Águilas Doradas
19 de enero de 2026
Cúcuta Deportivo vs. Once Caldas
El partido se jugará el 17 de enero de 2026 a partir de las 8:30 p. m. (hora de Colombia), en el estadio Américo Montanini de Bucaramanga, y se podrá ver a través de las pantallas de Win + Fútbol y de la aplicación de Win Play.
El árbitro del partido será Jairo Mayorga.
En el Atlético Bucaramanga, que cuenta con Leonel Álvarez por segundo año consecutivo en su nómina, jugó ante, Independiente Medellín dos partidos de 60 minutos cada uno, en los que obtuvo victorias con marcadores de 3-1 y 1-0, respectivamente, el 13 de enero de 2026.
Para el cuadro antioqueño, los goles llegaron a través de Nivaldo Erazo, Léider Berrío, y un doblete de Alexis Serna. El tanto de Bucaramanga en el primer juego lo marcó Kevin Londoño, quien anotó el único gol “auriverde” de la jornada.
La formación titular dispuesta por Leonel Álvarez incluyó a Aldair Quintana, Aldair Gutiérrez, Martín Rea, Jéfferson Mena, Freddy Hinestroza; Gustavo Charrupí, Aldair Zárate, Faber Gil, Kevin Londoño, Fabián Sambueza y Luciano Pons.
Por los lados de Millonarios, finalizó su pretemporada en Argentina y Uruguay con el empate sin goles ante Boca Juniors en el estadio La Bombonera, el 14 de enero de 2026.
En lo que se refiere al último partido entre santandereanos y bogotanos, hay que ir al 21 de octubre de 2025, cuando repartieron puntos en el estadio el Campín, con los goles de Beckham David Castro al minuto 73 para los azules, y de Fabián Sambueza al 86 de partido.